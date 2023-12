6 xe mới đồng loạt chốt ra mắt Việt Nam trong tháng 12: Đều là SUV và MPV, đủ lựa chọn giá dự kiến từ 700 triệu

Lynk & Co 01, 05 và 09

Theo một nguồn tin thân cận, lễ chính thức ra mắt thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/12. Sự kiện đồng thời là lễ khai trương showroom Lynk & Co đầu tiên Việt Nam ở Hà Nội, và trưng bày ba mẫu xe 01, 05, 09. Mẫu sedan 03 không được giới thiệu tại sự kiện lần này dù có nằm trong kế hoạch phân phối.

Ba mẫu xe 01, 05 và 09 đều là SUV. Lynk & Co 01 thuộc phân khúc SUV/CUV hạng C, cùng cỡ Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Honda CR-V hay Ford Territory. Tuy nhiên, Lynk & Co được định vị ở phân khúc cao cấp hơn. Lynk & Co 05 là mẫu SUV lai Coupe, cạnh tranh Peugeot 408. Trong khi đó, 09 là mẫu SUV flagship của Lynk & Co, sử dụng khung gầm và nền tảng công nghệ của Volvo XC90.

Lynk & Co 01, 05 và 09 tại buổi đào tạo sản phẩm tại Việt Nam.

Ba mẫu xe này đã lộ diện tại buổi đào tạo sản phẩm ở Việt Nam, đồng thời đã được các đại lý nhận đặt cọc với 2 mức cọc tiên phong: 10 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Đơn vị phân phối Lynk & Co tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Tasco, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ô tô, hạ tầng giao thông, bất động sản, nghỉ dưỡng, tài chính và bảo hiểm. Công ty này sở hữu Savico, một trong những nhà phân phối ô tô lớn nhất tại Việt Nam với số lượng xe tiêu thụ hàng năm hơn 11,2% thị phần.



Haima 7X và 7X-E

Cũng đến từ Trung Quốc, Haima vừa thông báo ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 17/12 ở Hà Nội. Haima vào Việt Nam thông qua công ty cổ phần CarVivu Việt Nam. Hãng mở đầu dải sản phẩm bằng hai mẫu xe MPV, bao gồm 7X và 7X-E, trong khi mẫu SUV 8S vẫn chưa xuất hiện. Giá bán và thông tin chính thức sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt.

Trên website chính thức, Haima Việt Nam đã sớm công khai thông số kỹ thuật của hai mẫu xe này. Cụ thể, Haima 7X thuộc phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ, cùng cỡ Toyota Innova, sử dụng động cơ đốt trong. Giá bán dự kiến trong khoảng 700-800 triệu đồng. Haima 7X-E là phiên bản động cơ điện của 7X, giá bán dự kiến 1,1 tỷ đồng.

Volkswagen Viloran

Cuối cùng là Viloran - mẫu MPV cỡ lớn được sản xuất bởi liên doanh SAIC-Volkswagen. Nhiều tháng nay, các đại lý đã nhận đặt cọc mẫu xe này với giá bán dự kiến 1,968 tỷ đồng và 2,188 tỷ đồng, tương ứng với phiên bản Premium và Luxury.

Viloran có thể coi là mẫu xe thế chỗ cho Sharan trước đây từng được bán tại Việt Nam, "lấp" lại vị trí phân khúc minivan đã bị bỏ trống sau khi Sharan ngừng bán. Xe sẽ ra mắt chính thức vào ngày 27/12.

Volkswagen Viloran có giá khởi điểm dự kiến 1,968 tỷ đồng.

Nếu mức khởi điểm 1,968 tỷ đồng là giá bán chính thức, Volkswagen Viloran sẽ cạnh tranh với phiên bản cao cấp của Kia Carnival - bản 3.5G Signature - giá 1,834 tỷ đồng. Cao cấp hơn, thị trường Việt Nam còn có Mercedes-Benz V-Class giá 3,039-3,669 tỷ đồng, Toyota Alphard giá 4,37 tỷ đồng hay Lexus LX giá 7,21 tỷ đồng. Ở Trung Quốc, Viloran đã có giá bán khởi điểm 290.000 nhân dân tệ, tương đương gần 1 tỷ đồng.