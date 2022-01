5 đặc quyền thượng lưu không dành cho số đông tại dự án The Beverly

Đại công viên 36ha ngay trước mặt

Sự khác biệt làm nên giá trị vượt trội cho The Beverly nằm ở vị trí "mảnh đất vàng – toạ độ kim cương" tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Là dự án cao tầng duy nhất có tầm nhìn trực diện ra đại công viên 36ha tầm, cuộc sống của những cư dân tương lai The Beverly sẽ ngập tràn trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay dưới thềm nhà. Hồ trung tâm rộng lớn, bãi cát dài, hàng dừa xanh tít tắp, thảm cỏ xanh mênh mông… sẽ làm nên những chuyến picnic đáng nhớ cho gia đình, bạn bè mà không cần những chuyến đi xa.

Điểm nhấn Công viên Ánh sáng với hơn 15 cây ánh sáng khổng lồ lấy cảm hứng từ Garden by the Bay nổi tiếng làm nên không gian đa sắc màu phồn hoa tại The Beverly. Cùng với đó, hệ sinh thái khổng lồ của Đại công viên 36ha với 150 sân chơi thể thao (cầu lông, bóng rổ, bóng bàn,…) hơn 800 máy tập và hệ thống tiện ích ngoài trời như đường dạo bộ, đạp xe ven hồ, cùng hơn 11 hồ bơi tràn bờ phong cách "resort"…Tất cả chỉ mất vài phút di chuyển, một cuộc sống nghỉ dưỡng đa dạng, đủ đầy bậc nhất đã nằm trọn trong tầm tay cư dân.

Công viên nội khu "đẹp và độc" nhất dự án

Cư dân và du khách sẽ được tận hưởng cảm giác dạo bộ, ngắm cảnh, vui chơi như đang ở giữa đồi Beverly Hills trứ danh nước Mỹ ngay tại công viên nội khu tuyệt đẹp The Beverly - Vinhomes Grand Park. Điểm nhấn thiết kế nằm ở nhiều lớp cao độ được kiến tạo tỉ mỉ, mang lại cảm giác đa chiều, chân thực, không chỉ đáp ứng cảm xúc tại chỗ; hiệu ứng thị giác khi nhìn từ xa hay trên cao, không gian đa chiều của 2 công viên nội khu sẽ là chất xúc tác để cư dân tận hưởng đầy đủ, trọn vẹn khí chất nghỉ dưỡng đúng chuẩn vị Mỹ hiếm có trên thị trường căn hộ hiện nay.

Hơn 200 tiện ích sống sang chất Mỹ

Xứng tầm là sản phẩm tiên phong kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng phong cách Mỹ đẳng cấp, bộ đôi công viên nội khu được thiết kế kỹ càng, chăm chút để mỗi cư dân khi tới đây sẽ thưởng lãm một "Hollywood thu nhỏ" ngay dưới dưới chân nhà.

Theo đó, sẽ có hơn 200 tiện ích hoàn toàn mới mẻ như vườn suối sương mù huyền ảo, vườn treo nhiệt đới độc đáo, khu tập gym, quầy bar dưới nước khác biệt, không gian sân khấu ngoài trời, đại lộ danh vọng, đường dạo, vườn nhiệt đới… tổng thể được sắp đặt khoa học cùng hệ thống cây xanh, tiểu cảnh xanh tươi suốt bốn mùa mở ra không gian nghỉ ngơi yên bình, xứng đáng là nơi tận hưởng những khoảnh khắc thư thái cực kỳ đáng giá không khác gì kỳ nghỉ 5 sao mỗi ngày.

Đặc quyền sở hữu bộ đôi bể bơi ngoài trời

Bể bơi không chỉ là tiện ích được cư dân chú trọng bậc nhất mà còn là thước đo khẳng định đẳng cấp và vị thế của dự án trên thị trường. Ở The Beverly, cuộc sống thượng lưu khác biệt của cư dân sẽ tiếp tục được nối dài bởi bộ đôi bể bơi nước mặn và bể bơi 3 lớp lần xuất hiện tại TP.Thủ Đức.

Bể bơi nước mặn sẽ tái hiện cảm xúc nghỉ dưỡng giữa bãi biển Hawaii nhiệt đới hay tận hưởng phút giây tắm nắng tại những khu resort cao cấp ngay. Cư dân hoàn toàn được thả mình trong cảm giác bồng bềnh dưới làn nước xanh trong hay tận hưởng không gian của miền nhiệt đới sôi động tại đây.

Ôm trọn Vincom, Đại lộ mua sắm Manhattan

Cho cuộc sống thời thượng đỉnh cao chất Mỹ thêm phần hoàn hảo, The Beverly nắm trong tay lợi thế sát cạnh Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam và Đại lộ Manhattan.

"Thiên đường mua sắm Vincom Mega Mall" vốn không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu mua sắm với hàng trăm hàng ngàn nhãn hiệu cao cấp mà còn là nơi để cư dân thoả mãn nhu cầu giải trí, ăn uống với hệ thống nhà hàng, cafe danh tiếng hàng đầu Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, nằm cạnh Đại lộ Manhattan nâng tầm cuộc sống thời thượng đúng nghĩa với những thương hiệu từ thời trang, ẩm thực, dịch vụ đình đám thế giới sẽ hội tụ tại đây, khiến cuộc sống thượng lưu như được nâng lên tầm cao mới với mỗi cư dân The Beverly.

Hơn cả một chốn an cư, The Beverly sở hữu trọn bộ những lợi thế tiện ích, mang tới một cuộc sống thời thượng, đẳng cấp khác biệt trên thị trường, hứa hẹn sẽ là "tài sản hàng hiệu" khẳng định phong cách Mỹ đỉnh cao dành riêng cho giới tinh hoa.

