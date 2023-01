7 cổ đông lớn nắm hơn 90% vốn, Đồng Tâm Group của bầu Thắng chính thức hủy tư cách đại chúng

Theo thông tin từ Ủy ban chứng khoán nhà nước, CTCP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) đã hủy đăng ky công ty đại chúng kể từ ngày 30/12/2022.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Đồng Tâm Group diễn ra vào tháng 9/2022 đã thông qua phương án hủy đăng ký công ty đại chúng.

Đồng Tâm Group được sáng lập bởi ông Võ Quốc Thắng, thường được gọi là bầu Thắng. Trong giai đoạn 2021-2015, Đồng Tâm gây dấu ấn với các dự án như Cảng quốc tế Long An, dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An, Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Đồng Tâm House...

Theo báo cáo thường niên năm 2021, tính đến thời điểm ngày 31/03/2022, công ty có hơn 68 triệu cổ phần (tương ứng vốn điều lệ 681 tỷ đồng), được sở hữu bởi 1.077 cổ đông. Trong đó, 4 cổ đông lớn nắm giữ gần 74,5% tổng số cổ phần của công ty, tương đương với hơn 50,58 triệu cổ phần.

Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 29/8 – 14/9/2022, công ty có thêm 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH Bất động sản Phúc Lâm (5,08%), ông Lê Võ Mạnh Cường (5,69%), Công ty TNHH Truyền thông Nhà và Đất (5,2%).

Như vậy, đến thời điểm ngày 14/9/2022, 7 cổ đông lớn của công ty đã nắm giữ hơn 90,4% số lượng cổ phần. Do đó, công ty không đáp ứng được một trong hai điều kiện trở thành công ty đại chúng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 là có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Theo chiến lược phát triển của Đồng Tâm Group thời gian tới, công ty cho biết sẽ cần nguồn vốn lớn để triển khai kế hoạch đầu tư cho các dự án trọng điểm và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, do đó HĐQT sẽ xem xét huy động thêm nguồn vốn trung và dài hạn từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tiến độ đầu tư và kinh doanh.

Niên độ tài chính 2022 - 2023 (1/4/2022 - 31/3/2023), Đồng Tâm Group đặt kế hoạch về doanh thu là 2.300 tỷ đồng, tăng gần 18,7% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận sau thuế là 225 tỷ đồng, cao gấp 2 lần.