5 loại quả ngọt lành giúp da trắng sáng ‘‘bật tông’’, thanh nhiệt, chống oxy hóa hiệu quả: Mùa hè có rất nhiều

Vậy là những ngày hè nắng nóng thực sự đã tới. Trong tiết trời nóng bức như thế này, ngoài việc giữ cho cơ thể không bị say nắng, say nóng, thì việc bổ sung nước, giải nhiệt cũng quan trọng không kém. Cùng với đó, một vấn đề khác mà rất nhiều người quan tâm là làm sao để giữ cho làn da luôn sáng mịn, căng tràn khỏe mạnh.

Các chuyên gia đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho mọi người về những vấn đề trên. Nhưng giải pháp cũng có thể rất đơn giản, chỉ nhờ ăn những loại quả ngọt lành quen thuộc dưới đây.

1. Dưa hấu

Dưa hấu là loại quả không rất phổ biến ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích, nhất là trong mùa hè. Không chỉ có tác dụng giải khát hữu hiệu, loại trái cây tươi mát và hấp dẫn này có tác dụng tăng cường sắc đẹp bất ngờ vì nhiều lý do sau đây.

Trước tiên, dưa hấu chứa Vitamin C và Lycopene là những chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của các gốc tự do. Chính các gốc tự do là tác nhân gây ra quá trình oxy hóa da và đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Bên cạnh đặc tính chống oxy hóa, Vitamin C trong dưa hấu cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen cần thiết để duy trì độ đàn hồi và hydrat hóa của da. Cùng với đó Vitamin A mang lại tác dụng phục hồi và làm mới làn da, giúp da trông khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

Hai chất khác trong dưa hấu là Lycopene và Beta-carotene (một chất dinh dưỡng quan trọng khác) giúp bảo vệ khỏi bị cháy nắng và Beta-carotene cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh vẩy nến.

Công dụng làm đẹp của dưa hấu không chỉ dừng lại trên da, mà dưa hấu cũng chứa rất nhiều Citrulline, chất làm tăng nồng độ arginine, giúp kích thích mọc tóc. Hơn nữa, dưa hấu có chứa rất ít calo và chứa nhiều nước, vì vậy loại quả này giúp ngăn ngừa tình trạng giữ nước và có thể góp phần giảm cân hữu hiệu.

2. Xoài

Cũng giống như dưa hấu, xoài là loại trái cây nhiệt đới ngon ngọt chứa một lượng đáng kể Vitamin C và A giúp thúc đẩy quá trình hình thành collagen. Kali và Vitamin E có trong xoài cũng có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt.

Nhiều người nghĩ rằng trái cây có đường như xoài có thể không phù hợp với người bị mụn trứng cá, nhưng sự thật là xoài thực sự giúp kiểm soát da nhờn và dễ bị mụn. Chúng chứa Vitamin B6 và Magie giúp điều chỉnh sản xuất bã nhờn và Beta-Carotene bảo vệ da khỏi vi khuẩn và độc tố.

Vitamin K trong xoài có đặc tính chữa bệnh và giúp làm mờ vết rạn da. Thậm chí, một số loại mỹ phẩm bôi còn có chứa cả chiết xuất từ quả xoài.

Không chỉ giúp ích cho sức khỏe làn da, quả xoài còn rất tốt cho cả hệ thống miễn dịch, tim, mắt, hệ tiêu hóa và tóc. Tuy nhiên do xoài có chứa nhiều calo, nên mọi người cần ăn xoài một cách điều độ để nhận về lợi ích tối ưu.

3. Đu đủ

Đu đủ là loại quả gắn liền với tuổi thơ nhiều người, nhưng có lẽ ít ai biết rằng loại quả này có đặc tính tẩy tế bào chết và làm sáng da rất tốt. Đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain có thể hòa tan các tế bào da chết và dần dần có thể giúp làm đều màu da nếu mọi người bôi tại chỗ hoặc sử dụng xà phòng làm từ đu đủ.

Giống như hai loại trái cây đã đề cập, đu đủ cũng là nguồn cung cấp Vitamin C, A, E, K và beta-carotene tốt, đồng nghĩa rằng ăn đu đủ cũng có thể giúp tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi và độ săn chắc cho da.

Các chất trên cũng có tác dụng như chất chống lão hóa vì giúp bảo vệ cơ thể mọi người khỏi các gốc tự do. Cùng với đó, đu đủ có tác dụng giải khát, ít calo và nhiều chất xơ nên rất tốt cho toàn bộ cơ thể và giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

4. Táo

Trong Tiếng Anh có một câu tục ngữ rất phổ biến liên quan đến táo: "An apple a day keeps the doctor away" – tạm dịch: "Ăn một quả táo mỗi ngày để không phải gặp bác sĩ". Bên cạnh tác dụng sức khỏe tuyệt vời, ăn táo còn giúp làn da không bị thâm và lão hóa.

Táo còn có chứa axit phenolic góp phần ngăn ngừa tổn thương do UVA (UVA = quang hóa) và UVB (UVB = cháy nắng). Táo cũng có nhiều chất xơ nên có tác dụng thúc đẩy quá trình đào thải độc tố một cách hiệu quả.

Giống như các loại trái cây thông thường khác, táo chứa các chất chống oxy hóa (chống lão hóa) rất tốt, nhưng điểm khác biệt ở táo là nồng độ chất chống oxy hóa tập trung nhiều nhất ở vỏ, do đó mọi người nên tìm mua những loại táo hữu cơ để khi ăn không cần phải gọt vỏ. Trong số các loại táo, táo đỏ có lượng chất chống oxy hóa cao hơn táo xanh hoặc táo vàng.

5. Quả mọng

Đặc điểm chung của các loại quả mọng là ngon miệng, ít calo và cực kỳ giàu chất dinh dưỡng, rất tốt cho cơ thể và làn da. Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong quả mọng rất lớn, chúng chứa nhiều Vitamin C hơn bất kỳ loại trái cây nào khác. Hơn nữa, chúng còn chứa các flavonoid có tác dụng dọn gốc tự do mạnh mẽ.

Do nồng độ Vitamin C cao, tất cả các loại quả mọng đều là chất tăng cường collagen tuyệt vời, đặc biệt là dâu tây và hắc mai biển. Riêng hắc mai biển có chứa tới 60 chất chống oxy hóa khác nhau và lượng vitamin C gấp 10 lần so với cam. Bên cạnh các chất dinh dưỡng và vitamin phổ biến có trong tất cả các loại quả mọng khác, loại quả này còn rất giàu B1, B2, B12 và axit béo omega.

Hầu hết các loại quả mọng, như quả việt quất và lingonberry cũng chứa vitamin A, B, E và K giúp mang lại làn da sáng và đều màu. Quả mọng thực sự là một siêu thực phẩm cho mùa hè, vì vậy nếu chưa từng thử qua, mọi người nên cân nhắc bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống hàng ngày.