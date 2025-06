7 'phần thưởng' sức khỏe khi uống nước ấm vào buổi sáng

Nước ấm được bác sĩ khuyến nghị là nước đun sôi đã được để tự nhiên đến 20℃-25℃. Các nhà khoa học ở Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản còn gọi đây là “nước phục sinh”. Sử dụng nước ấm quanh năm sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.

Bảo vệ dạ dày

Y học cổ truyền cho rằng mỗi ngày là một chu kỳ luân phiên giữa âm và dương. Dương khí của cơ thể con người từ từ tăng lên từ 1 giờ sáng. Vào thời điểm này, uống một cốc nước lạnh sẽ gây ra cuộc chiến dữ dội giữa nước và lửa trong cơ thể con người, và dương khí mới hình thành sẽ bị nước làm tổn thương.

Lửa tương ứng với tim, mạch máu, ruột non, v.v. Nếu hỏa tâm bị ức chế trong một thời gian dài, con người sẽ mắc bệnh tim theo thời gian, và bệnh tim do nguyên nhân này gây ra là không thể đảo ngược.

Do đó y học cổ truyền khuyên chúng ta không nên uống nước lạnh vào buổi sáng, mà nên uống nước ấm. Đối với những người có thân nhiệt thấp, nên cắt vài lát gừng và ngâm vào nước ly nước ấm này, vì gừng giúp tăng trưởng dương khí. Tốt nhất là thêm một ít kỷ tử vào cùng lúc.

Uống nước ấm giúp thúc đẩy lưu thông máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Người bình thường nên uống nước ấm vào buổi sáng, không nên thêm muối (uống nước muối sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước và khiến mọi người cảm thấy khô hơn. Ngoài ra, buổi sáng là thời điểm huyết áp tăng cao, uống nước muối sẽ thúc đẩy huyết áp tăng cao hơn nữa).

Đối với những người bị táo bón, uống ly nước ấm pha chút mật ong là một lựa chọn tốt. Chú ý uống không quá 150 ml nước khi bụng đói vào buổi sáng.

Vệ sinh miệng

Nước ấm vừa sạch vừa mang lại cảm giác dịu nhẹ. Đây là tác nhân bảo vệ lành tính, không gây kích ứng miệng và họng. Súc miệng bằng nước ấm sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và dễ chịu, giúp loại bỏ vi khuẩn trong miệng và cặn thức ăn dễ dàng hơn.

Bảo vệ nướu

Bảo vệ nướu

Nghiên cứu y khoa cho thấy nhiệt độ tối ưu cho quá trình trao đổi chất của răng là 35 độ C. Nếu bạn không chú ý đến nhiệt độ nước khi đánh răng, rất dễ gây chảy máu nướu và co thắt, làm giảm tuổi thọ của răng.

Cải thiện khả năng hấp thụ

Uống nước ấm vào buổi sáng không chỉ làm giảm táo bón, giảm tỷ lệ huyết khối não và nhồi máu cơ tim mà còn giúp hấp thụ bữa sáng hiệu quả. Do đó, sau khi thức dậy vào buổi sáng, hãy nhớ uống 1-2 cốc nước ấm.

Hiệu quả giải rượu tốt

Cho người say rượu uống ngay vài cốc nước ấm, có thể pha loãng rượu hiệu quả, bảo vệ gan và bù lại lượng nước lớn bị mất do say rượu và nôn mửa.

Giảm cân

Chuyển hóa chất béo, chuyển hóa đường, v.v. không thể tách rời khỏi vai trò của nước. Ngoài ra, theo quan điểm của chế độ ăn uống, nước có thể khiến bạn cảm thấy no, điều này sẽ khiến bạn ăn ít hơn và giúp giảm cân.

Phòng ngừa cảm lạnh

Mỗi khi bị cảm lạnh, bạn thường nghe bác sĩ khuyên “Uống nhiều nước hơn”. Thực tế, lời khuyên y khoa này là đơn thuốc tốt nhất cho bệnh nhân cảm lạnh.

Bởi vì khi bị cảm lạnh và sốt, cơ thể sẽ tự hạ nhiệt theo chức năng tự bảo vệ. Lúc này, sẽ có hiện tượng đổ mồ hôi, thở gấp, tăng bốc hơi nước từ da và các biểu hiện khác của quá trình trao đổi chất tăng tốc.

Lúc này, bạn cần bổ sung một lượng nước lớn vì cơ thể cũng sẽ cảm thấy khát. Uống nhiều nước không chỉ thúc đẩy quá trình đổ mồ hôi và đi tiểu mà còn giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, thúc đẩy quá trình đào thải nhanh chóng các vi khuẩn và vi-rút trong cơ thể.

Ngoài ra, uống một cốc nước ấm mỗi buổi sáng cũng là một trong những thói quen đơn giản và hiệu quả nhất để làm đẹp.