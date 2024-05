8 triệu khách du lịch Việt Nam trong 5 ngày

Trong 5 ngày nghỉ dịp 30/4-1/5, du lịch Việt Nam ước tính phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%, trong những ngày cao điểm đạt trên 70%. Một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100%.

Tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu về lượng khách du lịch. Ảnh: Như Ý.

Theo đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air đã tăng thêm các chuyến bay đêm , đưa máy bay thân rộng vào khai thác nội địa để góp phần bổ sung/tăng tải cung ứng.

Để thích ứng với giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đa dạng hóa loại hình theo hướng tăng tour đi xe ô tô chất lượng cao ở những chặng ngắn, kết hợp các phương tiện tàu hỏa, ô tô, đường thủy ở những chặng xa. Điều này vừa giảm giá thành, vừa tăng trải nghiệm cho khách.

Ngành đường sắt cũng ghi nhận tăng thêm các chuyến tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai, TPHCM và ngược lại; từ TPHCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn và giảm giá vé dành cho khách đi tàu. Các bến cảng thủy nội địa đã bổ sung các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc.

Ngoài ra, dịp nghỉ lễ năm nay ghi nhận xu hướng du khách tự lái xe tới điểm đến trong bán kính gần để tự do khám phá, trải nghiệm và tăng tính chủ động trong hành trình.

Hãng hàng không tăng chuyến bay đêm nhằm phục vụ nhu cầu du khách. Ảnh: Lê Việt.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đáng lưu ý, số lượng khách quốc tế vẫn có đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm. Giá phòng và các dịch vụ du lịch không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến được đảm bảo.

Sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao có quy mô lớn tại địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè năm nay.