53 chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện sẽ chuyển giao cho Công an cấp tỉnh và cấp xã

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo, sáng 28/2.

Phát biểu tại Họp báo của Bộ Công an công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an vào sáng nay (28/2), Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết ý nghĩa, tác động của việc bố trí Công an hai cấp xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới, từ thực hiện công tác đảm bảo ANTT, từ việc chuyển đổi trạng thái làm việc, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, xuất phát từ thực tiễn Công an xã đã cơ bản đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

"Tinh gọn bộ máy Công an địa phương cũng là điều kiện thuận lợi nhất cho tiếp tục bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Tập trung đầu tư, hiện đại hoá trang bị, phương tiện chiến đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trọng sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", đồng chí khẳng định.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển trả lời tại họp báo.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, khi không tổ chức Công an cấp huyện thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp huyện sẽ được điều chỉnh giao cho Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã, không mất đi, không làm gián đoạn chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND ở địa phương.

Theo nguyên tắc, cấp Công an nào có điều kiện thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ sẽ chuyển giao cho cấp đó, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình ANTT tại địa phương; Công an cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn cơ sơ, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thông tin thêm về nội dung này, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo nêu rõ: Đối với việc không tổ chức Công an cấp huyện thì toàn bộ 53 chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện, sẽ có một số chức năng, nhiệm vụ bàn giao thực hiện theo ngành dọc về Công an cấp tỉnh, một số mảng quản lý hành chính và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... chuyển về Công an cấp xã.

"Đảm bảo mọi việc diễn ra bình thường, không đứt gẫy, không bỏ sót, không bỏ lọt; hiệu quả hơn và dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ hơn. Và chúng tôi thấy hướng này là đúng đắn", đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lựa chọn Trưởng Công an cấp xã là những người nổi trội

Theo Báo Công an nhân dân, về phương án nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với người đứng đầu Công an cấp xã, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển cho hay, Trưởng Công an cấp xã sẽ được giao thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn.

Bộ Công an đã có phương án rà soát đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, trong đó có Trưởng Công an cấp xã để tính toán, bố trí, sắp xếp đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong đó, đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bố trí đội ngũ Trưởng Công an cấp xã phải trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ; xem xét, so sánh trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cùng cấp để lựa chọn các đồng chí được đánh giá là cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ, kinh nghiệm, sở trường, kết quả, thành tích, sản phẩm công tác nổi trội hơn để bố trí.

Quang cảnh họp báo.

Bộ Công an tiếp tục yêu cầu Công an đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Bộ về kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ theo Chỉ thị số 04 ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng.

Đã hoàn thành các công việc để triển khai tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hai cấp tỉnh, xã

Liên quan kết quả bước đầu việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển cho biết, đến nay, Bộ Công an và Công an địa phương đã hoàn thành các công việc để triển khai tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hai cấp tỉnh, xã, không tổ chức Công an cấp huyện và đi vào hoạt động kể từ 1/3/2025.

"Công an địa phương đã sắp xếp, bố trí lại hàng vạn CBCS Công an cấp huyện. Trong quá trình sắp xếp, có hàng trăm đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện không đủ tuổi tái cử hoặc không đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ đã tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ.

Hơn 290 đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện bố trí giữ chức vụ thấp hơn để thuận lợi cho việc tinh gọn bộ máy. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với số cán bộ này được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 177 và Nghị định số 178", đồng chí thông tin.

Cán bộ một phần về tỉnh, một phần tăng cường cho cấp xã, đảm bảo cơ cấu mỗi xã 12 đồng chí hoặc hơn

Phân tích rõ hơn về vấn đề tác động trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Bộ Công an coi trọng công tác chính trị tư tưởng - đây là vấn đề sống còn trong lực lượng vũ trang; việc sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện theo Điều lệnh CAND, do sự chỉ đạo của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị. Bộ Công an thực hiện chính sách đối với cán bộ một cách thoả đáng, hiện nằm trong tầm kiểm soát, không có dư luận xấu.

Đối với các đồng chí cấp trưởng, sẽ lựa chọn những đồng chí được quy hoạch Phó Giám đốc, nếu những đơn vị nào có nhu cầu bổ nhiệm thì đồng ý bổ nhiệm theo cơ cấu tại chỗ, tuỳ từng địa phương; những đồng chí Trưởng phòng, Trưởng huyện không đủ tuổi tham gia cấp uỷ theo quy định của Đảng, có nguyện vọng, nếu hợp lý sẽ giải quyết theo quy định, song không khuyến khích. Và sẽ sắp xếp những đồng chí còn trẻ, còn độ tuổi, còn năng lực thay thế. Đối với những đồng chí cấp phó thì sẽ chuyển về tỉnh theo hệ lực lượng, có thể tăng thêm số cấp phó ở tỉnh nhưng Bộ Chính trị đã đồng ý vượt cơ cấu trong 5 năm.

Đối với cấp Đội, ở cấp huyện, công tác ở hệ lực lượng nào thì về cấp tỉnh ở hệ lực lượng đó. Còn cán bộ một phần về tỉnh, một phần tăng cường cho cấp xã, đảm bảo cơ cấu mỗi xã 12 đồng chí hoặc hơn, tuỳ theo tính chất địa bàn và do Giám đốc Công an tỉnh tự cân đối để sắp xếp cho phù hợp.

"Có những trường hợp nguyện vọng cá nhân mà hợp lý thì vẫn giải quyết, nhưng Bộ Công an không khuyến khích anh em xin nghỉ công tác trước", đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thêm.