Robot mèo thổi nguội cà phê: Sản phẩm mang tên Nékojita FuFu do hãng startup Yukai Engineering của Nhật Bản sản xuất. Robot mèo Nékojita FuFu trông ngộ nghĩnh có khả năng làm nguội cà phê hoặc món ăn nước từ 88 độ C xuống 71 độ C và 66 độ C chỉ trong vòng 5 phút. Sản phẩm ra đời dựa trên ý tưởng muốn làm nguội thức ăn trẻ em theo cách dễ dàng thay vì thổi bằng miệng. Ảnh: Jorge Jimenez