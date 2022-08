6 yếu tố kiến tạo giá trị của Legacy Prime

Vị trí đa kết nối, tiện ích trong tầm tay

Legacy Prime có nhiều ưu thế vượt trội so với các dự án cùng tầm giá tại khu vực Bình Dương khi tọa lạc trên đường Thuận Giao 25, bao quanh bởi bốn tuyến đường kết nối đa hướng huyết mạch của thành phố Thuận An gồm quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT 743 và ĐT 746. Đây cũng là khu vực lõi trung tâm thành phố, hội tụ hàng loạt tiện ích đẳng cấp. Nhờ đó, từ Legacy Prime chỉ trong 5-10 phút sẽ dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính Thuận An; các trung tâm thương mại AEON Mall, MM Mega Market, Lotte Mart; các ngôi chợ truyền thống Thuận Giao, Lâm Phát, Đồng An, Hòa Lân; bệnh viện Becamex, Hạnh Phúc; sân golf Sông Bé, sân golf Twin Doves, công viên Thuận Giao; trường THCS Thuận Giao, trường THPT Trần Văn Ơn, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương... Ngoài ra, trên địa bàn Thuận An có nhiều khu công nghiệp quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp lớn. Điều này mang đến cho cư dân Legacy Prime vô vàn thuận tiện trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Không gian sống chất lượng

Legacy Prime được Kim Oanh Group đầu tư rất lớn cho công tác thiết kế với kiến trúc hiện đại và không gian sống thoáng mát, tinh tế. Bên cạnh các tiện ích liên kết, nội khu Legacy Prime còn sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng và được đầu tư đồng bộ bao gồm khu thương mại – dịch vụ, hồ bơi người lớn và trẻ em, khu tiệc BBQ ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, lối dạo bộ, khu café, khu tập gym – yoga, trường mầm non… Tất cả mang đến một không gian sống chất lượng, đẳng cấp cho các cư dân. Mọi nhu cầu sống hàng ngày đều được đáp ứng ngay ngưỡng cửa nhà mình.

Hệ thống tiện ích đa dạng của Legacy Prime đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi, vận động của cư dân.

Sản phẩm đa dạng, thiết kế thông minh



Hướng đến nhóm khách hàng trẻ trí thức và các gia đình trẻ, Legacy Prime cung cấp cho thị trường đa dạng loại hình sản phẩm, từ căn hộ studio, 1 phòng ngủ cho đến 2 phòng ngủ. Dù căn hộ có diện tích vừa phải nhưng vẫn mang đến cảm giác thoải mái nhờ các không gian chức năng được thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích sử dụng. Đặc biệt, các căn hộ đều có hai mặt thoáng giúp đón gió và ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất, vừa có lợi cho sức khỏe vừa tiết kiệm năng lượng. Ngay cả hành lang dẫn đến căn hộ cũng được thiết kế rộng rãi, tăng cường khả năng đối lưu không khí cho tòa nhà. Đặc biệt, Legacy Prime được trang bị đến 6 thang máy cho cư dân, 2 thang vận chuyển hàng hóa và 1 cứu hỏa giúp việc di chuyển nhanh chóng và an toàn tối đa.

Với thiết kế thông minh, không gian căn hộ Legacy Prime được mở rộng và rất thông thoáng.

Mức giá cạnh tranh, hỗ trợ tối đa



Trong bối cảnh giá căn hộ tại Bình Dương chạm mức 45-50 triệu đồng/m2 thì Legacy Prime có giá khoảng 1 tỷ đồng/căn. Đây là phân khúc đáp ứng nhu cầu của số đông người dân nhưng hiện tại rất khó tìm nên giúp Legacy Prime thu hút nhiều khách hàng quan tâm. Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ còn được hưởng một loạt ưu đãi hấp dẫn như chỉ đóng trước 15%, phần còn lại được OCB cho vay lãi suất 0% và ân hạn gốc cho đến khi nhận nhà. Như vậy, tính ra chỉ với số tiền ban đầu chỉ khoảng hơn 150 triệu đồng là khách hàng an tâm sở hữu một căn hộ ngay trung tâm thành phố Thuận An, tiện nghi đẳng cấp khép kín mà không cần lo lắng áp lực tài chính.

Xây xong mới bán, an tâm sở hữu

Một điểm cộng cực lớn của Legacy Prime so với các dự án trên thị trường là được Tập đoàn Hòa Bình xây dựng xong phần thô chủ đầu tư mới chào bán. Các yếu tố về pháp lý của dự án cũng được đảm bảo. Điều này giúp khách hàng an tâm khi giao dịch và đảm bảo tính thanh khoản.

Dự kiến, Legacy Prime sẽ hoàn thành và bắt đầu bàn giao căn hộ cho người mua trong quý 3/2023. Như vậy, khách hàng "xuống tiền" thời điểm này sẽ được nhận nhà vào ở hoặc cho thuê chỉ trong khoảng 1 năm.

Toàn bộ phần thô Legacy Prime đã hoàn thiện, dự kiến bàn giao căn hộ trong quý 3/2023.

Khuyến mãi nhân tư



Khách hàng mua căn hộ Legacy Prime được hưởng cùng lúc nhiều chính sách ưu đãi như chiết khấu 8% khi thanh toán nhanh 70%, chiết khấu 4% nếu thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 18% khi thanh toán vượt tiến độ, chiết khấu từ 1-3% khi mua nhiều sản phẩm. Đặc biệt, khách hàng được tham gia cả ba chương trình khuyến mãi trị giá hàng tỷ đồng bao gồm "Tham quan nhà sang – Trúng ngay nhà thật", "Mua nhà – Trúng nhà" và "Mua nhà – Trúng xe". Đây là những ưu đãi, khuyến mãi lớn nhất của một dự án đang triển khai tại Bình Dương.

Thông tin Legacy Prime: www.legacyprime.vn