5 điểm nhấn đặc biệt của VinFast VF 9 - SUV điện hạng sang phân khúc E

SUV ngoại cỡ với khoang nội thất rộng rãi trong phân khúc

Với kích thước các chiều Dài x Rộng x Cao là 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm), VinFast VF 9 là mẫu xe có kích thước lớn bậc nhất trong phân khúc E-SUV trên thị trường Việt Nam hiện tại. Vóc dáng "hoành tráng" của VF 9 được tạo nên nhờ việc đặt trọng tâm xe thấp, thiết kế đầu xe vuông vức và đuôi xe cao, tạo nên nét khỏe khoắn mà vẫn tinh tế.

VF 9 cũng có chiều dài cơ sở lớn bậc nhất trong phân khúc, lên tới 3.150 mm. Nhờ đó, mẫu xe này có khoang nội thất rộng rãi vượt trội, cho người dùng không gian thoải mái ở cả 3 hàng ghế.



VinFast VF 9 có 2 tùy chọn về chỗ ngồi: phiên bản 7 chỗ full-size hoặc phiên bản 6 chỗ (ghế cơ trưởng ở hàng sau) độc đáo với tiện nghi được truyền cảm hứng từ khoang ghế hạng thương gia.

Thiết kế ấn tượng, tối ưu khí động học

VF 9 sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng với các đường nét năng động, mạnh mẽ mang phong cách thể thao. Mỗi chi tiết trên xe đều được các nhà thiết kế từ studio nổi tiếng Pininfarina tính toán kỹ lưỡng, vừa tạo điểm nhấn, vừa tối ưu hiệu năng theo nguyên tắc khí động học.

Ấn tượng trên VF 9 có thể kể đến hốc gió trên nắp capo và cản trước, hai khe hút gió nổi bật, tay nắm cửa loại ẩn liền mạch với thân xe, nóc xe vuốt về phía sau… giúp tối ưu hệ số cản gió và gia tăng quãng đường di chuyển của xe.



Với hệ thống pin có dung lượng khả dụng đạt 92kWh, VF 9 có thể di chuyển quãng đường lên tới 438km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP).



Khoang lái trang bị công nghệ hàng đầu

Khoang nội thất của VF 9 được thiết kế tối giản nhằm mang tới trải nghiệm thư thái, dễ chịu cho người lái và hành khách.

Nổi bật giữa khoang lái của VF 9 là màn hình giải trí cảm ứng 15,6 inch Full HD có thể điều khiển hàng loạt tính năng trên xe như đóng mở cốp sau, điều chỉnh gương… Bảng đồng hồ truyền thống được thay thế bằng màn hình hiển thị HUD hiện đại. Để đảm bảo sức khỏe của người lái và người ngồi trên xe, VF 9 được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng tích hợp chức năng lọc không khí trong cabin và ion hóa không khí.



Tiện nghi vượt trội

Trên tùy chọn 6 chỗ ngồi, hàng ghế cơ trưởng của VF 9 được lấy cảm hứng từ hạng ghế thương gia sang trọng, cho phép mỗi hành khách tận hưởng sự riêng tư và thoải mái tối đa nhờ vật liệu ghế tinh tế, êm ái và trang bị công nghệ ấn tượng.

Trải nghiệm "business class" trên mặt đất đi kèm những tiện nghi hàng đầu phân khúc như: màn hình giải trí cảm ứng 8 inch cho hàng ghế sau, massage, sưởi, thông gió cho cả hai hàng ghế, sạc không dây tích hợp trên hộc để đồ (bản Plus)…



Một điểm độc đáo không thể bỏ qua của VF 9 là trần kính toàn cảnh sang trọng - trang bị thường chỉ thấy ở các mẫu xe đến từ các thương hiệu hạng sang. Người dùng có thể tranh thủ những chuyến đi chơi xa để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, đồng thời nghe nhạc, nghe sách nói, xem phim, tương tác với Trợ lý ảo tiếng Việt… nhờ loạt tính năng thông minh có sẵn trên xe.



Trang bị an toàn vượt trội

Như các mẫu xe VinFast khác, VF 9 được thiết kế để hướng tới các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao trên thị trường như 5 sao ASEAN NCAP, 5 sao Euro NCAP và 5 sao NHTSA. Xe được trang bị 11 túi khí, có hệ thống khung gầm chắc chắn và hội tụ đầy đủ các công nghệ an toàn tiên tiến như: Hệ thống cân bằng điện tử (ESC); Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống nhắc nhở cài dây an toàn (SBR) cho cả người ngồi ghế trước và sau, Phát hiện người ngồi ghế sau; Phanh khẩn cấp tự động nâng cao (AEB) trong thành phố, khu đô thị, Phanh khẩn cấp với người đi bộ; Cảnh báo va chạm phía trước (FCW); Cảnh báo chệch làn (LDW); Hỗ trợ giữ làn (LKA)…

Đặc biệt, VF 9 được tích hợp các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2 như Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc… Ở cấp độ 2, xe có khả năng can thiệp vào các thao tác đánh lái, phanh, tăng tốc trên xe để hỗ trợ người lái trong trường hợp chưa kịp phản ứng. Bên cạnh đó, hàng loạt tính năng thông minh của VF 9 được đánh giá là vượt trội trong phân khúc, như các chức năng điều khiển xe thông minh, gọi cứu hộ tự động, đặc biệt là trợ lý ảo tiếng Việt thông minh giúp trải nghiệm của người lái thú vị hơn.



Với không gian nội thất rộng rãi, thiết kế cá tính, ấn tượng và loạt trang bị công nghệ, tiện nghi hàng đầu phân khúc, VF 9 được đánh giá là vượt trội trong phân khúc E-SUV đang được bán trên thị trường. Mẫu xe được phát triển để đáp ứng hết các nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng doanh nhân bận rộn và trên cả các hành trình dài.