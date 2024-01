5 con giáp có đường tài lộc tươi sáng nhất năm Giáp Thìn 2024: Tài chính dồi dào, cuộc sống viên mãn

Chúng ta đã bước sang năm dương lịch 2024 được nửa tháng và cũng chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là năm Giáp Thìn 2024 (âm lịch) sẽ bắt đầu. Một năm mới lại tới với những hy vọng cho tất cả chúng ta.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024 có 5 con giáp được cho là những con giáp may mắn nhất, đạt được nhiều thành công về mặt tài chính và sẽ có một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng. Hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé.

Tuổi Hợi

(Những người sinh vào các năm: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Theo các chuyên gia phong thủy, Hợi được cho là con giáp may mắn nhất trong năm Giáp Thìn 2024 do nhận được năng lượng tích cực từ Thìn. Thìn sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới và dám nghĩ dám làm của Hợi. Năm nay chính là lúc Hợi nỗ lực chăm chỉ và gặt hái những thành quả xứng đáng.



(Ảnh minh họa)

Nếu như năm Quý Mão 2023, do được thế cục tam hợp nâng đỡ, tuổi Hợi đã có một năm rất suôn sẻ, may mắn thì dự đoán trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, do Thìn và Hợi có mối quan hệ tương hợp nên tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục có một năm đầy thành công, thịnh vượng về mặt tài chính.

Đặc biệt, năm Giáp Thìn, nhờ sự trợ giúp của nhiều cát tinh như Long Đức, Tử Vi, Học Đường và Hồng Loan nên con đường sự nghiệp và cuộc sống của họ còn như được trải hoa hồng.

Trong tử vi, sao Long Đức đại diện cho sự nhân hậu, cao thượng, đoan chính, có thể hóa giải tai nạn hoặc đau ốm, cho thấy năm 2024 người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, dù làm gì cũng được trợ giúp.

Trong khi đó, sao Tử Vi chủ về quyền lực, danh tiếng, là những điều mà tuổi Hợi sẽ có được sau quá trình phấn đấu của mình. Sao Học Đường sẽ mang đến may mắn và sự thăng tiến cho những người đang học hành, công tác.

Cuối cùng, sao Hồng Loan là một sao tốt chủ về chuyện yêu đương, tình cảm nên những người tuổi Hợi độc thân đang tìm kiếm ý trung nhân cũng cần lưu ý để mở rộng những kết nối mới trong cuộc sống, nâng cao khả năng gặp gỡ những người hợp ý.

Tuổi Thân

(Những người sinh vào các năm 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Vì Thân và Thìn là một cặp con giáp tương hợp nên Thân sẽ được hưởng lợi từ ảnh hưởng mạnh mẽ của Thìn. Sức hút tự nhiên của họ sẽ tỏa sáng rực rỡ vào năm 2024, giúp tuổi Thân đạt được nhiều thành tựu trong cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Có thể nói, hầu như bất cứ điều gì họ mong muốn đều có thể thành hiện thực.

(Ảnh minh họa)

Tất nhiên, để có được những điều này, những người tuổi Thân phải sẵn sàng đón nhận sự thay đổi, có sức mạnh kiên cường để vượt qua trở ngại, lên kế hoạch trước và tiết kiệm cho các cơ hội phát triển trong tương lai.



Tử vi học có nói, trong năm Giáp Thìn 2024, được thế cục tam hợp nâng đỡ, lại có sao Tam Thai chiếu mệnh nên nếu xét trên phương diện tài lộc, tuổi Thân sẽ là con giáp gặt hái nhiều thành công nhất nhì trong năm Giáp Thìn. Có thể nói, tuổi Thân dù đi đến đâu cũng nhìn thấy cơ hội, đầu tư vào đâu cũng dễ thu được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, được sao Quốc Ấn hỗ trợ, người tuổi Thân sẽ có nhiều tin vui trên con đường công danh, sự nghiệp, khả năng thăng quan tiến chức rất cao, chất lượng cuộc sống được nâng cao thấy rõ.

Tuổi Tý

(Những người sinh vào các năm 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang đến cho người tuổi Tý nhiều điều đáng trông đợi. Dù có gặp phải vài thách thức nhưng với sự nhanh trí và tháo vát, tuổi Tý cũng có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Quý Mão 2023 đang dần qua đi, đem theo cả những khó khăn của năm cũ, đồng thời đưa đến vận may cho tuổi Tý. Nhờ có sự hỗ trợ của các sao tốt như Kim Quỹ, Lục Tốn, Thiên Tướng, họ được cho là làm gì cũng sẽ gặt hái được thành tựu, có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống nói chung. Những người tuổi Tý dám nắm bắt thời cơ dự đoán sẽ có những bước đột phá không ngờ.



Tóm lại, do có mối quan hệ tương hợp nên trong năm 2024, Thìn sẽ là ánh sáng dẫn đường cho Tý, giúp họ từng bước đạt được thành công. Tuy nhiên, nên nhớ rằng chính sự sáng tạo và làm việc chăm chỉ mới là chìa khóa giúp người tuổi Tý đạt được những điều mong muốn.

Tuổi Mùi

(Những người sinh vào các năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Đối với tuổi Mùi, năm Giáp Thìn 2024 sẽ tràn ngập năng lượng tốt lành của Thìn. Con giáp này nên sẵn sàng cho một giai đoạn thay đổi và biến đổi thuận lợi trên con đường phát triển cá nhân và khám phá bản thân.

(Ảnh minh họa)

Được 2 cát tinh vây quanh là Thái Âm và Thiên Ất nên có thể nói tuổi Mùi sẽ được độ trì, làm việc gì cũng có người giúp, không cần lo lắng.



Trong tử vi, sao Thái Âm được coi là cát tinh, chủ về những may mắn trong tài chính, tiền bạc, có cuộc sống no đủ. Nếu là nữ thì sẽ còn gặp được cả may mắn trong chuyện yêu đương. Nếu là nam thì cần phải thận trọng hơn để không dính vào rắc rối.

Trong khi đó, sao Thiên Ất chủ về những may mắn trong các mối quan hệ, cho thấy tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối đến với thành công. Do đó, tuổi Mùi cần phải biết tận dụng trí thông minh và kỹ năng của mình để tạo lập các mối quan hệ tốt trong xã hội. Người đến đúng lúc, việc sẽ tự thành.

Tuổi Dậu

(Những người sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017...)

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu sẽ gặp nhiều thuận lợi, cả chuyện tình cảm và tài chính sẽ đều gặp nhiều may mắn, thịnh vượng. Do đó, tuổi Dậu hãy chủ động mở mang các mối quan hệ của mình, sẵn sàng giúp đỡ người khác để kết giao với quý nhân, đến lúc cần sẽ có người giúp sức.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Ngọc Đường, Nguyệt Đức, tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.



Bên cạnh đó, được các cát tinh như Địa Giải, Tuế Hợp hỗ trợ nên cuộc sống của họ sẽ vô cùng xuôi chèo mát mái, gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

Cuối cùng, Đường Phù cũng là một cát tinh nữa sẽ giúp tuổi Dậu ngày càng nâng cao được vị thế của mình. Họ không chỉ có tiền mà còn có quyền, được người khác nể trọng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.



Theo Yahoo News