5 người đang bị công an truy tìm trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" là những ai?

Truy tìm con gái ông Lê Tùng Vân

Mới đây, ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi) - con gái của bị can Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Động thái này được đưa ra nhằm phục vụ công tác điều tra trong vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Báo Tiền phong đưa tin, theo quyết định này, Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân. Người này hiện nay không rõ đang ở đâu. Cơ quan chức năng cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên của công an.

Trước đó, Cơ quan ANĐT tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi) về tội loạn luân. Bị can này đang được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.



Theo thông tin trên báo VnExpress, bị can Lê Tùng Vân cũng đang mang bản án 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân chưa thi hành.

Về bà Lê Thu Vân, theo nội dung được đăng tải trên báo Tuổi trẻ cho biết, do thời điểm truy tố đã lẩn trốn nên cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự riêng. Sau phiên tòa, bà Vân đã ra trình diện và được cho tại ngoại vì sức khỏe yếu, đến nay vẫn chưa bị xét xử.

Bà Lê Thu Vân sau đó trở về sống cùng ông Lê Tùng Vân tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, nơi họ từng tự gọi là "Tịnh thất Bồng Lai", và phải chịu biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Trước đó, tối 19/4, báo PLTPHCM dẫn thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Long An xác nhận vẫn đang truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM), Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, TP.HCM) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm.

Ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai".

Một trong 3 luật sư từng bào chữa trong vụ án liên quan "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: Người lao động



Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thông báo phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về việc 3 luật sư này có những hành vi phát tán trên không gian mạng những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng 3 luật sư này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.

Trong một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV bảo Người lao động, mới đây, Đoàn Luật sư TPHCM đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư TPHCM đối với ông Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm.

Cảnh sát truy tìm Võ Thị Diễm My - cô gái mất tích bí ẩn đã 4 năm

Liên quan vụ "Tịnh thất Bồng Lai", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định truy tìm người đối với Võ Thị Diễm My (25 tuổi; ngụ khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân,TPHCM) để phục vụ điều tra vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Diễm My được xác định mất tích từ năm 2020 đến nay,

Võ Thị Diễm My. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, trong một phiên xét xử năm 2022, báo Vietnamnet thuật lại lời của bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ Diễm My) tại toà cho hay, trước khi bị dụ dỗ vào "Tịnh thất Bồng Lai", Diễm My đang là sinh viên năm 3 đại học. Gia đình cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ chờ ngày cho cô đi du học nước ngoài.

Cũng theo lời bà Mai, năm 2019, gia đình bà đến thăm cảnh chùa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đêm ngủ tại chùa, Diễm My đã gặp nhóm người sống trong "Tịnh thất Bồng Lai". Những người này giới thiệu với Diễm My rằng ngôi chùa của họ rất đặc biệt, có hoa ưu đàm nở rộ. Tu ở chùa sẽ thành thiên tài và họ mời Diễm My vào ngày 12/4/2019 đến chơi.

Vào đêm Diễm My rời khỏi nhà, gia đình đã gọi điện cho Diễm My để khuyên ngăn nhưng cô gái cương quyết không ra nước ngoài du học mà muốn đi "tu" tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Theo lời người mẹ, từ khi biết tới "Tịnh thất Bồng Lai", Diễm My trở thành một người khác hoàn toàn...