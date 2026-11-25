Gửi tiết kiệm ngân hàng là lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi muốn giữ tiền an toàn và có thêm một khoản lãi. Tuy nhiên, không phải cứ thấy ngân hàng niêm yết lãi suất cao là nên gửi ngay. Một vài chi tiết như kỳ hạn, cách tính lãi, quy định rút trước hạn hay hình thức nhận lãi đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền bạn nhận được.

Nếu đang có một khoản tiền nhàn rỗi và muốn gửi tiết kiệm, hãy tìm hiểu 7 điều dưới đây trước khi quyết định.

1. Lãi suất cao chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất

Khi tìm hiểu nơi gửi tiết kiệm, nhiều người thường so sánh lãi suất giữa các ngân hàng và ưu tiên nơi có mức cao nhất. Đây là điều dễ hiểu, nhưng chưa đủ để đưa ra quyết định.

Bạn cần kiểm tra mức lãi suất đó áp dụng cho kỳ hạn nào, số tiền gửi tối thiểu bao nhiêu và có yêu cầu điều kiện đi kèm hay không. Một số chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới, khoản tiền gửi lớn hoặc hình thức gửi trực tuyến.

Ngoài ra, hãy so sánh lãi suất của cùng một kỳ hạn. Chẳng hạn, lãi suất 6 tháng của ngân hàng này nên được đặt cạnh lãi suất 6 tháng của ngân hàng khác, thay vì so với kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, bạn mới có cơ sở để đánh giá nơi nào thực sự phù hợp.

2. Chọn kỳ hạn dựa trên thời điểm cần dùng tiền

Gửi tiết kiệm có nhiều kỳ hạn như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc dài hơn. Thông thường, kỳ hạn càng dài thì mức lãi suất có thể càng hấp dẫn, nhưng đổi lại bạn cần chấp nhận việc khoản tiền bị giữ trong thời gian lâu hơn nếu muốn hưởng đủ lãi.

Trước khi chọn kỳ hạn, hãy xác định khoản tiền đó có thể chưa cần sử dụng trong bao lâu. Nếu dự định dùng tiền để đóng học phí, mua xe, sửa nhà hoặc thanh toán một khoản lớn trong vài tháng tới, không nên gửi toàn bộ vào kỳ hạn quá dài.

Ngược lại, với khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian dài, bạn có thể cân nhắc kỳ hạn dài hơn để hưởng mức lãi suất phù hợp.

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3. Tìm hiểu kỹ quy định rút tiền trước hạn

Đây là điều rất đáng lưu ý, đặc biệt với những người có thói quen gửi toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một sổ tiết kiệm.

Nếu rút tiền trước ngày đáo hạn, khoản tiền rút trước hạn thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định áp dụng, thay vì mức lãi suất đã thỏa thuận ban đầu. Vì vậy, dù gửi với kỳ hạn dài và lãi suất tốt, bạn vẫn có thể nhận được số tiền lãi thấp hơn dự tính nếu cần rút sớm.

Một số sản phẩm cho phép rút trước hạn một phần, phần tiền còn lại vẫn được giữ theo kỳ hạn ban đầu. Tuy nhiên, điều kiện cụ thể tùy ngân hàng và sản phẩm. Hãy hỏi rõ trước khi gửi để tránh bị động khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền.

4. Có thể chia tiền thành nhiều sổ thay vì gửi một lần

Nếu đang có 100 triệu đồng, bạn không nhất thiết phải gửi toàn bộ vào một sổ tiết kiệm duy nhất. Có thể chia thành nhiều sổ với số tiền và kỳ hạn khác nhau, chẳng hạn một sổ 30 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng, một sổ 30 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng và một sổ 40 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng.

Cách chia này giúp bạn linh hoạt hơn khi cần tiền. Nếu phát sinh một khoản chi, bạn có thể tất toán một sổ thay vì phải rút toàn bộ số tiền đang gửi.

Bạn cũng có thể chia các sổ theo những thời điểm đáo hạn khác nhau để luôn có một khoản tiền đến hạn trong từng giai đoạn. Đây là cách đơn giản để cân bằng giữa việc hưởng lãi và nhu cầu sử dụng tiền.

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5. Biết cách tính tiền lãi trước khi gửi

Đừng chỉ nhìn vào con số lãi suất phần trăm được ngân hàng niêm yết. Hãy thử tính xem sau khi kết thúc kỳ hạn, bạn thực tế nhận được bao nhiêu tiền.

Với hình thức gửi có kỳ hạn, tiền lãi thường được tính dựa trên số tiền gửi, lãi suất và thời gian gửi thực tế. Bạn có thể tham khảo công thức đơn giản:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số ngày gửi / 365

Ví dụ, nếu gửi 100 triệu đồng với lãi suất 5%/năm trong 6 tháng (giả sử 182 ngày), tiền lãi dự kiến là khoảng 2,49 triệu đồng.

Con số thực tế có thể chênh lệch tùy số ngày gửi và quy định tính lãi của ngân hàng. Vì vậy, hãy kiểm tra số tiền lãi dự kiến trên ứng dụng hoặc hỏi nhân viên ngân hàng trước khi xác nhận gửi.

6. Chọn cách nhận lãi phù hợp với nhu cầu

Ngân hàng thường có các hình thức trả lãi như trả lãi cuối kỳ, trả lãi định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, tùy sản phẩm.

Nếu không cần sử dụng tiền lãi trong thời gian gửi, hình thức nhận lãi cuối kỳ có thể phù hợp. Bạn sẽ nhận cả tiền gốc và lãi khi đến ngày đáo hạn.

Nếu muốn có thêm một khoản tiền đều đặn để chi tiêu, bạn có thể cân nhắc hình thức nhận lãi định kỳ. Tuy nhiên, hãy so sánh mức lãi suất áp dụng giữa các phương thức vì chúng có thể khác nhau.

Ngoài ra, cần kiểm tra xem khi đến hạn, sổ tiết kiệm có tự động gia hạn hay không. Nếu có, hãy xem ngân hàng sẽ tự động gia hạn cả gốc và lãi hay chỉ gia hạn tiền gốc, đồng thời áp dụng mức lãi suất nào cho kỳ hạn mới.

7. Kiểm tra kỹ thông tin và giữ lại xác nhận gửi tiền

Dù gửi tại quầy hay qua ứng dụng ngân hàng, bạn cũng nên kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi hoàn tất giao dịch: số tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất, ngày gửi, ngày đáo hạn và phương thức nhận lãi.

Sau khi gửi, hãy lưu lại xác nhận giao dịch hoặc thông tin sổ tiết kiệm điện tử. Nếu gửi tại quầy, cần giữ giấy tờ xác nhận theo hướng dẫn của ngân hàng.

Đặc biệt, chỉ thực hiện giao dịch trên ứng dụng hoặc website chính thức của ngân hàng. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên ngân hàng để hỗ trợ gửi tiết kiệm hoặc nhận ưu đãi lãi suất.

Gửi tiết kiệm không phải việc quá phức tạp, nhưng cũng không nên quyết định chỉ vì một mức lãi suất hấp dẫn. Hãy cân nhắc thời gian cần dùng tiền, khả năng rút trước hạn và cách nhận lãi trước khi chọn sản phẩm. Một khoản tiết kiệm phù hợp không chỉ giúp tiền sinh lời mà còn phải đảm bảo bạn có thể chủ động khi cần sử dụng.