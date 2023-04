7 lỗ hổng/nhóm lỗ hổng phổ biến, có thể gây ảnh hưởng lớn đến người dùng ở Việt Nam

Cụ thể, nhóm 158 lỗ hổng trong Google, Nhóm 20 lỗ hổng trong Linux, Nhóm 08 lỗ hổng trong Apache, Nhóm 23 lỗ hổng trong Wordpress, Nhóm 20 lỗ hổng trong Huawei, 01 lỗ hổng trong Samsung, Nhóm 24 lỗ hổng trong D-link.

Thông tin chi tiết về một số lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam cụ thể như sau:

- Google: CVE-2022-42498, CVE-2022-20532,…

- Linux: CVE-2023-1079, CVE-2020-36691,…

- Apache: CVE-2022-38745, CVE-2022-47502,...

- Wordpress: CVE-2020-36666, CVE-2022-47602,...

- Huawei: CVE-2022-48347, CVE-2022-48348,...

- Samsung: CVE-2022-1230.

- D-link: CVE-2022-43642, CVE-2022-43643,…

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - Cục An toàn thông tin, tuần vừa qua tại Việt Nam, có rất nhiều máy chủ, thiết bị có thể trở thành nguồn phát tán tấn công DRDoS. Trong tuần có 47,608 (giảm so với tuần trước 49,098) thiết bị có khả năng bị huy động và trở thành nguồn tấn công DRDoS. Các thiết bị này đang mở sử dụng các dịch vụ NTP (123), DNS (53), Chargen (19).

Trong tuần, có 256 trường hợp tấn công vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt Na, trong đó có 241 trường hợp tấn công lừa đảo (Phishing), 15 trường hợp tấn công cài cắm mã độc.

Trên thế giới có nhiều các trang web giả mạo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà cung cấp, dịch vụ lớn như: Các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử... Việt Nam có nhiều người dùng các dịch vụ, ứng dụng nước ngoài (cả miễn phí và tính phí) như các mạng xã hội, Payment, Apple, Paypal... vì vậy người dùng cần phải hết sức cảnh giác với những trang web giả mạo để đánh cắp tài khoản.

Dưới đây là một số trường hợp người dùng cần nâng cao cảnh giác:

Theo khuyến cáo từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, đối với các điểm yếu, lỗ hổng, các đơn vị và người dùng cần lưu ý theo dõi và cập nhật bản vá cho các lỗ hổng liên quan đến sản phẩm đang sử dụng.

Ngoài ra, những đơn vị đã có tài khoản trên “Hệ thống Cảnh báo điểm yếu và rà soát lỗ hổng bảo mật tự động” tại địa chỉ https://service.khonggianmang.vn , quản trị viên có thể thêm các sản phẩm đang sử dụng để giám sát và nhận cảnh báo ngay khi có lỗ hổng mới phát sinh.

Đối với các nguy cơ về tấn công từ chối dịch vụ, tấn công web, đơn vị, người dùng cần rà soát, hạn chế tối đa việc mở các cổng dịch vụ có thể bị lợi dụng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ; thường xuyên kiểm tra, rà soát máy chủ web để kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ tấn công.

Bên cạnh đó, đối với các IP/tên miền nằm trong danh sách IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam, đơn vị cần kiểm tra và xử lý các thiết bị trong toàn bộ hệ thống mạng nếu có dấu hiệu kết nối đến các tên miền độc hại mà Cục An toàn thông tin đã chia sẻ.

Đối với các website giả mạo được thống kê, đơn vị, người dùng cần chú ý quan tâm không truy cập vào các trang web được nêu để tránh nguy cơ bị tấn công lừa đảo, nâng cao nhận thức bản thân và tuyên truyền cho bạn bè, người thân và những người xung quanh tránh việc trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công lừa đảo này.