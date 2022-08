5 loại rau quả vườn nhà chứa "cả kho" collagen, giúp da sáng mịn mê và làm khỏe xương khớp

Collagen là một loại "thần dược" làm đẹp phổ biến mà chúng ta cần cho một làn da tràn đầy sức sống và "không tuổi tác".

Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể. Nó có trong da, cơ, xương và các mô liên kết, đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe khớp và duy trì làn da dẻo dai và độ đàn hồi. Khi chúng ta già đi, cơ thể chúng ta sản xuất ít collagen hơn

Nếu như bạn chưa biết thì collagen thực tế là một loại protein không chỉ hỗ trợ sức mạnh mà còn góp phần tạo nên độ đàn hồi của da. Nó cũng vô cùng quan trọng đối với các mạch máu, đường ruột, dây chằng, gân, sụn và khớp của chúng ta.

Theo tuổi tác, quá trình sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể sẽ chậm lại. Điều đó tạo ra các nếp nhăn, rụng tóc, sự chảy xệ da và cả đau xương khớp. Ngoài tuổi tác thì các yếu tố khác cũng có liên quan đến sự suy giảm collagen đó là nghiện thuốc lá, uống rượu quá nhiều, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt.

Nhưng tin tốt là bạn có thể tăng cường sản xuất collagen bằng cách tiêu thụ thực phẩm phù hợp. Dưới đây là một số loại rau quả tăng cường collagen sẽ giúp bạn khỏe mạnh và sở hữu làn da tươi trẻ do chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra trả lời trên tờ Healthshots tư vấn.

5 loại rau quen mặt chứa "cả kho" collagen

1. Rau chùm ngây

Lá chùm ngây có chứa nhiều khoáng chất quan trọng như chất đạm, vitamin, beta-caroten, axit amin.

Đặc biệt, chúng có chứa hợp chất Zeatin nên có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư. Lá chùm ngây giàu vitamin C hơn 7 lần cam, giàu vitamin A hơn 4 lần cà rốt, giàu canxi gấp 4 lần sữa, giàu sắt hơn 4 lần cải bó xôi, giàu đạm hơn 2 lần sữa chua và giàu potasium gấp 3 lần quả chuối chín.

Siêu thực phẩm này rất giàu vitamin C có thể tăng cường sản xuất collagen. Vitamin C cũng có đặc tính chống oxy hóa giúp ổn định các enzym. Nó cũng bảo vệ da chống lại các gốc tự do có thể làm suy yếu các sợi collagen ở lớp hạ bì.

Ngoài ra, cây chùm ngây là một nguồn chất diệp lục nổi tiếng, làm tăng procollagen - một tiền chất của collagen, làm cho chùm ngây trở thành thực phẩm cần thiết để sản xuất collagen.

2. Cà chua

Cà chua chứa một lượng lycopene lành mạnh, đây là một loại axit amin có tác dụng bảo vệ da khỏi sự tác động của tia UV có hại. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm tổn thương các sợi collagen trong da, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, nhưng nếu bạn thêm cà chua vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp duy trì collagen cũng như làn da trẻ trung.

Chưa kể, nước ép cà chua thường được coi là thần dược cho làn da. Chúng giàu vitamin A giúp phục hồi và tái tạo collagen bị tổn thương. Cũng chứa nhiều vitamin C, cà chua giúp kích thích sản xuất collagen và duy trì độ đàn hồi của da.

3. Rau chân vịt

Rau chân vịt là một trong những loại rau chứa vitamin C bậc nhất, có tác dụng tăng cường sản xuất collagen để giữ cho làn da săn chắc và mịn màng, cải thiện mái tóc luôn chắc khỏe và dày dặn.

4. Rau cải xoong

Rau cải xoong chứa nhiều canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B-1 và B-2... Đem lại tác dụng như một chất khử trùng bên trong da, cung cấp dinh dưỡng đến các tế bào của cơ thể.

Ngoài ra, cải xoong còn là một nguồn vitamin A, C và chất chống oxy hóa dồi dào, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, xóa mờ nếp nhăn...

5. Lá hẹ

Lá hẹ cũng là một loại rau giàu vitamin C, có vai trò rất tốt trong việc kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu và sản xuất collagen, đây là một thành phần thiết yếu tạo ra các mạch máu, tế bào, cơ bắp và mô mới. Đồng thời giúp da dẻ căng bóng, trẻ trung hơn.