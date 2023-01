5 trải nghiệm hấp dẫn hàng đầu tại Phú Quốc Tết này

Khám phá Sunset Town – Thị trấn của nghệ thuật và hội hè



Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town nằm uốn mình bên bờ biển phía Tây Nam đảo Ngọc, tựa lưng vào những triền đồi. Thị trấn lãng mạn này hội tụ gần 60 công trình biểu tượng được đầu tư công phu mang đậm tính nghệ thuật như "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery kiến tạo bởi phù thủy Bill Bensley, Cầu Hôn – kiệt tác kiến trúc trên biển đẹp như một tác phẩm điêu khắc của KTS người Ý Marco Casamonti, tháp đồng hồ Central Village lấy cảm hứng từ tháp chuông của Vương cung thánh đường St. Mark – tòa tháp cao nhất Venice, Ý…

Sunset Town còn được mệnh danh là điểm đến ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam. Ở bất kỳ vị trí nào tại thị trấn, bạn cũng có thể ngắm nhìn khoảnh khắc kỳ ảo của thiên nhiên khi ánh mặt trời đỏ rực tô màu trên những bức tường theming giả cổ, trên mặt biển lung linh, hay buông xuống chính giữa khoảng cách mong manh giữa hai đầu của Cầu Hôn. Ngắm chiều buông tại thị trấn Hoàng Hôn xứng đáng nằm trong danh sách những trải nghiệm phải thử ít nhất một lần trong đời.

Với hàng loạt nhà hàng sát biển đã được đưa vào kinh doanh thời gian gần đây, từ café Runam, trà sữa, đồ ăn Nhật Bản, hải sản cao cấp với các nhà hàng ngon nức tiếng như Draft Beer, hay bar Teatro Club sôi động bên biển…, thị trấn Hoàng Hôn đang dần trở thành tâm điểm mới đặc sắc của ẩm thực và hội hè tại phía Nam đảo Ngọc.

Kiss Bridge – đến để Hôn hay đến để Cầu Hôn?!

Cầu Hôn xứng đáng là điểm đến lãng mạn nhất trong các điểm đến lãng mạn khi được thiết kế đẹp tựa một tác phẩm điêu khắc bên biển. Trong ánh hoàng hôn, cây cầu sẽ là điểm hẹn lý tưởng của những đôi lứa yêu nhau trước không gian mênh mông của biển, trời và Thị trấn Hoàng Hôn đa sắc màu tựa thị trấn Amalfi của nước Ý.

Cây cầu được tạo nên bởi 2 nhánh độc lập dài 400m, gặp nhau ở lưng chừng trời và cách nhau ở một khoảng 30cm – khoảng cách nhỏ bé đủ để hai người đứng ở hai đầu cầu có thể trao nhau nụ hôn lãng mạn.

Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của năm 2023, giữa lúc pháo hoa ngợp trời tại Cầu Hôn, một du khách đã ngỏ lời cầu hôn thành công với bạn gái của mình. Cây Cầu Hôn đã thực hiện "sứ mệnh" – trở thành "bà mối", chứng nhân cho mối duyên lành.

Vì vậy, Tết Nguyên đán này, không cần phải tìm kiếm trên Google hàng trăm phương án hoàn hảo để cầu hôn một nửa, hãy tới Cầu Hôn, chắc chắn câu trả lời cho mọi câu hỏi trăm năm sẽ có chung một đáp án có hậu.

Bắt trend thế giới với show diễn đa phương tiện đẳng cấp - Kiss The Stars

Cùng với Cầu Hôn, Tết Nguyên đán này Phú Quốc còn gây ấn tượng bởi show diễn đa phương tiện mang tên Kiss The Star – "Nụ hôn giữa ngàn sao" trên mặt biển của thị trấn Hoàng Hôn. Được sản xuất bởi tác giả của 60 show diễn đình đám trên 17 quốc gia – công ty ECA2, Kiss The Stars là show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn bậc nhất châu Á.

Hàng loạt công nghệ tiên phong trên thế giới như sân khấu nước 1000m2, hệ thống 3 vòm chiếu, hiệu ứng nước, lửa, laser, ánh sáng… và tới đây sẽ có sự kết hợp biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế, tạo nên không gian ba chiều kỳ ảo về câu chuyện tình lãng mạn xuyên không gian và thời gian.

Nếu từng kinh ngạc trước mức độ hoành tráng của các show diễn lừng danh thế giới như Wing of Times, Legend of Pangu… thì chắc hẳn, Kiss The Stars sẽ mang tới cho bạn những xúc cảm mạnh mẽ không kém.

Đặc biệt, ngày 23-25/1/2023 (tức mùng 2, 3, 4 tháng Giêng âm lịch), show Kiss The Stars sẽ kết hợp trình diễn pháo hoa ở phần kết để chào đón năm mới. Thời gian này, vé xem show đang được áp dụng chính sách đặc biệt chỉ 250.000 đồng/vé thường, 350.000đồng/vé VIP, miễn phí trẻ em cao dưới 1m.

Phấn khích từng giây với tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Phu Quoc

Ưa khám phá, yêu thích cảm giác mạnh, Sun World Phu Quoc dịp Tết Nguyên đán sẵn sàng đưa du khách bước vào một thế giới đầy phấn khích với vô số trò chơi giải trí hẫn dẫn hàng đầu Đông Nam Á.

Khởi đầu với cáp treo vượt biển dài nhất thế giới để trải nghiệm cảm giác bay giữa đại dương, du khách sẽ đến với công viên chủ đề Exotica đầy hứng khởi. Các trò chơi mạo hiểm không nên bỏ lỡ tại đây là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ "Mộc xà thịnh nộ" có vận tốc lên tới 80km/h với những vòng xoắn liên tục; hay "Mắt đại bàng" - đài quan sát 360 độ đưa du khách lên độ cao 120m để dễ dàng thu vào tầm mắt thiên nhiên trác tuyệt của Hòn Thơm.

Với những gia đình dành thời gian bên nhau dịp Tết Nguyên đán, công viên nước đẳng cấp châu Á – Aquatopia Water Park tại Hòn Thơm hội tụ 6 khu chủ đề cùng 21 trò chơi hiện đại hàng đầu châu Á và hàng trăm góc check-in thần thánh chắc hẳn sẽ ngốn trọn vẹn một ngày với ngập tràn hứng khởi.

Giá vé áp dụng cho trải nghiệm cáp treo và vui chơi không giới hạn tại Sun World Phu Quoc năm 2023 là 450.000 đồng (chưa bao gồm buffet) cho khách dưới 1m4 và 600.000 đồng (chưa bao gồm buffet) cho khách trên 1m4. Trẻ em dưới 1m được miễn phí.

Trải nghiệm phong vị Tết địa phương

Sẽ là thiếu sót nếu tới "Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới" mà không đắm mình trong những bãi biển quyến rũ như Bãi Kem, Bãi Trào hay Bãi Sao… Tại đây, du khách dễ dàng tham gia vào các hoạt động biển như lặn ngắm san hô, motor nước… hay thưởng thức phong vị ẩm thực địa phương tại vô số nhà hàng từ bình dân tới cao cấp.

Gỏi cá chích, bún quậy, ghẹ Hàm Ninh, ốc gai, nhum biển, hải sâm, cá mú… một thế giới hải sản hấp dẫn luôn chờ du khách tới khám phá.

Đặc biệt, Tết Nguyên đán chính là dịp để du khách hiểu hơn về những phong tục của người dân thông qua các lễ hội điển hình như lễ hội Nghinh Ông, Dinh Bà Ông Lang, Nguyễn Trung Trực, Trai Đàn Sùng Hưng Cổ Tự, Đình Thần Dương Đông…

Du lịch Tết Phú Quốc 2023 sẽ là ngập tràn hấp dẫn. Bởi có lẽ hiếm có điểm đến nào vừa đẹp cả về thiên nhiên lẫn kiến trúc cảnh quan và muôn vài trải nghiệm giải trí, ẩm thực như hòn đảo xinh đẹp này.