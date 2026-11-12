5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng được ông Phạm Nhật Vượng đặt hơn 100 dây chuyền TBM để thi công vừa có diễn biến mới

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1093/TB-VP ngày 11/11/2026 về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp ngày 9/11, liên quan đến tình hình triển khai quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga của 5 tuyến đường sắt đô thị khởi công ngày 22/6/2026.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, việc đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô và Vùng Thủ đô theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Thành phố đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị, với vai trò chủ đầu tư, tổ chức lập phương án tuyến và vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 đối với 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần sớm hoàn thành để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 của cả 5 tuyến, bảo đảm chất lượng, gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026.

Các đơn vị cũng được yêu cầu đổi mới phương thức làm việc, chủ động trao đổi trực tiếp, thảo luận và thống nhất phương án để hoàn thiện hồ sơ; hạn chế tối đa việc trao đổi văn bản qua lại, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Để tăng cường công tác chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng trực tiếp phụ trách, đồng thời làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị.

Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung nguồn lực, ưu tiên tối đa cho các dự án đường sắt; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 của 5 tuyến và 22 nhà ga. Đồng thời, tổ chức họp rà soát, thống nhất phương án để trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026.

Yêu cầu chọn hướng tuyến tối ưu, hạn chế phát sinh chi phí

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội là nghiên cứu, lựa chọn phương án hướng tuyến tối ưu, hạn chế tình trạng các tuyến đường sắt phải uốn khúc để tránh những dự án, công trình hiện hữu. Qua đó, giảm thiểu nguy cơ phát sinh chi phí đầu tư.

Việc xác định vị trí và phạm vi các nhà ga cũng phải gắn với khả năng khai thác hiệu quả quỹ đất phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) dọc các tuyến đường sắt. Đây là cơ sở để nghiên cứu cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Thành phố yêu cầu rà soát những khu vực hiện trạng là đất nông nghiệp có thể triển khai ngay việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trên cơ sở hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị hướng dẫn UBND các phường, xã liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo quy định, bảo đảm điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị có trách nhiệm khẩn trương báo cáo, trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt bổ sung nhiệm vụ thực hiện các dự án đường sắt đô thị, trong đó bao gồm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, trước ngày 12/11/2026.

Trong khi đó, Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

UBND các phường, xã có tuyến đường sắt đô thị đi qua được yêu cầu chủ động phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, liên danh nhà thầu và các đơn vị liên quan để triển khai quyết liệt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện chỉ đạo, định kỳ vào cuối mỗi tháng báo cáo kết quả triển khai về UBND Thành phố.

Chuẩn bị hơn 100 dây chuyền máy đào hầm TBM để triển khai ﻿ ﻿5 tuyến metro dài 253,5 km

Trước đó, ngày 15/10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh Vinhomes - SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 theo hình thức chìa khóa trao tay.

Theo thông tin công bố, tổng chiều dài 5 tuyến khoảng 253,5 km, với tổng mức đầu tư gần 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Theo hình thức hợp đồng này, liên danh đảm nhận toàn bộ các công việc từ thiết kế, cung ứng thiết bị, lắp đặt, thi công đến hoàn thiện và bàn giao công trình.

Các tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch kết nối nhiều khu vực và đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội.

Cụ thể, tuyến số 1 kết nối khu vực Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên và sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 đi qua sân bay Nội Bài, Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo và Thượng Đình. Tuyến số 8 kết nối Hòa Lạc với Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3, Lĩnh Nam và Thuận An.

Trong khi đó, tuyến số 10 có hướng đi qua Võ Chí Công, Vành đai 2,5, khu vực Times City và Cổ Loa. Tuyến số 14 kết nối Cầu Thăng Long, khu vực Hồng Hà và Gia Lâm, trong đó có khu đô thị Ocean Park.

Để phục vụ việc triển khai đồng thời nhiều tuyến đường sắt đô thị, liên danh Vinhomes - SGC cho biết đã đặt hàng hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM, trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây. Liên danh dự kiến huy động thêm hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đá, mùn khoan phục vụ thi công.

TBM là thiết bị chuyên dụng trong thi công hầm, có khả năng thực hiện đồng thời nhiều công đoạn như đào đất, vận chuyển vật liệu và lắp đặt vỏ hầm. Công nghệ này được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu thi công các đoạn tuyến ngầm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu phía trên.

Song song với việc chuẩn bị thiết bị, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn quốc tế để xây dựng thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu chuyên ngành có kinh nghiệm thi công hầm bằng công nghệ TBM.

Trước đó, Vinhomes đã ký hợp đồng với Alstom để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis phục vụ 5 tuyến metro. Mỗi đoàn tàu được thiết kế gồm 5 toa.

Theo kế hoạch, cả 5 tuyến đường sắt đô thị đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 31/12/2030.