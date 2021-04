5 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tiền tiêu rủng rỉnh nhất năm Tân Sửu 2021

Theo quan niệm của tử vi phương Đông, mỗi một năm sẽ có những con giáp nhất định được thần tài độ trì, gặp nhiều may mắn ở một số lĩnh vực nhất định. Có những con giáp sẽ gặp vận đỏ ở chuyện kiếm tiền, có những con giáp lại gặp may trong chuyện tình duyên.

Còn theo trang www.thechinesezodiac.org thì năm Tân Sửu 2021 lại là thời cơ tuyệt vời nhất cho 5 con giáp sau, vì họ sẽ có nhiều cơ hội về tài lộc, sự nghiệp giúp cho đường tài chính của họ trở nên hanh thông, rộng mở, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Hãy xem bạn có trong số 5 con giáp dưới đây không nhé.

Tuổi Tý

Nếu như năm ngoái, năm Canh Tý 2020, những người tuổi Tý được cho là khá "lao đao", phải hứng chịu nhiều thử thách cả về chuyện tiền bạc lẫn công việc, sức khỏe, thì năm Tân Sửu 2021 lại được cho là thời kỳ sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho họ, thậm chí, họ còn là 1 trong số những con giáp may mắn nhất với nhiều cơ hội kiếm tiền nhất.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, ngay từ đầu năm, vận may đã thể hiện với những người tuổi Tý, mở đầu bằng những dự án lớn trong công việc. Với sự thông minh, nhạy bén sẵn có của họ, tuổi Tý sẽ biết cách nắm bắt các cơ hội này và tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng.



Năm 2021 cũng là thời điểm tốt để người tuổi Tý hạn chế chi tiêu, dành 1 phần đáng kể trong thu nhập để đầu tư sinh lời. Đặc biệt, tháng 3 âm này là lúc mà vận đỏ của tuổi Tý rực rỡ nhất, tuổi Tý đừng nên bỏ lỡ nhé.

Tuổi Dần

Là một trong những con giáp may mắn nhất trong chuyện kiếm tiền, tuổi Dần được cho là sẽ có 1 năm Tân Sửu khó quên. Tuy nhiên, không giống như tuổi Tý sẽ gặp may mắn ngay từ đầu năm, tuổi Dần sẽ phải trải qua thử thách trong vài tháng trước khi gặp được vận may của mình.

(Ảnh minh họa)

Đa số tuổi Dần đều là những người mạnh mẽ, cương trực với đầy hoài bão và đam mê. Một khi đã quyết định chọn con đường nào thì dù phải đối mặt với những chông gai lớn, họ cũng sẽ kiên cường vượt qua để tới được với cái đích thành công.

Nếu tuổi Tý khôn ngoan, thận trọng thì tuổi Dần lại hay liều lĩnh, dám thử những cái mới và đây cũng chính là những yếu tố giúp họ đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, sau khi vượt qua được 4 tháng đầu năm tương đối im ắng, không có nhiều biến chuyển, từ tháng 5 âm trở đi, tuổi Dần sẽ bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất năm của họ, khi mà công việc bắt đầu đơm hoa kết trái, những dự án mà họ đầu tư gặt hái thành quả, thậm chí đem lại cho họ nhiều lợi nhuận.

Đặc biệt, tháng 5 âm và vài tháng cuối năm cũng được cho là lúc tuổi Dần gặp được quý nhân, mở rộng cơ hội đầu tư sinh lời. Nếu biết kết hợp với các biện pháp kiểm soát tài chính, phân bổ chi tiêu cũng như tái đầu tư, họ sẽ trở thành 1 trong những con giáp thành công nhất trong năm.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp có khả năng dự cảm đặc biệt, cực kỳ nhạy bén với tình hình và thời cuộc, do đó, nếu gặp các cơ hội tốt, họ cũng sẽ dễ dàng phất lên.

(Ảnh minh họa)

Trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Tỵ được cho là 1 trong số những con giáp có vận đỏ nhất, viên mãn nhiều khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm cả chuyện kiếm tiền, khả năng thăng chức, tăng lương hầu như trong tầm tay. Thậm chí, với số tiền lớn mà bạn tưởng như đã mất, thì năm nay, bạn được cho là sẽ lấy lại được. Dường như cả vũ trụ đều đang đứng về phía bạn.

Tuy nhiên, theo tử vi học, thì tháng 3 âm lại không phải thời điểm tốt để đầu tư hay đưa ra những quyết định quan trọng về công việc, nên người tuổi Tỵ cần phải thận trọng hơn. Hãy bình tĩnh, sáng suốt để tìm ra những nước đi hiệu quả, những kế hoạch khả thi và tập trung toàn lực cho thời gian sắp tới, vì tháng 4 âm sẽ là lúc mà tuổi Tỵ có cơ hội phất lên, thậm chí đổi đời.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nhìn chung là những người rất giỏi quản lý chi tiêu, nếu là phụ nữ, họ sẽ là những bà nội trợ tuyệt vời, biết giữ tiền cho gia đình, ít khi sa đà vào những "cuộc vui mua sắm".

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, với vận đỏ về tài chính trong năm Tân Sửu 2021, có lẽ tuổi Thìn có thể tận hưởng một chút sự thoải mái này, đặc biệt là vào thời điểm quý 3 của năm. Tất nhiên, bên cạnh đó, để luôn có cuộc sống sung túc như ý, tuổi Thìn phải biết đầu tư đúng mức, làm việc chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình.

Tử vi học có nói, tháng 3 âm này chính là lúc tuổi Thìn phát về đường tài lộc, cần có những chuẩn bị cần thiết để đón nhận vận may.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là những người không thích tỏa sáng, thường lùi về phía sau, nhường "sân khấu" cho những người khác. Tuy nhiên, trong năm Canh Tý 2021, họ được khuyên là nên biết phát huy điểm mạnh của bản thân, làm những việc họ chưa từng làm, biết "marketing bản thân" nhiều hơn thì sẽ gặt hái được nhiều thành công to lớn hơn.

Năm nay, tuổi Hợi cũng được khuyên là nên tiết chế chi tiêu, thay vào đó, nên biết đầu tư sinh lời thì tài chính sẽ càng ngày càng vững vàng.

Với tất cả những năng lượng tích cực cùng sự chăm chỉ, thái độ nghiêm túc của mình vận đỏ đã đón chờ họ ngay từ đầu năm nay, đặc biệt là tháng 2 âm. Sau vài tháng mọi chuyện tương đối chững lại, vận may của tuổi Hợi sẽ tiếp tục tỏa sáng vào tháng 6, mang lại cho họ những tin tức tốt lành về công việc, tài chính.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo Chinese Zodiacs & Chinese New Year