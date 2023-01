5 lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần trên trời, chuyên quản Tài - Phúc - Phú - Quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Sắm lễ cúng Thần tài thì mua vàng cầu may vào ngày này, gia chủ sẽ may mắn cả năm, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Với quan niệm đó, vào ngày này hàng năm, nhiều người dân, đặc biệt là dân kinh doanh xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng tích trữ. Nhưng để mua bán được thuận lợi, suôn sẻ thì mọi người cần có những điều đáng lưu ý rất quan trọng.

1. Nên mua lấy may không nên có tâm lý tích trữ

Ngày Vía thần Tài theo tín ngưỡng dân gian nên được nhiều người tin tưởng, thậm chí các cửa hàng cũng tuyên truyền, quảng bá mạnh nhằm thúc đẩy việc bán hàng đầu năm. Chính vì thế, giá vàng trong ngày này có thể được đẩy lên rất cao nhưng ngay sau đó có thể nhanh chóng giảm.



Chính vì thế, bạn không nên có tâm lý tích trữ vàng vào ngày này. Chỉ nên giữ tâm lý mua 1-2 chỉ để lấy vui vẻ, may mắn về tinh thần. Tránh mua nhiều thì rất dễ bị thiệt hại khi giá vàng quay đầu giảm mạnh.

2. Chọn loại vàng phù hợp, bảo toàn được giá trị

Mua vàng điều quan trọng cần lưu ý là chọn loại phù hợp, thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm vàng Thần Tài với mẫu mã đa dạng như vàng miếng, nhẫn, lắc, tượng Thần Tài... Nhưng bạn nên mua nhẫn tròn trơn 0,5 đến 2 chỉ và nên chọn loại ép vỉ. Nếu mua nhẫn tròn trơn không ép vỉ khó xác định được chất lượng. Riêng với vàng miếng thì cần phải có số seri.

Còn đối với mỹ nghệ vàng (sản phẩm mạ vàng), bạn có thể chọn mua sản phẩm theo phong thuỷ hợp tuổi, hợp mệnh. Nhưng sản phẩm này có nhược điểm lớn là sẽ không có giá trị khi bán lại. Bởi các cửa hàng cho biết, họ sẽ không thu mua lại sản phẩm mỹ nghệ mạ vàng. Thế nên, bạn cần cân nhắc kỹ khi chọn mua, bởi mỗi sản phẩm loại này có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng.

3. Tuổi vàng

Trước khi quyết định mua bất cứ sản phẩm vàng nào ngày vía Thần Tài, bạn cần phải lưu ý đến tuổi vàng. Chẳng hạn, với vàng nhẫn tròn trơn, tuổi vàng thường được khắc bên trong của nhẫn để khách hàng dễ nhận biết. Hoặc đối với các sản phẩm vàng ép vỉ, tuổi vàng sẽ được thể hiện ngay trên bao bì.

Theo đó, tuổi vàng đúng chuẩn sẽ có số 999.9. Còn nếu vàng non chưa đủ tuổi thường sẽ là 999.0 (loại vàng này thường có giá thấp hơn giá vàng 999.9). Những con số này nếu nhìn qua sẽ khá giống nhau và nhiều người thường hay bỏ qua chi tiết này, nhưng thực tế những con số này là cực kỳ quan trọng.

4. Đến mua vàng ở những doanh nghiệp uy tín

Dù quyết định mua sản phẩm vàng nào đi chăng nữa thì điều cốt lõi bạn cần lựa chọn các doanh nghiệp, cửa hàng có tên tuổi và uy tín. Sau khi mua, cần lấy hoá đơn đầy đủ vì nó là giấy tờ chứng thực giao dịch, sau này cũng thuận tiện cho các giao dịch mua đi bán lại. Cần thận trọng khi mua tại những cửa hàng nhỏ lẻ, tự phát.



5. Lựa chọn hình thức mua thuận tiện, phù hợp

Ngày vía Thần Tài có rất đông người xếp hàng mua vàng từ sớm. Để tránh điều này, bạn cũng có thể chọn mua theo hình thức online bằng cách đăng ký mua qua mạng lượng vàng, chuyển khoản và chỉ cần đến lấy đúng vào ngày mình muốn sẽ chủ động được hơn.