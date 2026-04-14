6 loại cây chớ nên trồng trước cửa nhà

Cây xanh thường giúp mặt tiền ngôi nhà trở nên dễ chịu, mát mắt và có sức sống hơn. Sự hiện diện của cây cối cũng góp phần tạo cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng và khiến không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trước cửa ra vào. Một số loại bị cho là có thể cản trở dòng năng lượng tích cực, từ đó ảnh hưởng đến cảm giác hanh thông, sự yên ổn và tài lộc của gia đình.

Dưới đây là 6 loại cây thường được khuyên nên tránh trồng ngay trước cửa nhà.

1. Cây lớn, tán lá rậm rạp

Những cây có tán lớn hoặc thân lớn trồng ngay chính diện cửa ra vào là điều nên tránh. Lý do là chúng có thể tạo cảm giác cản trở, làm dòng năng lượng đi vào nhà bị chậm lại hoặc bị chặn đứng.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về sự trì trệ, những cây này còn tạo bóng đổ lớn lên mặt tiền nhà vào ban ngày. Trong quan niệm phong thủy, điều đó không được xem là cát lành, vì dễ khiến không gian trước nhà trở nên u tối, thiếu sự thông thoáng cần có.

2. Cây có gai hoặc lá sắc nhọn

Những loại cây như xương rồng hay các bụi cây có lá nhọn thường không được khuyến khích trồng trước cửa chính. Các chi tiết sắc, nhọn bị cho là tạo ra nguồn năng lượng gắt, dễ làm tăng cảm giác căng thẳng, bức bối trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo cách lý giải này, cây có gai có thể khiến bầu không khí trong nhà trở nên thiếu mềm mại, dễ phát sinh va chạm, mâu thuẫn hoặc cảm giác khó chịu giữa các thành viên.

3. Cây me

Cây me cũng là cái tên thường được nhắc đến trong nhóm cây không nên trồng trước cửa nhà. Theo quan niệm của một số nước trên thế giới, loại cây này mang liên tưởng tới nguồn rung động không tích cực, dễ ảnh hưởng đến sự bình yên về tinh thần và cảm xúc của gia đình.

Do đó, cây me trồng trước cửa nhà có thể làm xáo trộn dòng năng lượng tự nhiên, từ đó ảnh hưởng đến cảm giác an ổn, sự hài hòa cũng như quá trình phát triển tinh thần của các thành viên trong nhà.

4. Cây bông

Cây bông bị xem là không phù hợp với khu vực trước cửa nhà. Đây là nhóm cây gắn với sự thiếu ổn định về tài chính hoặc làm suy giảm đà tăng trưởng về tiền bạc.

Ngoài yếu tố biểu tượng, loại cây này còn có thể làm khu vực lối vào dễ bám bụi, tạo cảm giác lộn xộn, kém sạch sẽ, trong khi cửa chính vốn được xem là bộ mặt của cả ngôi nhà.

5. Cây chết hoặc đang héo úa

Cây đã chết, úa vàng hoặc trong tình trạng tàn lụi rõ rệt là điều nên loại bỏ khỏi khu vực cửa ra vào càng sớm càng tốt. Theo quan niệm phong thủy, đây là hình ảnh gắn với sự suy giảm, mất sức sống và trì trệ.

Không chỉ khiến mặt tiền trở nên thiếu sức sống, những chậu cây héo úa còn có thể tạo cảm giác nặng nề, làm lối vào kém hấp dẫn và bớt đi sự tươi mới vốn cần có ở khu vực đón khách, đón khí.

6. Cây dây leo bám trực tiếp lên tường hoặc quanh cửa

Những loại cây leo, dây leo phủ lên tường ngoài hoặc ôm quanh khu vực cửa chính cũng được khuyên nên hạn chế. Dù nhìn qua có thể khá mềm mại và trang trí tốt, chúng lại bị cho là tạo cảm giác "siết" lấy cấu trúc ngôi nhà, cản trở dòng năng lượng ra vào.

Xét ở khía cạnh thực tế, dây leo bám tường lâu ngày còn có thể giữ ẩm, làm hư hại bề mặt, đồng thời tạo môi trường cho côn trùng trú ngụ. Vì vậy, nếu vẫn muốn trồng, nhiều người chọn làm giàn hoặc khung đỡ riêng thay vì để cây bám trực tiếp vào tường mặt tiền.

Thông tin mang tính tham khảo.

Nguồn: Times of India