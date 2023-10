5G có thể không còn đáp ứng được yêu cầu của thế giới, đây là lý do Huawei đã sớm ‘tất tay’ cho công nghệ còn đẳng cấp hơn

5G là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của công cuộc chuyển đổi số. Điều này không cần phải bàn cãi. Trong khuôn khổ diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (MBBF) thường niên của Huawei khai mạc tại Dubai hôm 10/11, điều này tiếp tục được khẳng định một cách chắc chắn.

5G đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng là kết nối con người (vốn là nhiệm vụ cơ bản nhất của kết nối di động), kết nối các ngôi nhà, kết nối vạn vật (IoT), kết nối phương tiện (IoV) và kết nối công nghiệp.

5G phát triển như vũ bão nhưng có thể chưa đủ cho một thế giới thông minh, phát triển

Theo ông Ken Hu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, 5G chính là công nghệ di động phát triển nhanh nhất từ trước đến nay, đạt 1 tỷ kết nối chỉ sau 3 năm ra mắt. Để so sánh, 4G phải mất 6 năm mới đạt được cột mốc tương tự.

5G cũng đã giúp các mạng truyền thông di động mở rộng sang thị trường công nghiệp dọc - là một trong những điểm khác biệt lớn nhất so với 4G. Hiện tại, có hơn 50.000 ứng dụng 5G công nghệ trên toàn thế giới và hơn 10 triệu kết nối 5G trong môi trường công nghiệp. “Trong 4 năm qua, chúng tôi xác định các kịch bản chính cho ứng dụng công nghiệp như điều khiển từ xa, truyền tải video, thị giác máy và định vị. Chúng tôi cũng đã xác định các ngành như khai thác mỏ, cảng và sản xuất, nơi chúng tôi có thể mở rộng khả năng của mạng 5G”, ông Hu nói.

Ông Ken Hu - Chủ tịch luân phiên của Huawei và ông Granryd - Tổng giám đốc GSMA trao đổi tại MBBF 2023.

“5G đang thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các ngành và mở ra những cơ hội to lớn. Vào năm 2030, 5G sẽ bổ sung 1.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu”, ông Mats Granryd – Tổng giám đốc GSMA dự đoán. Tính đến tháng 6/2023, có hơn 260 mạng di động 5G thương mại đã hoạt động trên toàn cầu, hơn 1,2 tỷ người dùng.

Tuy nhiên, để tiến tới một thế giới thông minh hơn, phát triển hơn, 5G có thể là chưa đủ. “Công nghệ đang thay đổi quá nhanh và nhu cầu mới phát triển mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi cũng cần tiếp tục phát triển. Toàn bộ ngành này cần sẵn sàng cho tương lai và tối đa hóa giá trị của khoản đầu tư vào 5G. Đó là lý do chúng tôi đang làm việc chăm chỉ cho 5G Advanced”, ông Ken Hu khẳng định.

5.5G làm được những gì?

5G Advanced (5G-A) hay 5.5G sở hữu hàng loạt đột phá so với 5G. Về tốc độ, 5.5G mang đến tốc độ tải xuống ở mức 10 Gbps – cao gấp 10 lần so với 5G, tốc độ tải lên đạt 1 Gbps (tăng từ 100 Mbps). Về kết nối, công nghệ này có thể đảm bảo kết nối 100 tỷ thiết bị, trong mọi điều kiện. Về trải nghiệm, 5.5G rút ngắn độ trễ xuống còn chỉ 1ms (so với 20 ms trên 5G ở giai đoạn mới triển khai).

Đáng chú ý, 5.5G không còn là ý tưởng mà đã được ứng dụng thành công ở nhiều khía cạnh. Mới đây nhất, Huawei và đối tác là nhà mạng du - công ty con của EITC (Công ty Viễn thông Tích hợp Emirate) đã ra mắt biệt thự 5.5G đầu tiên trên thế giới. Cụ thể, biệt thự này mô phỏng không gian sống tích hợp liền mạch, mang đến trải nghiệm nhà ở thông minh với các công nghệ như 3D không cần kính (naked-Eye 3D) hay công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality), sử dụng giải pháp FWA (Fixed Wiress Access – truy cập không dây cố định) của Huawei – là giải pháp giao thoa giữa Internet cố định và di động.

5.5G cũng đã được giới thiệu tại Đại hội thể thao châu Á ASIAN Games ở Hàng Châu. China Mobile, hợp tác với Huawei, thời điểm đó công bố muốn chuyển đổi Hàng Châu từ “thành phố 5G đầu tiên” thành “thành phố 5.5G đầu tiên” bằng cách sử dụng ứng dụng trong kết nối con người, IoT, IoV (kết nối phương tiện) để xây dựng các khu vực trình diễn ứng dụng 5.5G.

Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu được thắp sáng trong lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

2 đợn vị này cũng đã cùng nhau công bố các cải tiến về công nghệ tự lái tại sự kiện “Jingzhi+’s”. Nhờ tốc độ cao, độ trễ thấp, mạng 5.5G có thể truyền video HD thời gian thực của xe tự lái ổn định và hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp các hướng dẫn theo thời gian thực như lái xe theo tình huống từ xa, nhận diện đèn giao thông an toàn và đáng tin cậy hơn.

“Chúng tôi đang đi đúng hướng, hướng tới thành công trong kinh doanh 5G và 5G-A là bước tiếp theo tự nhiên trong quá trình phát triển 5G”, ông Li Peng – Phó Chủ tịch cấp cao Huawei nhận định tại BMBF.

China Mobile Beijing và Huawei công bố cải tiến xe công nghệ tự lái.

Để phát triển 5.5G, ông Li mong muốn ngành viễn thông cần hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thiết bị và ứng dụng, xác minh các kịch bản ứng dụng 5.5G và đẩy nhanh quá trình thương mại hóa quy mô lớn.

Những nỗ lực này rất quan trọng để tận dụng tối đa 5 xu hướng mới có thể định hình một tương lai kỹ thuật số thông minh gồm 3D không cần kính, xe tự hành, sản xuất thế hệ tiếp theo, IoT và máy tính với sức mạnh tính toán AI mạnh mẽ hơn.

Làm được những điều này, 5.5G chắc chắn sẽ còn phát huy nhiều hơn nữa, tạo tiền đề hướng tới mạng 6G trong tương lai, giúp tăng tốc quá trình tạo ra một thế giới thông minh, kết nối hơn.