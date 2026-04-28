5 loại cây cảnh mà người trên 40 tuổi nên trồng để tăng cường sức khỏe, gia đình thêm thịnh vượng

Đối với những người bước sang tuổi 40, việc trồng cây giờ đây không chỉ còn là sở thích mà còn là cách để điều hòa không khí, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần cũng như giúp gia chủ thêm may mắn, thịnh vượng. Dưới đây là 5 loại cây phù hợp nhất mà bạn có thể tham khảo nhé.

Cây Lan Ý

Ở tuổi 40, chất lượng giấc ngủ và môi trường sống cực kỳ quan trọng. Lan ý có khả năng lọc sạch các khí độc (như benzen, formaldehyde) và tăng độ ẩm không khí lên 5%, giúp bạn hít thở dễ dàng hơn và ngủ sâu giấc hơn.

Cây Lưỡi Hổ

Đây là loại cây "lười" chăm sóc nhất, rất phù hợp với người bận rộn. Đặc biệt, lưỡi hổ nhả oxy vào ban đêm (ngược với đa số cây khác), giúp thanh lọc phòng ngủ, giúp giấc ngủ của bạn sâu hơn, từ đó cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa phong thủy về sự bảo vệ, xua đuổi năng lượng tiêu cực ra khỏi ngôi nhà của bạn.

Cây Nha Đam

Không chỉ là cây cảnh, nha đam còn là "túi sơ cứu" tại gia. Gel nha đam giúp làm dịu vết bỏng, côn trùng cắn hoặc dùng để chăm sóc da tự nhiên—rất hữu ích khi bạn bắt đầu đến một độ tuổi cần chú ý hơn đến sức khỏe làn da và các liệu pháp tự nhiên tốt cho sức khỏe.

Cây Hương Thảo

Mùi hương của cây hương thảo đã được khoa học chứng minh là giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung—những yếu tố có xu hướng suy giảm sau tuổi 40. Đó chính là lý do thực tế nhất cho việc bạn nên trồng cây hương thảo trong nhà khi đã bước qua tuổi 40. Ngoài ra, bạn có thể dùng lá tươi để làm gia vị nấu ăn, giúp món ăn ngon hơn và tốt cho tiêu hóa.

Cây Kim Tiền

Giai đoạn này thường là lúc sự nghiệp của bạn đã ở vào giai đoạn chín muồi hoặc cần sự ổn định bền vững. Do đó, trồng một loại cây cảnh như kim tiền sẽ giúp tượng trưng cho sự thịnh vượng và bền bỉ, giúp tạo cảm giác an tâm và thúc đẩy năng lượng tích cực tại không gian làm việc hoặc phòng khách của bạn.

Gia Linh (Tổng hợp)