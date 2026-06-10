5 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD và khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của thế giới

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 doanh nghiệp có doanh thu từ thị trường nước ngoài vượt 1 tỷ USD mỗi năm

Một lãnh đạo FPT từng kể lại một câu chuyện bất ngờ khi đi công tác tại London.

Khi thấy vị khách đeo huy hiệu FPT bước lên taxi, người tài xế hỏi: "FPT là công ty hợp tác với Chelsea phải không?".

Câu hỏi ngắn ngủi ấy có thể chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao. Nhưng với những người đã vượt qua bao khó khăn, dành tâm huyết trong hàng chục năm từng bước đưa thương hiệu công nghệ Việt Nam ra thế giới, đó là một dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi lớn hơn đang diễn ra: Việt Nam không còn là cái tên xa lạ trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Nếu hơn hai thập kỷ trước, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để xây dựng niềm tin với khách hàng quốc tế, thì giờ đây, nhiều tập đoàn công nghệ lớn chủ động tìm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam về AI, bán dẫn, UAV như NVIDIA, Qualcomm, Synopsys & Cadence, Intel…

Mới đây, trong chuyến thăm Việt Nam, trong cuộc gặp riêng với FPT, Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao vai trò của AI trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giới thiệu các chương trình thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ do Chính phủ hỗ trợ.

Hai bên cùng thảo luận về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, logistics, hạ tầng kết nối và các sáng kiến công nghệ mới nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực ASEAN.

Trong cuộc gặp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình cho rằng, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như AI, giáo dục, nông nghiệp thông minh, hạ tầng số và quản trị công.

Các sự kiện công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam tổ chức cũng ngày càng thu hút sự quan tâm quốc tế. Trong đó, FPT Techday - sự kiện công nghệ thường niên từng quy tụ lãnh đạo cấp cao của khoảng 600 doanh nghiệp toàn cầu đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư. Đây là điều khó hình dung được ở 20 năm trước, khi ngành công nghệ Việt Nam chập chững ra nước ngoài.

Đằng sau sự thay đổi đó là sự trưởng thành của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và sự gia tăng vị thế của đất nước trong nền kinh tế số toàn cầu.

FPT là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tiên đạt 1 tỷ USD doanh thu dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài vào năm 2023

Doanh nghiệp công nghệ đang trở thành lực lượng của ngoại giao kinh tế

Cùng với ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ đang nổi lên như một động lực mới của năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nguồn lực chiến lược, các doanh nghiệp công nghệ sẽ là cầu nối Việt Nam với thế giới.

Mỗi hợp đồng công nghệ được ký kết, mỗi trung tâm nghiên cứu được mở ở nước ngoài hay mỗi dự án hợp tác với các tập đoàn toàn cầu đều góp phần mở rộng không gian phát triển cho Việt Nam.

Thành quả đó được hỗ trợ, thúc đẩy bởi các hoạt động ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ của Đảng, Nhà nước. Thông qua các chuyến thăm và làm việc cấp cao của Lãnh đạo Việt Nam và các nước, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận đối tác chiến lược, tập đoàn công nghệ hàng đầu, các thị trường mới, tạo nền tảng cho các dự án hợp tác quy mô lớn trong tương lai.

Thực tiễn phát triển của nhiều nền kinh tế cho thấy, không có quốc gia công nghệ mạnh nào mà thiếu những doanh nghiệp công nghệ có tầm ảnh hưởng quốc tế, góp phần định hình thương hiệu quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Nhắc đến Hàn Quốc là Samsung, Nhật Bản là Sony hay Toyota, Mỹ là Apple, Microsoft và NVIDIA...

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ đang từng bước đảm nhận vai trò đó.

Từ một doanh nghiệp khởi đầu với 13 nhà khoa học, FPT hiện đã hiện diện tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, sở hữu đội ngũ nhân sự thuộc 82 quốc tịch và trở thành doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tiên đạt 1 tỷ USD doanh thu dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài vào năm 2023.

Điều đáng nói, họ mang về ngoại tệ cho quốc gia nhờ trí tuệ, chất xám của người Việt. Giờ đây, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ công nghệ, doanh nghiệp này còn tham gia các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi AI; thiết kế, đào tạo, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, UAV, lượng tử, bảo mật..., là đối tác của những tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực.

Doanh nghiệp công nghệ đang trở thành lực lượng của ngoại giao kinh tế

Những thành công của các doanh nghiệp như FPT không chỉ mang về cho quốc gia hàng tỷ USD hay hàng chục ngàn việc làm mà còn góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và có khả năng cạnh tranh bằng tri thức trên quy mô toàn cầu.

"Với FPT, hành trình toàn cầu hóa không phải là lựa chọn, mà là con đường tất yếu đã được theo đuổi gần 30 năm qua. Chúng tôi đi ra thế giới không chỉ để có mặt, mà để khẳng định năng lực của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam", ông Trương Gia Bình chia sẻ.

FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tiên đạt 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường nước ngoài vào năm 2023, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu công nghệ Việt trên thị trường toàn cầu.

Quyết định 982 và khát vọng có thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt trên bản đồ thế giới

Trong bối cảnh đó, Quyết định 982/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/6/2026 mang ý nghĩa đặc biệt.

Mục tiêu của Quyết định không chỉ gia tăng số lượng doanh nghiệp công nghệ số mà còn hướng tới việc hình thành những doanh nghiệp đủ lớn, đủ mạnh để cạnh tranh quốc tế, làm chủ công nghệ, mở rộng hiện diện toàn cầu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị thế giới.

Đáng chú ý, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 doanh nghiệp có doanh thu từ thị trường nước ngoài vượt 1 tỷ USD mỗi năm.

Đằng sau mục tiêu đó là mong muốn ngày càng nhiều thương hiệu Việt Nam được thế giới biết đến, tin tưởng và lựa chọn hợp tác. Khi doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiện diện ở nhiều thị trường, đồng hành cùng các tập đoàn hàng đầu thế giới và tham gia giải quyết những bài toán lớn của toàn cầu, đó cũng là cách hình ảnh, năng lực và uy tín của Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế.

Đó là khát vọng xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam có tên tuổi trên thị trường quốc tế, trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn hàng đầu thế giới và đại diện cho năng lực công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Bởi suy cho cùng, vị thế của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô nền kinh tế mà còn được phản ánh qua những doanh nghiệp được thế giới biết đến, tin tưởng và lựa chọn hợp tác.

Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn ra toàn cầu, hình ảnh Việt Nam cũng được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Và đó chính là giá trị lớn nhất mà Quyết định 982 hướng tới.