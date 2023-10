67 nhà cung cấp nước ngoài đã nộp hơn 5.800 tỷ đồng tiền thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến 20/9, đã có 67 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế... qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Cụ thể, sau 18 tháng vận hành Cổng Thông tin điện tử, các nhà cung cấp nước ngoài chưa có hiện diện tại Việt Nam như: Google, Facebook, Apple... đã đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp cho Tổng cục Thuế, với tổng số tiền hơn 5.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế trên cổng này, với số tiền thuế đã nộp liên tục tăng.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng cho biết tính đến 18/9, có 350 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin của hơn 191.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn với tổng giá trị giao dịch 44.500 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý trong 9 tháng đầu 2023 kém hơn cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1,05 triệu tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch cả năm và giảm 5% so với cùng kỳ 2022.

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 46.000 tỷ đồng, vượt 10% với dự toán và giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Thu nội đại ước đạt 1 triệu tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch và giảm 4% so cùng kỳ. 13 trên 20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với kế hoạch như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, phí - lệ phí; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước...