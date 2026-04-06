5 trường hợp bị Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Theo các quy định mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank... sẽ tiến hành tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản không đáp ứng yêu cầu về cập nhật thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học. Để không bị gián đoạn hoạt động thanh toán, người dùng cần nắm rõ các trường hợp bị khóa tài khoản cũng như những mốc thời gian áp dụng quy định mới được bổ sung trong năm 2026.

Những trường hợp tài khoản sẽ bị tạm dừng mọi giao dịch

Các ngân hàng sẽ áp dụng biện pháp đóng băng tài khoản, bao gồm cả chiều rút và chuyển tiền, đối với 5 nhóm khách hàng cụ thể. Đối với khách hàng cá nhân, giao dịch sẽ bị chặn đứng nếu giấy tờ tùy thân dùng để mở tài khoản đã hết hạn sử dụng mà chưa được cập nhật bản mới. Bên cạnh đó, những cá nhân chưa hoàn tất việc xác thực dữ liệu sinh trắc học bằng khuôn mặt hoặc vân tay cũng sẽ bị vô hiệu hóa các tính năng giao dịch trực tuyến. Đối với tệp khách hàng là người nước ngoài, tài khoản sẽ lập tức bị khóa nếu giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp tại Việt Nam không còn hiệu lực.

Về phía các khách hàng tổ chức, hệ thống ngân hàng sẽ siết chặt kiểm soát và tạm ngừng toàn bộ giao dịch nếu người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng có giấy tờ tùy thân đã hết hạn. Tương tự, nếu người được tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản sở hữu giấy tờ cá nhân không còn hiệu lực, mọi thao tác thanh toán hay rút tiền do cá nhân này thực hiện cũng sẽ bị hệ thống từ chối. Mọi giao dịch từ trực tiếp tại quầy, trên ứng dụng ngân hàng số, cho đến các máy ATM hay POS đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu khách hàng rơi vào các trường hợp trên.

Chính thức ngừng giao dịch bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Một trong những thay đổi lớn nhất theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN là việc khai tử hộ chiếu trong các giao dịch tài chính đối với công dân Việt Nam. Kể từ ngày 1/1/2026, tất cả các ngân hàng sẽ không còn chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ hợp lệ để thực hiện các thao tác thanh toán, rút tiền hay sử dụng thẻ. Quy định này bắt buộc người dùng Việt Nam phải nhanh chóng chuyển đổi và cập nhật thông tin định danh sang thẻ Căn cước hoặc Căn cước điện tử. Việc siết chặt này nhằm đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu với cơ sở quốc gia về dân cư, đồng thời phòng chống tối đa các rủi ro gian lận hay giả mạo danh tính trong hệ thống.

Siết chặt quy định mở thẻ tín dụng từ ngày 5/1/2026

Không dừng lại ở đó, hoạt động phát hành thẻ tín dụng cũng có những điều chỉnh mang tính bước ngoặt theo Thông tư 45/2025/TT-NHNN vừa được ban hành để sửa đổi, bổ sung cho các quy định trước đó. Bắt đầu từ ngày 5/1/2026, người dùng sẽ không thể thực hiện thủ tục mở thẻ tín dụng hoàn toàn qua mạng như trước đây. Các tổ chức phát hành thẻ giờ đây bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức để tiến hành đối chiếu và xác thực thông tin sinh trắc học một cách chính xác.

Ngoài ra, quy định mới cũng nhấn mạnh việc kiểm soát rủi ro dòng tiền bằng cách khống chế tổng hạn mức rút tiền mặt qua thẻ tín dụng của mỗi cá nhân không được vượt quá con số 100 triệu đồng trong một tháng. Những động thái quyết liệt này từ Ngân hàng Nhà nước đang từng bước tạo ra một rào chắn bảo mật vững chắc, yêu cầu người dùng phải chủ động thích ứng và cập nhật thông tin để tự bảo vệ tài sản của chính mình trong kỷ nguyên số.