7 doanh nghiệp nhà nước thua lỗ gần 24 nghìn tỷ đồng năm 2023

Bộ Tài chính vừa có báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, 136/143 doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có lãi năm 2023, với tổng lợi nhuận sau thuế đạt 101,96 nghìn tỷ đồng. Còn 7 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 23,55 nghìn tỷ đồng, trong đó nhiều công ty có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.

7 doanh nghiệp kinh doanh lỗ gồm: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục nghề nghiệp, Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Hà Thành, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Năm 2023, EVN gánh lỗ lên tới 23,53 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa: EVN)

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số lỗ lũy kế đến hết năm 2023 là 53,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận lỗ lũy kế lên 50,6 nghìn tỷ đồng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) lỗ lũy kế 1,93 nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ lũy kế 884 tỷ đồng.

Theo báo cáo, trong số 143 doanh nghiệp thì 136 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, còn lại tổng doanh thu của khối doanh nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ năm 2023 là 1.357 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu là 886,5 nghìn tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2022), chiếm 65,3% tổng doanh thu năm 2023.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu là 180 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2022 và chiếm 13,3% tổng doanh thu năm 2023.

Một số “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước có doanh thu lớn trong năm 2023 được Bộ Tài chính nêu trong báo cáo gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): 420,5 nghìn tỷ đồng (tăng 9,1% so với năm 2022); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam): 213,3 nghìn tỷ đồng (giảm 1,25% so với năm 2022); Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank): 177,9 nghìn tỷ đồng (tăng 11,3% so với năm 2022); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: 149,2 nghìn tỷ đồng (tăng 2,8% so với năm 2022); Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel: 103,5 nghìn tỷ đồng (tăng 2,4% so với năm 2022).

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 101,96 nghìn tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu là 38,9 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ mức lợi nhuận năm 2022 là 39 nghìn tỷ đồng), chiếm 38,2% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu là 20,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,75% so với năm 2022 và chiếm 20,5% tổng lợi nhuận năm 2023.

Một số doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế cao như: Viettel là 32,2 nghìn tỷ đồng; Agribank là 20,5 nghìn tỷ; Petrovietnam là 20,4 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, trong số 143 doanh nghiệp có 107 doanh nghiệp được đánh giá an toàn về tài chính, 10 doanh nghiệp dấu hiệu mất an toàn về tài chính như: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục nghề nghiệp, Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH MTV Hàng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế giới, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

4 doanh nghiệp mất an toàn về tài chính là: Công ty TNHH MTV Hà Thành, Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp, Công ty TNHH MTV XNK Nông sản, thực phẩm Hà Nội. Còn lại 22 doanh nghiệp chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.