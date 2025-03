80 quân nhân Việt Nam lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar

Bộ Quốc phòng cử Đoàn công tác gồm 80 người, hàng chục tấn hàng hóa, trang thiết bị và 6 chó nghiệp vụ xuất quân khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giao nhiệm vụ cho các sỹ quan, quân nhân trước giờ lên đường sang Myanmar. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar gồm 80 quân nhân, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) làm trưởng đoàn, mang theo lương khô, hàng viện trợ và 6 chó nghiệp vụ. Khoảng 60 tấn hàng viện trợ còn lại sẽ đưa sang Myanmar trên chuyến bay tiếp theo.

Tại lễ giao nhiệm vụ, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết 80 quân nhân là những cán bộ, chiến sĩ nòng cốt được tuyển chọn từ các Đội hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế thuộc Binh chủng Công binh, bệnh viện Quân đội, Bộ đội Biên phòng và Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Trong số các quân nhân tham gia đợt này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất năm 2023. Các quân nhân đã thể hiện ý chí quyết tâm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đoàn kết tốt, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quân đội trước Đảng, trước nhân dân; đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, hợp tác quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên lực lượng cứu trợ trước giờ lên đường sang Myanmar ngay trong chiều ngày 30/3. (Ảnh: TTXVN)

Đến thời điểm hiện tại, các quân nhân đã sẵn sàng về mọi mặt để lên đường thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn.

Nhấn mạnh hậu quả động đất vừa diễn ra rất nặng nề; điều kiện, giao thông, thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt… sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng cứu hộ, trong đó có Việt Nam, vì vậy, để lực lượng tham gia cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ được giao, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương giao nhiệm vụ tổng chỉ huy lực lượng cho Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn đảm nhiệm tổng chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Theo Tổng tham mưu trưởng, dù đang có chuyến công tác tại miền Trung, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, đã trực tiếp chỉ đạo "phải triển khai ngay lực lượng hỗ trợ nước bạn". Chỉ trong vòng chưa đầy 20 tiếng, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, từ tư tưởng, tinh thần, lực lượng, tổ chức, trang thiết bị đến hậu cần, sẵn sàng cho nhiệm vụ tại Myanmar.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các các thành viên trong đoàn công tác phải quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó.

Tổng Tham mưu trưởng nêu rõ các quân nhân cần nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo với các trang thiết bị hiện có và kinh nghiệm đã được đúc rút, phát huy tính năng động, sáng tạo, với thời gian nhanh nhất, hiệu quả, an toàn nhất. Quá trình làm nhiệm vụ, phải luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân nước bạn theo khả năng, điều kiện cho phép; không gây phiền hà cho chính quyền và nhân dân nước bạn.

Bên cạnh đó, các thành viên đoàn công tác cần giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của ta với các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật quốc tế, pháp luật của nước bạn và kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đôi về người và trang bị.

Lực lượng làm nhiệm vụ di chuyển ra sân bay đến Myanmar. (Ảnh: HNM)

"Chủ động phối hợp với lực lượng của các nước tham gia, triển khai các đội, tổ nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng thuận lợi nhất và bảo đảm an toàn. Rút kinh nghiệm từ đợt thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, cố gắng phân chia các tổ nhóm không quá nhỏ lẻ, vừa bảo đảm được an toàn nhưng vừa chi viện, hỗ trợ được lẫn nhau," Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ.

Trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đoàn công tác cần chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, "đối với các vấn đề thuộc quyền có thể quyết định được, các đồng chí chỉ huy bàn bạc thống nhất với nhau để quyết định xử lý ngay, trên tinh thần "Tướng quân tại ngoại", vì có những tình huống chỉ xảy ra trong tích tắc, không có ngay sự quyết định của người chỉ huy lúc đó thì có thể sẽ không hoàn thành được, đây cũng là một trong những nhiệm vụ được coi như nhiệm vụ chiến đấu," Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh.

56 tấn hàng hóa, vật tư, thiết bị y tế tập kết tại sân bay Nội Bài, chuẩn bị chuyển sang Myanmar để cứu trợ thảm họa động đất.

Ngoài ra, phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ," các thành viên Đoàn công tác cần kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Myanmar.

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục II chủ động giao thiệp, phối hợp với các lực lượng, làm tốt công tác nắm tình tình, báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cung cấp thông tin, đưa tin kịp thời cho lực lượng cứu hộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng của ta làm nhiệm vụ tại các khu vực.

Thay mặt lực lượng sang Myanmar làm nhiệm vụ, phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn hứa sẽ đoàn kết, gắn bó, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ giúp bạn khắc phục hậu quả động đất.

Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với phương châm tìm kiếm nạn nhân trong đổ nát chính là tìm người thân, là trách nhiệm của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, toàn lực lượng sẽ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Theo dự kiến, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar khởi hành sang nước bạn trong chiều nay (30/3) và sáng mai (31/3) sẽ bắt tay thực hiện nhiệm vụ.

Cũng trong chiều nay (30/3), tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm trưởng đoàn.

Ngày 28/3, tại Myanmar xảy ra trận động đất với độ lớn 7.7, làm ảnh hưởng đến nhiều quốc gia lân cận, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tính đến ngày 29/3, đã có hơn 1.600 người chết, hơn 3.400 người bị thương và còn nhiều người mất tích.