6 lý do lựa chọn căn hộ tại The Gloria by Silk Path

Nổi bật giữa lòng phố

The Gloria by Silk Path tọa lạc trên tuyến phố sầm uất Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí dễ dàng kết nối những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô: vành đai 2, đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, phố Huỳnh Thúc Kháng, phố La Thành, phố Láng Hạ…

Từ dự án đi đến các khu vực nội thành và ngoại thành đều hết sức thuận tiện: kết nối dễ dàng Quốc lộ 1A, 1B, vành đai 3; thuận tiện di chuyển tới bến xe Mỹ Đình (Cách 3km) và sân bay Nội Bài (qua trục đường cầu Cầu Nhật Tân).

Trong bán kính 1km là chuỗi những công trình quan trọng bậc nhất thành phố: trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam; bệnh viện Nhi Trung ương; bệnh viện Phụ sản Hà Nội;...

Bản đồ vị trí dự án (Nguồn: Grand M)

Sống như khách sạn 5 sao

Với các dự án chung cư, đơn vị quản lý vận hành luôn là một trong những yếu tố quan trọng được nhiều khách hàng cân nhắc trước khi mua hay đầu tư. Trước thực tế này, không ít chủ đầu tư trên thị trường đã quyết định chọn liên kết với các thương hiệu quản lý & vận hành uy tín nhằm mang lại những trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân.

The Gloria By Silk Path được quản lý và vận hành bởi Silk Path Hotels & Resorts - thương hiệu danh tiếng sở hữu chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại các điểm đến di sản nổi tiếng trên khắp Việt Nam bao gồm: Hà Nội, Huế, Sa Pa.

Đối với dự án The Gloria, thương hiệu Silk Path chính là sợi dây kết nối dịch vụ đẳng cấp 5 sao với những chủ nhân danh giá. Đại diện Silk Park chia sẻ: "Bằng uy tín, kinh nghiệm và sức sáng tạo vô hạn, chúng tôi tự tin tạo nên những trải nghiệm khác biệt trên hành trình kết nối cộng đồng cư dân The Gloria By Silk Path đến với những giá trị văn hóa sống động của Việt Nam, cũng như cảm nhận được sự sang trọng, đẳng cấp thông qua các dịch vụ khách sạn 5 sao độc đáo" trong sự kiện ký kết tháng 3 vừa qua.

Đơn vị quản lý vận hàng danh tiếng - Silk Path Hotels & Resorts

Đa tầng dịch vụ, tiện ích

Đúng như tên gọi, Silk Path đưa chuẩn khách sạn 5 sao vào từng không gian sống của The Gloria với các tiện ích và dịch vụ quản lý thời thượng, bao gồm: Lễ tân 24/7; Bellman hỗ trợ chủ nhà; An ninh chuyên nghiệp; Sảnh chung cư cao cấp... Gói dịch vụ nâng cao cho phép chủ nhân lựa chọn những quyền lợi cao cấp: Dọn dẹp chuyên nghiệp; Tổ chức tiệc tại gia; Đặt vé máy bay, phòng khách sạn; Quản gia cao cấp,... Các tiện ích nội khu được trang bị đầy đủ, phòng tập gym, phòng xông hơi, vườn dạo bộ, đài phun nước...

Bên cạnh đó, dự án còn được thừa hưởng tiện ích đồng bộ xung quanh như chợ Thành Công, các cửa hàng bán lẻ, cũng như các trung tâm mua sắm lớn của thành phố: Tops Market Thăng Long, Lotte Center, Trung tâm chiếu phim Quốc Gia,…. Hệ thống giáo dục từ trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông chất lượng cao, các trường quốc tế: Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học và Phổ thông Thành Công, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Luật, Văn hóa Hà Nội...

Tứ bề thiên nhiên

Dự án được bao quanh bởi các khu đô thị hiện đại trong khu vực căn hộ Hà Nội, các công viên xanh đem đến cho cư dân nơi đây một cảm giác sống gần hơn với thiên nhiên tươi mát.

Được mệnh danh là dự án tứ bề thiên nhiên, The Gloria By Silk Path nằm giữa 3 hồ điều hòa lớn: Hồ Thành Công, hồ Ngọc Khánh, hồ Láng, mang đến không gian sống xung quanh trong lành, thanh mát. Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng khoảng xanh trong từng góc nhỏ riêng tư với hệ thống cây xanh tại ban công căn hộ.

Khu vực cây xanh góc ban công The Gloria by Silk Path ( Nguồn: Grand M)

Nơi an trú của cộng đồng cư dân tinh hoa

Bừng sáng nơi trung tâm Thủ đô, The Gloria By Silk Path như "sợi dây kết nối" các thế hệ, kết nối nhịp sống nhộn nhịp với việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa cho tương lai bền vững của Cộng đồng ưu tú.



Chủ nhân mỗi căn hộ tại The Gloria Nguyên Hồng sở hữu một chốn đi về riêng tư, yên bình và lãng mạn, đánh thức ngũ quan trong sâu thẳm tâm hồn, cảm nhận chất sống tinh tế đầy chiều sâu, hướng đến giá trị sống tích cực.

Pha trộn trong lối kiến trúc hiện đại là những nét văn hóa đậm chất Hà Nội xưa, mang đến cảm giác đầy hoài niệm, ẩn mình của dấu ấn lịch sử phố "cổ" rất riêng. Tất cả những điều đó như một tấm vé mang chủ nhân trở về với hồi ức tuổi thơ ngày nào, tạo ra giá trị tinh thần hiếm có của dự án.

Giá trị độc nhất, hiếm có khó tìm

Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu luôn ở mức cao khiến các dự án chung cư liên tục thiết lập mặt bằng giá mới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sẽ rất khó để tìm được một sản phẩm chung cư cao cấp ngay quận trung tâm của Hà Nội như The Gloria By Silk Path.

Theo thống kê của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, Đống Đa là quận có dân số cao nhất Thủ đô với mật độ dân số gần 40.000 người/km2, là khu vực có mức cầu cao về nhà ở cao cấp nhưng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung. The Gloria By Silk Path xuất hiện như một giải pháp cân bằng nhu cầu của sở hữu bất động sản vị trí nội đô với mức giá hấp dẫn, dự kiến chỉ trên 100 triệu đồng/ m2, cực kỳ hiếm ở phân khúc này.

Sở hữu những ưu điểm nổi trội, The Gloria by Silk Path hứa hẹn sẽ là chốn "an cư" lý tưởng, mang lại giá trị đầu tư cao trong tương lai, đảm bảo trải nghiệm sống riêng tư nhưng vẫn vô cùng thuận tiện cho cư dân sở hữu.

Thông tin dự án:

The Gloria by Silk Path - Trải nét tinh tế, sống trọn tinh hoa

Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng (Miracle Tower) tại số 8 đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vị trí: Số 8 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần In 15

Đơn vị Quản lý vận hành: Silk Path Hotels & Resorts

Đơn vị tư vấn phát triển thương hiệu: Công ty Cổ phần Tư vấn & Phát triển Bất động sản Grand M

Website: https://www.thegloria.vn/

Hotline: 0961531221