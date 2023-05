Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 5, các cảng hàng không trên cả nước đón 9 triệu khách, tăng 3,2% so tháng 4. Cũng trong tháng 5, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 4,46 triệu khách, tăng 3,3% so với tháng 4/2023, (bao gồm 1,2 triệu khách quốc tế và 3,26 triệu khách nội địa).

Tính chung 5 tháng, có tới 45,5 triệu khách qua các cảng hàng không, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 12 triệu khách quốc tế, tăng 679,6% so với cùng kỳ năm 2022 và 33,4 triệu khách nội địa, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022.

5 tháng đầu năm, các hãng hàng không vận chuyển 22,4 triệu khách, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt 5,7 triệu khách, tăng 5.525,1% so với cùng kỳ 2022. Khách nội địa đạt 16,7 triệu khách tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022.

5 tháng, lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng gần 38%. Ảnh minh họa.

Lượng hành khách tăng đột biến sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch COVID-19 đã khiến kết quả kinh doanh của các hãng hàng không được cải thiện mạnh mẽ.

Quý I/2023, Vietnam Airlines tuy vẫn ghi nhận lỗ sau thuế 37,33 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã giảm tới 99% so với cùng kỳ (-2.686 tỷ đồng).

Sang năm 2023, hãng đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và khai thác trở lại 90% số đường bay quốc tế so với thời điểm trước dịch COVID-19.



Hãng hàng không Vietjet cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I2023. Doanh thu vận chuyển hàng không của Vietjet đạt 12.880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng lần lượt 286% và 320% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động phụ trợ đạt 4.312 tỷ đồng, đóng góp hơn 33% tổng doanh thu.