5 dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bắt đầu lão hóa: Có dấu hiệu nằm ở bàn chân nhiều người không ngờ tới

Lão hóa là quá trình sinh lý không thể tránh khỏi, nhưng tốc độ diễn ra ở mỗi người không giống nhau. Trả lời phỏng vấn trên CCTV News, bác sĩ Trần Kiến Hoa, Phó trưởng khoa Y học tổng quát, Bệnh viện Sir Run Run Shaw thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), cho biết cơ thể có thể xuất hiện 5 thay đổi đáng chú ý khi quá trình này bắt đầu.

Bác sĩ Trần Kiến Hoa, Phó trưởng khoa Y học tổng quát, Bệnh viện Sir Run Run Shaw thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh: CCTV News).

5 tín hiệu cảnh báo cơ thể đã bắt đầu lão hóa

1. Vùng mông chảy xệ

Theo tuổi tác, vùng mông có xu hướng chảy xuống và bè sang hai bên. Hiện tượng này dễ thấy hơn ở những người thường xuyên ngồi lâu, ít vận động.

Nếu chế độ ăn còn chứa nhiều đường và chất béo, lượng mỡ trong cơ thể có thể tăng lên trong khi khối cơ giảm dần. Khi cơ bắp không còn săn chắc như trước, các mô mềm dễ trở nên lỏng lẻo, khiến hình dáng vùng mông thay đổi.

2. Đường chân tóc lùi dần về phía sau

Tóc bạc và rụng tóc là những biểu hiện thường được nhắc đến khi nói về lão hóa. Trong đó, đường chân tóc ngày càng lùi về phía sau là thay đổi khiến không ít người trẻ cũng lo lắng.

Ngoài tác động của tuổi tác, việc thường xuyên thức khuya và chịu áp lực tinh thần kéo dài có thể gây rối loạn nội tiết, từ đó làm tình trạng rụng tóc trở nên rõ rệt hơn.

3. Vòng eo ngày càng lớn

Tăng kích thước vòng eo (Ảnh: Science Daily).

Nhiều phụ nữ nhận thấy vòng eo tăng nhanh khi bước vào thời kỳ mãn kinh. Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc quá trình trao đổi chất chậm lại theo tuổi tác mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác.

Đáng chú ý, sự suy giảm nồng độ estrogen có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và phân bố mỡ trong cơ thể, khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng bụng.

4. Vòm bàn chân bị xẹp

Đây là dấu hiệu nằm ở bàn chân nhưng thường bị bỏ qua. Khi tuổi tác tăng lên, cơ và dây chằng dưới lòng bàn chân có thể dần thoái hóa, giảm độ đàn hồi, khiến vòm bàn chân hạ thấp hoặc xẹp xuống.

Các gân và dây chằng nối những xương nhỏ trong bàn chân cũng không còn linh hoạt như trước. Vì vậy, bàn chân có thể trở nên dài và rộng hơn. Nếu vẫn chọn giày theo kích cỡ cũ, người sử dụng dễ cảm thấy chật, khó chịu hoặc đau lòng bàn chân.

5. Kẽ răng rộng hơn

Khoang miệng cũng trải qua quá trình lão hóa. Nếu khoảng cách giữa các răng ngày càng rộng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy răng và mô quanh răng đang gặp vấn đề.

Nguyên nhân được đề cập gồm tụt nướu hoặc tình trạng viêm quanh nướu. Do đó, không nên xem đây chỉ là thay đổi bình thường của tuổi tác, nhất là khi kèm theo đau, chảy máu hoặc răng lung lay.

Giấc ngủ ổn định có thể giúp làm chậm lão hóa

Giấc ngủ ổn định có thể giúp làm chậm lão hóa (Ảnh: Scitech Daily).

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep Health, phân tích dữ liệu của 6.052 người trưởng thành có độ tuổi trung bình 50, cho thấy lịch ngủ thất thường có liên quan đến tuổi sinh học cao hơn.

So với nhóm duy trì thói quen ổn định, người có thời lượng ngủ thay đổi nhiều có tuổi sinh học cao hơn 0,63 năm; người chênh lệch lớn về giờ đi ngủ cao hơn 0,74 năm. Những người có lịch ngủ ngày thường và cuối tuần khác biệt nhiều có tuổi sinh học cao hơn 0,77 năm, tương đương khoảng 9 tháng.

Để cải thiện giấc ngủ, chuyên gia khuyến nghị duy trì giờ ngủ và thức dậy tương đối cố định, tăng vận động thể chất phù hợp, không ăn quá no trước khi ngủ, giữ phòng ngủ tối và hạn chế thiết bị điện tử vào buổi tối. Người khó ngủ cũng có thể tập thở bụng để thư giãn. Nếu mất ngủ kéo dài dù đã điều chỉnh sinh hoạt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.