5 con giáp may mắn nhất mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vận may gõ cửa, tiền tài chảy đầy túi





Mùng 1 Tết Nguyên đán không chỉ là ngày đoàn viên, sum vầy mà còn được nhiều người coi là "ngày mở vận" cho cả năm. Theo các chuyên gia tử vi và phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng Hỏa – Thiên Hà Thủy khá mạnh, tạo điều kiện để một số con giáp đón lộc, đón cơ hội ngay từ những giờ đầu tiên của năm mới. Dưới đây là 5 con giáp được dự báo có vận số sáng nhất vào mùng 1 Tết 2026.

1. Tuổi Dần – "Hổ thêm cánh" trong năm Ngựa

Tuổi Dần được đánh giá là một trong những con giáp may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026 nhờ mối quan hệ Tam Hợp Dần – Ngọ – Tuất.

Vào mùng 1 Tết, người tuổi Dần dễ gặp cát tinh chiếu mệnh, mang lại cảm giác tự tin, quyết đoán và nhạy bén với cơ hội thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và bất động sản.

Tài lộc: Dễ đón tin tốt về hợp đồng, dự án hoặc thu nhập ngoài luồng ngay trong những ngày đầu năm.

Lưu ý: Nên chọn giờ hoàng đạo xuất hành, tránh nóng vội khi ký kết giao dịch lớn.

2. Tuổi Ngọ – "Ngựa phi nước đại"

Là con giáp chủ năm, tuổi Ngọ được cho là hưởng trọn năng lượng Hỏa của Bính Ngọ, đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết – thời điểm cát khí hội tụ.

Nhiều luận giải cho rằng người tuổi Ngọ nếu xuất hành đúng giờ tốt, đi về hướng Nam hoặc Đông Nam sẽ dễ gặp quý nhân, mở ra cơ hội hợp tác, thăng tiến hoặc tăng thu nhập.

Sự nghiệp: Dễ được giao trọng trách, nhận dự án mới hoặc được tăng quyền hạn.

Tài chính: Có thể nhận thưởng, hoa hồng, hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư ngắn hạn.

3. Tuổi Tuất – "Đổi vận" ngay từ mùng 1 Tết

Tuổi Tuất được nhiều chuyên gia phong thủy nhận định là một trong những con giáp tự xông nhà tốt nhất mùng 1 Tết 2026.

Với năng lượng Hỏa – Thổ tương sinh, người tuổi Tuất dễ cảm nhận sự "thoát khỏi áp lực cũ" và bắt đầu chu kỳ mới về tài chính, công việc hoặc các mối quan hệ đối tác.

Mở vận: Nếu tự xông nhà với tâm thế tích cực, tuổi Tuất có thể đón tin vui về hợp đồng, dự án hoặc cơ hội chuyển việc với mức thu nhập cao hơn.

Cảnh báo: Cần giữ tinh thần tỉnh táo, tránh ham lợi nhuận quá lớn mà bỏ qua yếu tố rủi ro.

4. Tuổi Mão – Quý nhân nâng đỡ từ những ngày đầu năm

Năm Bính Ngọ 2026 được đánh giá là một trong những năm may mắn nhất của tuổi Mão, nhờ sự hỗ trợ của nhiều sao tốt trong lá số tử vi.

Mùng 1 Tết, người tuổi Mão thường được cho là dễ gặp quý nhân, có thể là sếp, đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư hoặc mở rộng thị trường.

Mối quan hệ: Dễ kết nối với người có tầm ảnh hưởng, tạo đà cho các dự án lớn trong năm.

Tài chính: Có thể nhận được khoản thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ các kênh đầu tư đã triển khai trước đó.

5. Tuổi Dậu – "Năm thay đổi cuộc đời"

Tuổi Dậu được nhiều nguồn tử vi xếp vào nhóm 4 con giáp quyền lực nhất năm Bính Ngọ, với khả năng thay đổi vận mệnh trong năm 2026.

Vào mùng 1 Tết, người tuổi Dậu thường được cho là dễ đón tin vui về công việc, tài chính hoặc các mối quan hệ đối tác, đặc biệt nếu xuất hành đúng giờ hoàng đạo và chọn hướng tốt.

Cơ hội: Có thể nhận được lời mời hợp tác, đầu tư hoặc cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Rủi ro: Cần tránh tranh cãi, xung đột trong ngày đầu năm để giữ năng lượng tích cực.

Lưu ý phong thủy chung cho mùng 1 Tết 2026

Giờ xuất hành: Nhiều chuyên gia khuyên nên xuất hành trong khung giờ hoàng đạo (thường là các khung giờ Hợi, Tý, Dần, Mão) để đón cát khí.

Hướng đi: Người làm kinh doanh nên ưu tiên hướng Nam hoặc Đông Nam; người làm việc văn phòng có thể chọn hướng Đông để tăng năng lượng sáng tạo.

Màu sắc: Nên mặc màu đỏ, cam, hồng hoặc vàng để tăng vận may, đặc biệt với các con giáp Dần, Ngọ, Tuất, Mão và Dậu.

Dù là người theo phong thủy hay chỉ coi đó là yếu tố tâm lý, việc chọn ngày, giờ và hướng xuất hành phù hợp vào mùng 1 Tết 2026 có thể giúp tăng cảm giác tự tin và tích cực trong năm mới. Với 5 con giáp Dần, Ngọ, Tuất, Mão và Dậu, năm Bính Ngọ được dự báo là thời điểm để đổi vận, đón lộc và tận dụng cơ hội một cách tối ưu.

Thông tin có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm