79 biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc, mới cưỡng chế phá dỡ được 2 căn

Ngày 11/11/2022, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý tại TP. Phú Quốc. Theo đó, hành vi của 3 bị can này được xác định là lừa đảo bán đất do nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng các căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Ảnh: Nhật Huy.