5 cuốn sách là kim chỉ nam giúp tôi đi đúng hướng tới sự tự do tài chính khi vừa 40 tuổi: Rất hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm sự giàu có!

Kevin Panitch là một nhà văn viết về tài chính với nhiều kinh nghiệm chuyên môn và là người sáng lập Just Start Investment - một trang web tài chính cá nhân giúp quản lý tiền của bạn dễ dàng. Bản thân Kevin Panitch rất thích đọc và tìm hiểu những cuốn sách về tài chính. Chính vì vậy, anh ấy đã dành thời gian liệt kê ra danh sách 5 cuốn sách phát triển tài chính cá nhân để xây dựng các chiến lược thành công ở tuổi 40 dưới đây.



1. Cuốn sách nhỏ về đầu tư thông thường: Cách duy nhất để đảm bảo lợi nhuận của bạn trên thị trường chứng khoán của John C. Bogle

‘The Little Book of Common Sense Investing’ của John C. Bogle là cuốn sách đầu tiên và cũng là cuốn sách “gối đầu giường” về đầu tư và tài chính cá nhân của Kevin Panitch. Cuốn sách này được viết bởi nhà sáng lập Vanguard – John C. Bogle với những chia sẻ, hướng dẫn cho người đọc những thông tin làm thế nào để có thể đầu tư đúng cách. Đặc biệt, cuốn sách chỉ ra những chiến lược về “Quỹ đầu tư chỉ số” tuyệt vời, phù hợp và được áp dụng nhiều với đa số người Mỹ. Đây cũng là cuốn sách được Warren Buffett đề xuất trong lá thư cổ đông thường niên của ông vào năm 2014.

Cuốn sách này là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến cách tiếp cận đầu tư của Kevin Panitch. Nó giúp Kevin Panitch thấy “Quỹ đầu tư chỉ số” có thể được hiểu dễ dàng và hiệu quả như thế nào.

2. "Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall" của Burton Malkiel

Burton Malkiel là một nhà kinh tế học người Princeton và là người ủng hộ “Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên” (một lý thuyết tài chính cho rằng giá thị trường chứng khoán thường phát triển theo một bước đi ngẫu nhiên, vì vậy không thể dự đoán được). Không có gì ngạc nhiên khi Malkiel cũng ủng hộ ý tưởng “Quỹ đầu tư chỉ số” thay vì cố gắng đánh bại nó. Theo ông, kể cả khi cố gắng đánh bại những lý thuyết này thì chiến thắng cũng sẽ không thể tồn tại lâu dài. Nhờ góc nhìn sâu sắc từ cuốn sách này, Kevin Panitch đã quyết định chọn đầu tư vào các quỹ đầu tư chỉ số và quỹ giao dịch hối đoái, thay vì là giao dịch cổ phiếu một cách riêng lẻ.

Nếu “The Little Book of Common Sense Investing” được mệnh danh là khóa học 101 (mang tính giới thiệu, giảng dạy các kiến thức cơ bản nhất) về đầu tư, thì “A Random Walk Down Wall Street” là khóa học 201 đưa mọi thứ tiến thêm một bước nhỏ và đi sâu vào các chi tiết phức tạp hơn.

3. "Chỉ dẫn đầu tư duy nhất mà bạn cần biết" của Andrew Tobias

Đối với Kevin Panitch, đây là một trong những cuốn sách có tiêu đề khá táo bạo. Tuy nhiên, cuốn sách không phải là một cuốn sách hướng dẫn đầu tư thuần túy, mà nó còn bao gồm rất nhiều chủ đề bổ ích như lập ngân sách, quan sát thị trường chứng khoán, lập kế hoạch hưu trí, thuế và lập kế hoạch bất động sản.

Kevin Panitch thấy cách tiếp cận với việc lên kế hoạch ngân sách của Andrew Tobias rất thú vị. Andrew chỉ ra rằng 1 đô-la mà bạn tiết kiệm được có giá trị hơn nhiều là 1 đô-la mà bạn kiếm ra. Bởi vì, nếu bạn kiếm thêm bất kỳ 1 đô-la nào thì tương đương với việc, bạn cần phải trả thuế cho nó. Trong khi đó, 1 đô-la mà bạn tiết kiệm được, không ai có thể đánh thuế bạn cũng như bạn có thể làm chủ hoàn toàn số tiền đó. Qua đó, đây là một lời nhắc nhở rằng chúng ta nên tiết kiếm tiền và chi tiêu tiền một cách khôn ngoan.

4. "Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu" của Ramit Sethi

Vài năm trước, Kevin Panitch đã đọc cuốn sách “I Will Teach You to Be Rich” trên đường đi làm. Vì đây là cuốn sách mà Kevin Panitch đọc mỗi buổi sáng trong lúc ngồi trên tàu điện, nên anh ấy mất khá nhiều thời gian để đọc xong cuốn sách này.

Sau vài tuần như vậy, vào một buổi sáng sớm, có một người phụ nữ hỏi tên trên sân ga rằng: “Vậy mọi chuyện thế nào rồi?”. Bối rối và nửa tỉnh nửa mê, Kevin Panitch đáp lại: “Dạ, là như thế nào ạ?”. Cô ấy nói thêm: “Ý tôi là bạn đã giàu chưa? Tôi đã thấy bạn đọc cuốn sách đó vài tuần nay và muốn biết bí mật!”. Hóa ra, hai người đã đi cùng một con tàu và ngồi cùng một toa vào hầu hết các ngày nên cô ấy đã chú ý đến cuốn sách này của Kevin Panitch. Điều này làm cho anh ấy cảm thấy ngại ngùng và cố gắng đọc cuốn sách một cách tập trung hơn.

Rồi Kevin Panitch nhận ra rằng, mặc dù chúng ta không thể giàu có trong một sớm một chiều, nhưng điều anh ấy rút ra từ cuốn sách này chính là hãy tiêu tiền vào những thứ bạn thích. Đúng vậy, một cuốn sách này khuyên bạn nên tiêu tiền. Đương nhiên, là hãy cắt giảm những chi tiêu không mang lại giá trị cho bạn và tăng những khoản đầu tư bản thân có ích như đi du lịch để có nhiều kiến thích hơn, hay mua những đồ ăn có lợi cho sức khỏe tuy nó đắt,...

5. "Một tuần làm việc 4 giờ" của Tim Ferriss

Mặc dù “The 4-Hour Workweek” không phải là một cuốn sách tài chính nhưng Kevin Panitch nghĩ những nguyên tắc mà Tim Ferriss nêu ra trong cuốn sách này có thể giúp bạn cải thiện cuộc sống.

Một trong những chủ đề quan trọng nhất của cuốn sách là tự động hóa. Tự động hóa mọi thứ trong cuộc sống của bạn là cách làm cho mọi công việc trở nên dễ dàng hơn và bản thân có nhiều thời gian làm điều mình thích hơn. Ví dụ, khi bạn đang gặp khó khăn trong việc tiết kiệm tài chính, việc thiết lập một giao dịch chuyển tiền tự động vào tài khoản tiết kiệm, hoặc tài khoản đầu tư có lãi suất hàng tháng sẽ giúp bạn không còn lo lắng cho việc quản lý tài chính nữa.

Bên cạnh đó, Kevin Panitch cũng đang đọc cuốn “The Millionaire Next Door” của Thomas J. Stanley kể về những con người làm việc chăm chỉ, siêng năng, tích cực tiết kiệm để làm giàu cuộc sống. Hay “Rich Dad Poor Dad” của Robert Kiyosaki cũng mang cho Kevin Panitch thêm những hiểu biết về bất động sản.

Những cuốn sách trên là những gì Kevin muốn chỉ cho bạn cách để quản lý tài chính cá nhân. Đặc biệt, khi viết danh sách những cuốn sách tài chính bổ ích này, Kevin đã đọc lại The 4-Hour Workweek - cuốn sách gắn bó với Just Start Investment của anh ấy để chia sẻ rõ hơn về tài chính.

Theo CNBC