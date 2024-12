8 bước đăng ký, bấm biển xe qua VNeID áp dụng từ 2025

Từ 2025, người dân có thể đăng ký xe trực tuyến trên ứng dụng VNeID.

Thông tư số 79/2024/TT-BCA về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe , biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sắp có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo Cục CSGT (Bộ Công an) quy định mới đáng chú ý trong thông tư là người dân có thể thực hiện đăng ký lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu qua ứng dụng VNeID với quy trình 8 bước.

Bước 1: Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh mức độ 2 trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia và kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung trong mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử và thực hiện theo hướng dẫn (chủ xe không cần ký).

Bước 2: Cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia xác nhận nộp hồ sơ thành công, sinh mã dịch vụ công và gửi hồ sơ về Hệ thống đăng ký, quản lý xe. Cán bộ đăng ký xe kiểm tra các thông tin, dữ liệu của hồ sơ, xác nhận hồ sơ hợp lệ và gửi phản hồi lại cho cổng dịch vụ công.

Bước 3: Cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia thông báo qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên Ứng dụng định danh quốc gia (sau đây gọi tắt là thông báo) cho chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh mức độ 2 và thực hiện bấm biển số.

Chủ xe nhận được thông tin: biển định danh (thực hiện chọn biển định danh); xác nhận biển đấu giá; hoặc bấm biển số mới (nếu chưa có biển số định danh) trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.

Bước 4: Cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia thông báo biển số xe được cấp và số tiền lệ phí đăng ký xe để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia;

Bước 5: Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí.

Bước 6: Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe; in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan.

Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (dán tem nhận diện vào biển số xe trúng đấu giá hoặc biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 7: Chủ xe nhận thông báo về việc trả kết quả đăng ký xe từ cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia. Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu (có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của đơn vị nhập khẩu xe).

Trường hợp chủ xe không nộp hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và nhận kết quả đăng ký xe; Trường hợp không có bản giấy thì nộp bản in từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu có dán bản chà số máy, số khung xe đóng dấu giáp lai của đơn vị nhập khẩu xe.

Bước 8: Cán bộ đăng ký xe nhận Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Theo Cục CSGT, việc thực hiện dịch vụ công đăng ký xe lần đầu toàn trình đối với xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu góp phần giảm thủ tục người dân không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế xe.

“Bấm biển số trực tuyến vào bất cứ thời điểm nào nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, thủ tục nhanh gọn, thiết thực với người dân, không mất thời gian và chi phí đi lại, cắt giảm thủ tục hành chính tối đa theo yêu cầu của Chính phủ” - đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Vẫn theo Cục CSGT, để việc triển khai thực hiện hiệu quả, đơn vị đã chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến đến người dân về chủ trương thực hiện cải cách hành chính lĩnh vực đăng ký xe. Mục tiêu là đảm bảo việc tuyên truyền sâu rộng, đa nền tảng, đơn giản, dễ hiểu cho người dân tiếp cận.

Hiện Công an các đơn vị địa phương cũng đã triển khai tập huấn cho toàn bộ cán bộ làm công tác đăng ký xe đến cấp xã. Trong thời gian tới, cán bộ làm công tác đăng ký xe tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện đăng ký xe lần đầu toàn trình đối với xe nhập khẩu.