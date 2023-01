7 ngày nghỉ Tết: Số vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn giảm mạnh

Theo thông tin từ Cục CSGT (C08 – Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 89 người, bị thương 111 người. So sánh với cùng kỳ 7 ngày Tết Nguyên đán năm 2022, giảm 12 vụ (-7,32%), giảm 3 người chết (-3,26%), tăng 8 người bị thương (+7,77%); So sánh với 7 Ngày Tết năm 2019 (thời gian trước dịch Covid), giảm 71 vụ (-31,84%), giảm 51 người chết (-36,43%), giảm 101 người bị thương (-47,64%).

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia, giảm sâu so với cùng kỳ.

Theo Cục CSGT đánh giá, những vụ TNGT xảy ra nhiều vào khung giờ người dân tập trung tham gia giao thông, đi chơi Tết nhiều: từ 0-2h; 14-16h và từ 18-22h; riêng 8 giờ trong khung giờ này xảy ra 83 vụ (chiếm 56,46% về số vụ), làm chết 55 người (chiếm 64,71% về số người chết), bị thương 60 người (chiếm 55,05% về số người bị thương).



Tỉ lệ ô tô tải, sơ mi rơ mooc liên quan trong các vụ TNGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 9,09% giảm rất sâu so với tỉ lệ TNGT liên quan đến loại phương tiện này Tết Nguyên đán năm 2022 và trong cả năm 2022 (trong thông báo tình hình TNGT năm 2022, loại ô tô tải, sơ mi rơ mooc liên quan trong các vụ TNGT chiếm tỉ lệ trung bình 25%).

Tỉ lệ mô tô, xe máy liên quan trong các vụ TNGT vẫn ở mức cao: 68,77% (trong thông báo tình hình TNGT năm 2022, các loại mô tô, xe máy liên quan trong TNGT chiếm tỉ lệ trung bình 55,68%).

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an)

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông được Cục CSGT lý giải là: "Đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định là 22 vụ, chiếm tỉ lệ 14,97%; Không chú ý quan sát: 14 vụ, chiếm tỉ lệ 9,52%; Chuyển hướng không đúng quy định: 6 vụ, chiếm tỉ lệ 4,08%; Không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau: 5 vụ, chiếm tỉ lệ 3,40%; Không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước: 3 vụ, chiếm tỉ lệ 2,04%; Sử dụng rượu, bia: 2 vụ, chiếm tỉ lệ 1,36%; Không chấp hành quy định về tốc độ: 2 vụ, chiếm tỉ lệ 1,36%; Do người đi bộ qua đường không đúng quy định: 2 vụ, chiếm tỉ lệ 1,36%; Không chấp hành báo hiệu đường bộ: 2 vụ, chiếm tỉ lệ 1,36%; Vượt xe không đúng quy định: 01 vụ, chiếm tỉ lệ 0,68%; Mệt mỏi, ngủ gật: 1 vụ, chiếm tỉ lệ 0,68%; Dừng, đỗ không đúng quy định: 1 vụ, chiếm tỉ lệ 0,68%; Chưa rõ nguyên nhân hoặc đang điều tra là 86 vụ = 58,50%".



“Nguyên nhân TNGT do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia xảy ra 2 vụ, đã giảm sâu so với 7 ngày Tết Nguyên đán năm 2022 (xảy ra 16 vụ) và 7 ngày Tết Nguyên đán năm 2019 (xảy ra 7 vụ). Để có thể giảm được tỉ lệ này có một phần do lực lượng CSGT trên cả nước đã kiểm tra, xử lý quyết liệt xuyên Tết với mục tiêu lấy dân làm trung tâm làm động lực và kiềm chế làm giảm tối đa các nguyên nhân dẫn đến TNGT”, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) chia sẻ./.