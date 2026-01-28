8 nâng cấp khiến căn bếp lên level tuyệt phẩm, nhà nào không làm chắc chắn tiếc đứt ruột gan

Một căn bếp dùng không thuận tay có thể dẫn đến nhiều khó khăn, vướng víu khi bạn nấu ăn hàng ngày. Ngược lại, chỉ cần vài điều chỉnh đúng chỗ, căn bếp sẽ thành không gian dễ chịu, gọn gàng và khiến việc nấu nướng nhẹ nhàng hơn. Dưới đây là 8 nâng cấp bếp đáng để làm, nhà nào không có ắt tiếc đứt ruột vì càng dùng càng thấy tiện.

1. Nâng cấp tủ treo tường 1 tầng thành tủ 2 tầng

Nhiều căn bếp chỉ dùng hệ tủ treo 1 tầng khiến phần không gian phía trên bị bỏ trống, trong khi đồ đạc bên dưới lại chất đống. Việc chia tủ treo thành 2 tầng sẽ giúp tăng đáng kể khả năng lưu trữ mà căn bếp cũng gọn gàng, đỡ vướng víu hơn. Tầng dưới bạn có thể dùng để đựng gia vị, đồ dùng nấu nướng thường xuyên, tầng trên dành cho các thiết bị hay đồ ít dùng như khuôn bánh, nồi lẩu, gia vị dự trữ.

2. Nâng cấp tường ốp gạch men sang tấm ốp men sứ

Gạch ốp tường truyền thống dễ bám dầu ở các đường ron, lâu ngày khó làm sạch triệt để. Một giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn là dùng tấm ốp bề mặt liền mạch như kính, inox hoặc bảng tráng men lên trên lớp gạch cũ. Ưu điểm của các vật liệu này là ít khe hở, lau chùi nhanh nên dễ vệ sinh, đồng thời có thể tận dụng để gắn phụ kiện treo bếp bằng nam châm, giúp giải phóng mặt bàn.

3. Nâng cấp tủ bếp truyền thống có kệ thành tủ bếp nhiều ngăn kéo

Tủ bếp truyền thống thường có ngăn dưới giống như "hố đen" chứa đồ vì hẹp và sâu, mỗi lần lấy đồ cực mệt vì khó tìm, phải cúi người lâu. Khi chuyển sang dạng ngăn kéo, mọi thứ được đưa ra trước mắt chỉ bằng một thao tác kéo nhẹ, tiện hơn rất nhiều. Việc phân loại xoong nồi, đồ khô hay gia vị dự trữ cũng dễ dàng hơn, giảm đáng kể tình trạng bếp lộn xộn.

4. Nâng cấp gạch lát sàn mờ lên gạch lát sàn bóng

Sàn bếp là khu vực tiếp xúc nhiều với nước, dầu mỡ và thức ăn rơi vãi. Một số loại gạch bề mặt nhám hoặc mờ tuy đẹp mắt nhưng lại khó vệ sinh, dễ xuống màu sau thời gian sử dụng. Trong khi đó, các loại gạch bề mặt bóng sẽ có khả năng chống trơn tốt hơn, vừa dễ lau vừa giúp không gian trông sáng sủa hơn.

5. Đưa các thiết bị vào hệ tủ âm tường

Việc để rời tủ lạnh, lò nướng hay máy rửa bát khiến căn bếp dễ rơi vào cảm giác chật chội, dễ bẩn, đặc biệt với những không gian nhỏ. Giải pháp dùng thiết bị âm tủ được lắp đặt chìm vào bàn bếp hoặc tủ bếp sẽ giúp tổng thể gọn gàng hơn, tạo vẻ sang trọng, hiện đại cho căn bếp, đồng thời tối ưu luồng di chuyển trong bếp. Bạn chỉ cần bố trí đúng kích thước và hệ thông gió phù hợp, thiết bị âm tủ không chỉ đẹp mà còn rất tiện khi sử dụng lâu dài.

6. Nâng cấp bồn rửa đôi lên bồn đơn cỡ lớn

Bồn rửa đôi truyền thống thường bị chia nhỏ không gian, rửa nồi chảo lớn khá bất tiện. Thế nên bồn đơn kích thước lớn đang dần trở thành lựa chọn phổ biến nhờ khả năng "đựng cả thế giới" từ nồi lẩu đến khay nướng. Bạn kết hợp thêm phụ kiện như rổ lọc, khay ráo nước sẽ giúp thao tác rửa và sơ chế liền mạch hơn mà không chiếm thêm diện tích.

7. Nâng cấp từ hệ thống chiếu sáng

Một chiếc đèn trần duy nhất thường không đủ cho các thao tác cần độ chính xác cao như cắt gọt, nêm nếm trong bếp. Khi người đứng nấu che ánh sáng, mặt bàn dễ rơi vào vùng tối khiến thao tác kém linh hoạt hơn. Việc bổ sung thêm các đèn chiếu tại khu rửa, khu sơ chế và đèn led dưới tủ treo sẽ giúp ánh sáng phân bổ đều, giảm mỏi mắt và tăng độ an toàn khi nấu nướng.

8. Nâng cấp bếp khép kín thành bếp bán mở

Cuối cùng, không ít các thiết kế trong gia đình hiện đại đã bỏ một phần tường ngăn giữa bếp và phòng khách để biến bếp kín thành không gian bán mở. Cách làm này giúp căn nhà thoáng hơn, các thành viên trong gia đình có thể sinh hoạt và tương tác với nhau ngay cả khi đang nấu nướng mà vẫn kiểm soát được mùi và dầu mỡ. Nhìn chung, một quầy bar nhỏ hoặc đảo bếp đóng vai trò ranh giới mềm tiện cho sinh hoạt mà vẫn giữ được sự gọn gàng cho khu nấu nướng.

Nguồn: Toutiao