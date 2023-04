6 nguyên tắc cơ bản giúp đôi vợ chồng tiết kiệm 70% thu nhập, nghỉ hưu ở tuổi 35

Steve Adcock là một chuyên gia tài chính, người viết blog về cách đạt được sự độc lập về tài chính. Steve và vợ nghỉ hưu sớm ở tuổi 35. Những kinh nghiệm trong việc nghỉ hưu sớm và đạt tự do tài chính của họ đã được đăng trên US News, MarketWatch, Forbes và Business Insider. Bài viết dưới đây là cách nhìn của cặp vợ chồng tới mọi người nếu muốn tự do tài chính và nghỉ hưu sớm.