7 loại thực phẩm tuyệt đối không nên nấu bằng nồi chiên không dầu: 2 loại cuối tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Nồi chiên không dầu ngày càng trở thành “trợ thủ” quen thuộc trong gian bếp nhờ khả năng làm chín thực phẩm nhanh, tạo độ giòn hấp dẫn mà không cần dùng nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, không phải món ăn nào cũng phù hợp với thiết bị này.

7 thực phẩm không phù hợp để nấu bằng nồi chiên không dầu

Không phải món ăn nào cũng phù hợp để nấu bằng nồi chiên không dầu (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia ẩm thực, có những loại thực phẩm nếu cố cho vào nồi chiên không dầu không chỉ khiến món ăn mất đi vị ngon mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm được khuyến cáo tuyệt đối không nên nấu bằng nồi chiên không dầu.

1. Thực phẩm tẩm bột ướt

Các món khoai tây chiên bột ướt, cá tẩm bột hay rau củ tempura không phù hợp với nồi chiên không dầu. Lớp bột ướt sẽ chảy xuống đáy nồi trong quá trình nấu, gây bẩn, khó vệ sinh và thậm chí có thể kích hoạt hệ thống cảnh báo của một số mẫu nồi. Với nhóm thực phẩm này, cách chiên ngập dầu truyền thống vẫn hiệu quả hơn.

2. Các món nhiều phô mai

Một món nhiều phô mai chảy (Ảnh minh họa).

Những món có phô mai dễ chảy cũng nằm trong danh sách cần tránh. Khi gặp nhiệt độ cao, phô mai tan chảy và nhỏ giọt xuống đáy khay hoặc bộ phận sinh nhiệt, gây bẩn và có nguy cơ cháy khét. Điều này không có nghĩa là không thể dùng nồi chiên không dầu với phô mai, nhưng chỉ nên áp dụng với những món được cố định tốt, không để phô mai chảy tự do.

3. Rau lá mỏng, nhẹ

Các loại rau lá mỏng, nhẹ như rau cải bó xôi, cải xoăn hay cải cầu vồng không thích hợp để nấu bằng nồi chiên không dầu. Do quá nhẹ, lá rau dễ bị luồng khí nóng thổi bay, dẫn đến chín không đều. Ngoài ra, rau nấu trong nồi chiên không dầu nếu thiếu dầu mỡ thường bị khô, mất vị ngon.

4. Hải sản có vỏ

Hải sản có vỏ (Ảnh minh họa).

Hàu, vẹm và nghêu khi nấu trong môi trường nhiệt khô của nồi chiên không dầu dễ trở nên dai, làm giảm chất lượng món ăn. Với nhóm hải sản này, phương pháp nấu có nước hoặc hấp trên bếp sẽ phù hợp hơn.

5. Ngũ cốc chưa nấu chín

Gạo, quinoa là những thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu để nấu từ đầu. Các loại ngũ cốc này cần được nấu trong nước, trong khi nồi chiên không dầu được thiết kế cho thực phẩm khô. Ngay cả khi dùng khay có thể chứa nước, nhiệt độ của nồi thường không đủ để đun sôi nước, khiến món ăn bị nhão và không chín đúng cách. Nồi chiên chỉ nên dùng để hâm nóng ngũ cốc đã nấu chín sẵn.

6. Bỏng ngô

Bỏng ngô (Ảnh minh họa).

Bỏng ngô là một trong những thực phẩm tiềm ẩn rủi ro cao khi cho vào nồi chiên không dầu. Các hạt bắp có thể bị thổi bay, mắc kẹt trong máy và tạo nguy cơ cháy. Bên cạnh đó, rất khó kiểm soát nhiệt độ để bắp nổ đều mà không bị cháy khét. Vì lý do an toàn, tốt nhất không nên thử làm bỏng ngô bằng nồi chiên không dầu.

7. Thịt xông khói

Thịt xông khói có thể chín giòn trong nồi chiên không dầu, nhưng đây cũng là loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất. Lượng mỡ lớn từ thịt xông khói dễ chảy xuống và bắn lên bộ phận làm nóng, làm tăng nguy cơ bốc khói hoặc cháy. Ngoài ra, kích thước nồi chiên không dầu thường chỉ cho phép nấu một lượng nhỏ, không thực sự hiệu quả.