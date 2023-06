5 sự thật ít ai biết về ngành hàng không, điều cuối khó tin đến nỗi chưa ai từng nghĩ đến

Ở thời điểm hiện tại, việc di chuyển bằng máy bay có lẽ đã không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển của phương tiện giao thông này, đã có không ít vụ tai nạn xảy ra do trục trặc liên quan đến thiết kế máy bay.

Do vậy, để đảm bảo an toàn nhất có thể cho các hành khách, cấu tạo của máy bay được thiết kế vô cùng đặc biệt. Mọi thứ liên quan đến máy bay đều được lên kế hoạch và cân nhắc kỹ lưỡng. Do vậy, có rất nhiều chi tiết trên máy bay tưởng bình thường nhưng thực sự lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ an toàn cho các hành khách.

1. Cửa sổ máy bay luôn có góc tròn

Vào đầu những năm 1950, de Havilland đã phát triển Comet, chiếc máy bay phản lực thương mại đầu tiên trên thế giới và trở thành tâm điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, chiếc máy bay này đã bất ngờ gặp tai nạn và tan thành từng mảnh ngay trên bầu trời.

Trong quá trình điều tra, các kỹ sư đã tiến hành chẩn đoán từng con vít của máy bay và phát hiện ra vấn đề thực chất bắt nguồn từ các ô cửa sổ có hình vuông. Họ cho rằng các góc của cửa sổ vuông sẽ không chịu áp lực tốt khi máy bay bay lên cao và dễ khiến máy bay gặp nạn. Vì vậy, kể từ đó, toàn bộ cửa sổ trên máy bay đều được thay bằng góc tròn và đảm bảo được an toàn cho nhiều hành khách.

Máy bay có ô cửa vuông đã hoàn toàn bị loại bỏ vào thời điểm hiện tại (Ảnh: BS)