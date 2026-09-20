6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị

Ngày 17/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1796/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị.

Theo đó, Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị cũng như xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền TP.HCM và các địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phát triển đô thị, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được giao trong Luật Phát triển đô thị (văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị)...

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT TP.HCM

Kế hoạch có nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành;

Tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Luật và các văn bản liên quan;

Rà soát, lập danh mục văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị;

Xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung được giao tại Luật;

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phát triển đô thị;

Thực hiện chế độ báo cáo và kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật.

Theo Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành bằng nhiều hình thức phù hợp.

Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị bằng hình thức đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung văn bản Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị trên Cổng Pháp luật quốc gia, các Cổng/Trang TTĐT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, TP.HCM, và các tỉnh, TP, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến để cập nhật trên Cổng Pháp luật quốc gia, Cổng TTĐT của Bộ Tư pháp, Cổng TTĐT của Bộ Tài chính, Cổng TTĐT của UBND TP.HCM và các tỉnh, TP, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của TP.HCM.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu xây dựng, các nội dung cơ bản của Luật Phát triển đô thị bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị.

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tham vấn, góp ý...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phân công một số Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền TP.HCM; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, TP nơi có khu kinh tế đặc biệt; của TP khác (nếu có).

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phát triển đô thị; thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phát triển đô thị...