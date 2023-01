5 điểm đến cho chuyến du lịch Tết Quý Mão 2023

Phú Quốc

Du khách thưởng thức nghệ thuật tại Nhà hát Múa rối nước Phú Quốc. Nguồn: Phu Quoc Theatre

Tháng 1 cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của Phú Quốc. Hòn đảo này thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi thiên nhiên hoang sơ; hệ sinh thái rừng và biển đa dạng. Tại Phú Quốc, du khách có thể dạo chơi tại vùng vịnh hoang sơ, hay du ngoạn trên những hòn đảo xung quanh bằng du thuyền. Không thể bỏ lỡ hành trình đi trên cáp treo dài nhất Việt Nam từ Phú Quốc đến đảo Hòn Thơm và tận hưởng khung cảnh mãn nhãn, thăm các làng chài truyền thống quanh đảo. Vào dịp Tết, khách du lịch có thể ghé thăm chợ đêm Phú Quốc để thưởng thức các món ăn đường phố được chế biến với nước mắm (đặc sản Phú Quốc), hoặc thưởng thức cá tươi sống tại chợ cá Dương Đông.

Một điểm đến mới mẻ và thú vị là Nhà hát Múa rối nước Phú Quốc mới khai trương vào tháng 6/2022, dưới sự đào tạo và dẫn dắt từ hai nghệ sĩ gạo cội của làng rối nước Việt Nam là NSƯT Chu Lượng và NSƯT Bạch Quốc Khanh. Nhà hát có chương trình biểu diễn gồm 15 nghệ sĩ, với 3 tiết mục độc tấu và 10 tiết mục múa rối nước với 2 suất mỗi ngày vào 16h và 20h30. Tại đây còn có trải nghiệm ẩm thực đương đại bao gồm một set ăn 4 món, bắt đầu từ 19h trước khi buổi diễn bắt đầu. Với không gian hơn 1000m2, du khách đến đây sẽ hoà mình vào các trải nghiệm trước và sau buổi diễn như thưởng trà, thử áo dài, chụp ảnh với không gian "hương vị Tết" như nồi bánh chưng, câu đối đỏ...

Đà Lạt

Khu nghỉ dưỡng Dalat Edensee Lake Resort & Spa. Nguồn: Booking

Bao phủ bởi những đồi thông xanh mướt, đồi chè và những hồ nước xanh đẹp tuyệt, Đà Lạt là một điểm đến hấp dẫn không kém những thành phố biển ở Việt Nam. Được tô điểm bởi những biệt thự nhà gỗ kiểu châu Âu, khí hậu mát lạnh quanh năm, Đà Lạt là điểm đến yêu thích cho những ai yêu thiên nhiên và những cuộc dạo chơi vãn cảnh. hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, thác Dalanta, núi Langbiang và đồi Robin là những điểm đến mà du khách không thể bỏ qua. Du khách ưa hoạt động thể chất và khám phá cũng có thể trải nghiệm xe đạp leo núi, chèo thuyền vượt thác, trekking cắm trại.

Ở Đà Lạt, nền tảng Booking.com đề xuất khu nghỉ dưỡng Dalat Edensee Lake Resort & Spa, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10 km và cách sân bay Đà Lạt 30km, nằm trải dọc theo bờ hồ Tuyền Lâm mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp, bao quát qua khu rừng và hồ nước, mang lại sự tĩnh lặng và yên bình. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như chèo thuyền kayak, tennis và golf.

Nha Trang

Những khu nghỉ dưỡng nhìn ra bờ biển với dải cát trắng, nước biển xanh ngọc bích khiến Nha Trang là điểm đến hoàn hảo cho bất kì kỳ nghỉ nào trong năm. Đặc biệt cho dịp đầu năm, các hoạt động giải trí và ngắm cảnh ở Nha Trang rất thích hợp cho chuyến đi cả gia đình. Tín đồ ẩm thực cũng sẽ đặc biệt yêu thích thành phố biển này bởi Nha Trang còn nổi tiếng với hải sản tươi ngon và giá cả phải chăng. Các spa bùn khoáng cũng thích hợp để các chị em làm đẹp và thải độc tự nhiên, nhẹ nhàng.

Khu nghỉ dưỡng Alma Resort Cam Ranh sở hữu công viên nước ngay trong khuôn viên. Nguồn: Alma

Nằm tại Bãi Dài cách thành phố Nha Trang khoảng 30km, Alma Resort Cam Ranh bao quanh bởi biển xanh cát trắng cùng cảnh quan nổi bật. Lối kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, du khách sẽ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời bên gia đình và bạn bè tại đây. Resort còn sở hữu rất nhiều tổ hợp vui chơi giải trí, bể bơi, phòng spa, sân tập golf, công viên nước với nhiều trò chơi hấp dẫn. Khu nghỉ dưỡng này tổ chức đón Tết Quý Mão từ ngày 21 - 26/1/2023 với chủ đề “Làng Tết Alma” cùng nhiều chương trình thú vị như tiệc buffet, múa lân, làm phong bao lì xì, đập bong bóng và lớp học làm bánh cho trẻ em.

Hội An

Phố cổ Hội An.

Khác với TP.HCM và Hà Nội, Hội An là nơi sẽ đưa du khách đi ngược dòng thời gian. Nằm ở cửa sông và giáp biển, Hội An mang đậm nét đẹp văn hóa và lịch sử, nổi bật với những ngôi nhà màu vàng, những con kênh và đèn lồng treo trên những căn nhà gỗ cổ kính. Hội An vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều dễ mến, và đặc biệt về đêm, phố cổ còn mang nét huyền diệu khi vô số ngọn đèn được thắp sáng. Những người yêu thiên nhiên có thể đặt cho mình một chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến thăm bãi biển An Bàng, Cù Lao Chàm hoặc rừng dừa Bảy Mẫu.

Ninh Bình

Quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến hấp dẫn nhất tại Ninh Bình.

Được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hùng vĩ và ấn tượng, Ninh Bình đến ngày nay vẫn giữ được nét hoang sơ, phong cảnh hữu tình và bề dày lịch sử đặc sắc. Từ di sản văn hóa thế giới Tràng An, chùa Bái Đính, thắng cảnh núi đá vôi Tam Cốc, khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long hay cố đô Hoa Lư, Ninh Bình là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ Tết. Du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Chợ Bóp Ninh Bình hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương tại vùng đất kinh kỳ khi xưa.

Một khu nghỉ đáng chú ý tại Ninh Bình là Le Clos Du Fil nằm trong thung lũng yên bình của Văn Lâm, một làng nghề 700 năm tuổi. Du khách có thể hòa mình vào văn hóa địa phương qua những buổi giới thiệu nghề truyền thống ở Ninh Bình, các lớp thêu truyền thống hoặc các buổi biểu diễn múa. Resort cũng nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động và Tràng An./.