80 công an đột kích trong đêm, bắt đường dây thanh niên lừa đảo 100 tỷ đồng, đối tượng trẻ nhất sinh năm 2003

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), ghi nhận và biểu dương thành tích Công an huyện Thạch Hà đã triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 100 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 27/6/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng kém chất lượng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng, bắt giữ, khởi tố 16 bị can, thu giữ 105 điện thoại di động, 11 macbook, 31 laptop và 2,5 tấn sản phẩm chức năng.

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà nhận được nguồn tin tố giác tội phạm về việc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Khang Thịnh (trụ ở tại số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua rao bán sản phẩm “Trị nám bà Nhàn” trên mạng xã hội.

Để lôi kéo khách hàng tham gia, các đối tượng quảng cáo bán sản phẩm bằng hình thức hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả. Sau đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty Khang Thịnh đã lừa đảo hàng nghìn người bị hại trên cả nước, trong đó có nhiều bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ước tính số tiền lừa đảo công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Xác lập chuyên án để đấu tranh, đến 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, huy động 80 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ đột kích vào Công ty Khang Thịnh trong đêm.

Ban Chuyên án đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại và máy tính, phong toả 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty Khang Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An và Hải Phòng.

Các đối tượng bị Công an huyện Thạch Hà khởi tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính các đối tượng được xác định là: Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định); Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An); Trần Văn Lộc (SN 1993, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên); Vũ Nhật Nam (SN 2002, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định); Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Nam Định);

Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội); Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ); Phạm Thị Mến (SN 1996, trú tại thôn Nậm Chữ, xã Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai);

Nguyễn Tiến Bùi (SN 1989, trú tại Xuân Phòng, Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định); Nguyễn Phi Hùng (SN 2003, trú tại xã Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ); Nguyễn Xuân Bắc (SN 2000, trú tại xã Giao Lưu, Giao Thủy, Nam Định);

Nguyễn Thị Kim Chi (SN 2001, trú tại xã Nghi Phú, Vinh, Nghệ An); Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1998, trú tại xã Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định); Hoàng Đức Tuấn (SN 2000) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003) đều trú tại xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng; Trương Thị Xuân (SN 2003, trú tại xã Thành Long, Hàm Yên, Tuyên Quang).