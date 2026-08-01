57 người thiệt mạng trong làn sóng di cư tràn vào Tây Ban Nha

Ngày 31/7, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết khoảng 50.000 người di cư đã tràn vào Ceuta, thành phố tự trị của nước này từ Morocco .

Tuy nhiên, đến 23h ngày 31/7 (theo giờ Việt Nam), khoảng 48.300 người đã quay trở lại. Đại diện Chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết đã tìm thấy 57 thi thể ở phía Tây Ban Nha của khu vực biên giới và có thể có thêm thương vong ở phía Morocco.

Ceuta ngăn cách với Morocco bằng hàng rào biên giới cao 10 mét, nhưng người di cư từ Morocco có thể bơi trên biển, vòng qua hàng rào này để đặt chân lên bãi biển Tarajal thuộc Ceuta.

Theo nhà chức trách, một số người chết đuối, trong khi những người khác bị giẫm đạp hoặc đè chết khi cố trèo lên tuyến đê chắn sóng nơi hàng rào biên giới được dựng lên.

Người di cư trở về Morocco từ Ceuta, thành phố tự trị của Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Lực lượng an ninh Morocco đã sử dụng dùi cui và hơi cay để đẩy lùi đám đông tại các cửa khẩu vào Ceuta. Động thái này nhằm ngăn thêm người tràn vào vùng lãnh thổ nhỏ của Tây Ban Nha.

Theo Reuters, xe vòi rồng được triển khai tại khu vực này, trong khi xác cháy của một xe buýt và 7 ô tô vẫn còn nằm tại hiện trường sau các cuộc đụng độ với đám đông. Ở phía bên kia biên giới, xe quân sự Tây Ban Nha được triển khai dọc hàng rào, còn hàng chục người di cư phía Morocco nhìn sang nhưng không thể vượt qua.

Hàng trăm người đã quay trở lại Morocco qua các trạm kiểm soát biên giới và những lỗ hổng trên hàng rào. Nhiều người cho biết họ không thể tìm được thức ăn hay nơi trú ngụ tại Ceuta.

“Thành thật mà nói, tôi cũng không biết vì sao mình lại đến đây, và giờ tôi sẽ quay về. Từ bữa trưa hôm qua đến giờ tôi chưa được ăn gì, dù vẫn mang theo ít tiền. Những gì chúng tôi đang làm cũng chẳng thú vị gì mấy” , một thanh niên người Morocco đến từ Tangier nói với Reuters.

Vị trí Morocco, Tây Ban Nha và thành phố Ceuta trên bản đồ. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng di cư gây ra những bất đồng trong nội bộ châu Âu, khi lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Italy tuyên bố đình chỉ hiệp ước đi lại tự do Schengen của EU với Tây Ban Nha. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bằng đường hàng không và đường biển giữa hai nước. Madrid cho rằng động thái của Rome vi phạm các hiệp ước của EU.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đến Ceuta trong ngày 31/7 nhưng bị một số người biểu tình la ó. Ông gọi làn sóng di cư này là “hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Tây Ban Nha”, đồng thời cho biết chính phủ đang đẩy nhanh việc hồi hương những người nhập cảnh trái phép với sự phối hợp đầy đủ từ Morocco.

Ceuta và Melilla là hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở phía bắc Morocco và cũng là hai đường biên giới trên bộ duy nhất giữa Liên minh châu Âu với châu Phi. Hai khu vực này thường xuyên chứng kiến các đợt người di cư tìm cách vượt biên vào châu Âu, nhưng quy mô của làn sóng hôm 31/7 được đánh giá là chưa từng có tiền lệ.