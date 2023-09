8 tháng, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chuyển biến tích cực

8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 352,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 47,6% và tăng 17,1%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% kế hoạch năm và tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 của một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ đạt cao như: Hà Nội có tỷ lệ vốn thực hiện cao nhất cả nước đạt 28,087 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8%; tiếp đến là TP Hồ Chí Minh đạt 25,252 nghìn tỷ đồng, tăng 52,1%; Bình Dương đạt 10,279 nghìn tỷ đồng, tăng 100,3%...

Cũng trong 8 tháng năm 2023, Bộ Giao thông vận tải có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 48,724 nghìn tỷ đồng, tăng 79,7%; tiếp đến là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 4,465 nghìn tỷ đồng, tăng 54,4%; Bộ Tài nguyên Môi trường đạt 677,4 nghìn tỷ đồng...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho hay, năm 2023 là năm thách thức với hoạt động đầu tư công vì nhiệm vụ giải ngân rất lớn, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Để thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung, quyết liệt hơn nữa thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần giao, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn trung hạn và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được bố trí vốn trong kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 93 của Quốc hội nhằm giải ngân cao nhất kế hoạch vốn của Chương trình.

“Trường hợp không thể điều chỉnh, đề nghị các bộ, ngành và địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho các bộ, ngành và địa phương khác. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, không trả lại kế hoạch vốn năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Thứ trưởng Phương cho hay.

Mặt khác, các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, thu hồi vốn ứng trước, rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách Nhà nước theo quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; trong đó, các địa phương tập trung hoàn thiện dữ liệu về kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Ngoài ra, các bộ, ngành địa phương đánh giá, phân tích sâu sắc kết quả giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhất là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. Qua đó, kiến nghị cụ thể để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

“Một điểm mấu chốt có thể tạo ra đột phá giúp đầu tư công giải ngân theo đúng mục tiêu đặt ra, phát huy được vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Do đó, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động, thực sự vào cuộc và trả lời, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả”, Thứ trưởng Phương nhấn mạnh.