8 loại cây mà rắn rất "ghét": Hãy trồng quanh nhà ngay!

Rắn thường tìm đến sân vườn khi nơi đó có nguồn thức ăn, chỗ ẩn náu và điều kiện sống phù hợp. Bên cạnh việc cắt cỏ, dọn bụi rậm, kiểm soát chuột hay bịt các khe hở quanh nhà, lựa chọn cây trồng cũng có thể góp phần khiến khu vực sinh sống kém hấp dẫn hơn với loài bò sát này.

Better Homes and Gardens gợi ý 8 loại cây thường được nhắc đến với khả năng hỗ trợ xua đuổi rắn nhờ mùi hương mạnh hoặc đặc điểm sinh trưởng.

1. Cây cúc vạn thọ

Mùi của cúc vạn thọ có thể khiến rắn e ngại tới gần (Ảnh: Getty)

Cúc vạn thọ không chỉ tạo màu sắc nổi bật cho sân vườn mà còn có mùi khá nồng. Đây cũng là lý do loại hoa này thường được nhắc tới như một cây có khả năng khiến rắn và một số loài gây hại không muốn đến gần.

Mùi đặc trưng từ lá và hoa có thể làm khu vực trồng cây trở nên kém hấp dẫn hơn với rắn.

2. Cây sả

Sả có mùi thơm mạnh, dễ nhận biết và là một trong những loại cây thường được trồng quanh sân vườn với mục đích hạn chế côn trùng, động vật gây hại. Ngoài việc tạo mùi hương rõ rệt quanh nhà, sả còn khá dễ trồng và có thể tận dụng trong nấu ăn.

3. Cây oải hương

Khả năng trực tiếp xua rắn của oải hương vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, loại cây này có thể giúp hạn chế chuột - một trong những nguồn thức ăn hấp dẫn rắn tìm đến khu dân cư.

Dù vậy, bụi oải hương mọc thấp và quá rậm cũng có thể vô tình tạo ra nơi ẩn náu. Vì thế, nếu trồng quanh nhà, cây vẫn cần được cắt tỉa gọn gàng.

4. Các cây thuộc họ hành

Cây hành (Ảnh: Getty)

Các cây thuộc họ hành như tỏi, hành,... đều tạo ra mùi đặc trưng khá mạnh. Đây là lý do chúng thường được sử dụng trong những cách làm dân gian nhằm hạn chế một số loài gây hại quanh vườn.

Có thể trồng tỏi, hành xen kẽ ở những khu vực thích hợp quanh sân thay vì chỉ coi chúng là cây thực phẩm.

5. Cây lưỡi hổ

Khác với những loại cây được cho là khiến rắn tránh xa nhờ mùi, lưỡi hổ nổi bật bởi những chiếc lá dài, cứng và có đầu nhọn.

Hình dáng dựng đứng, sắc nhọn của tán lá được cho là khiến khu vực trồng cây trở nên kém thuận lợi hơn cho rắn di chuyển. Đây cũng là cây dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều không gian quanh nhà.

6. Cây hoa thanh anh (Agapanthus)

Hoa thanh anh gây chú ý bởi những cụm hoa đẹp nhưng đồng thời cũng có mùi khá rõ. Mùi hương này được cho là một trong những yếu tố có thể khiến một số loài gây hại không muốn lưu lại gần khu vực trồng cây.

Tuy nhiên, cũng như các cây bụi khác, nên duy trì khoảng trống và cắt bỏ lá già để tránh tạo thành nơi trú ẩn kín đáo cho động vật.

7. Cây ngải đắng

Cây ngải đắng (Ảnh: Herbal Reality)

Ngải đắng có tán lá dạng lông chim và tạo ra mùi mạnh. Đặc điểm này khiến cây thường được nhắc đến trong danh sách những loại thực vật có thể hỗ trợ xua rắn khỏi sân vườn.

Cây khá dễ phát triển nhưng cũng có khả năng lan nhanh. Vì vậy, nếu trồng, gia chủ cần kiểm soát để cây không chiếm quá nhiều diện tích hoặc biến thành bụi rậm.

8. Húng quế

Húng quế là loại thảo mộc có mùi thơm mạnh. Ngoài việc được sử dụng trong nấu ăn, mùi đặc trưng của chúng cũng có thể góp phần làm khu vực quanh nhà kém hấp dẫn hơn với rắn.

Có thể trồng húng quế trong chậu, dọc lối đi hoặc gần những khu vực thường xuyên sinh hoạt để vừa tiện sử dụng, vừa tạo thêm lớp cây có mùi hương quanh nhà.

Trồng cây thôi vẫn chưa đủ để phòng rắn

Không loại cây nào có thể bảo đảm ngăn rắn tuyệt đối (Ảnh: Northwest)

Dù những loại cây trên có thể góp phần khiến sân vườn kém hấp dẫn hơn với rắn, không loại cây nào có thể bảo đảm ngăn rắn tuyệt đối.

Điều quan trọng vẫn là giữ sân vườn thông thoáng, cắt cỏ thường xuyên, tránh để bụi cây quá rậm và hạn chế các nơi trú ẩn như đống gỗ, gạch đá hay đồ cũ chất lâu ngày. Kiểm soát chuột cũng rất cần thiết bởi đây là nguồn thức ăn có thể thu hút rắn đến gần nhà.

Nếu phát hiện rắn trong sân hoặc trong nhà, không nên tự ý bắt hay tìm cách tấn công. Hãy giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra xa, đồng thời liên hệ người có chuyên môn để xử lý an toàn.

Nguồn: Better Homes and Gardens