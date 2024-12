8.000 người bùng nổ cảm xúc sau khi đổ về Mỹ Đình, choáng ngợp gặp gỡ dàn Anh Trai cực hot

Dàn sao hội tụ trên sân khấu hoành tráng

Tối ngày 30/11/2024, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), khán giả sẽ được thưởng thức một đại nhạc hội hoành tráng mang tên “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi”. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Soobin Hoàng Sơn, Binz, Quân A.P, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phạm Anh Duy… Đêm nhạc mang đến những tiết mục đặc sắc cả về phần nghe lẫn phần nhìn với sự hỗ trợ của công nghệ sân khấu hiện đại lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Phạm Anh Duy đã mở màn đầy ấn tượng với “Phố thị”, “Đón bình minh”, “Vô cùng” trở thành điểm nhấn đặc sắc, đưa khán giả với cảm xúc dâng trào.

Sân khấu còn thêm phần sôi động với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đầy tài năng. Quang Hùng MasterD gây ấn tượng với “Catch me if you can”, “Trói em lại” và “Thuỷ triều”; Quân A.P khiến người nghe say đắm với “Đầu anh toàn là em”; còn Bùi Công Nam lại ghi dấu ấn bằng phong cách độc đáo qua các ca khúc “Chúa Tể” và “Có không giữ mất đừng tìm”. Đặc biệt, màn mashup lãng mạn giữa Bùi Công Nam và Binz đã để lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc, khiến khán giả không khỏi bồi hồi.

Trong khi đó, Soobin Hoàng Sơn và Binz khuấy động không khí với những bản hit đình đám gắn liền với tên tuổi của họ như “Giá như”, “Bigcityboi” và “Ok”.

Cuối cùng, Noo Phước Thịnh, chàng ca sĩ được mệnh danh là "nam thần" của đêm nhạc, đã chinh phục hàng nghìn khán giả bằng loạt ca khúc ngọt ngào và đầy cảm xúc như “Những kẻ mộng mơ” và “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, “Thương em là điều anh không thể ngờ”.

“Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi” là sự kiện nối tiếp chuỗi hoạt động âm nhạc thiện nguyện, tiếp nối liveshow “Anh Em Kết Đoàn” của bộ đôi nghệ sĩ Duy Mạnh và Tuấn Hưng. Chương trình không chỉ là nơi hội tụ những giọng ca đình đám mà còn gửi gắm thông điệp kết nối yêu thương, đồng hành cùng cộng đồng qua các hoạt động ý nghĩa.

Không dừng lại ở những màn trình diễn live, chương trình còn mời một DJ đình đám nhằm mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, bùng nổ cảm xúc.

Sân khấu đặc biệt và công nghệ hiện đại

Điểm đặc biệt của “Mars in Hanoi” nằm ở không gian sân khấu được thiết kế riêng, mang đậm chất điện ảnh. Theo Tổng đạo diễn Dương Quang Minh, sân khấu sẽ được phủ hơn 30 tấn cát tự nhiên, kết hợp kỹ thuật bẻ cong hình ảnh và công nghệ trình chiếu 3D. Hệ thống âm thanh ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng hàng loạt thiết bị hiệu ứng sân khấu hiện đại, sẽ tạo nên trải nghiệm đa giác quan độc đáo cho khán giả.

Với gần 30 tiết mục đến từ các nghệ sĩ hàng đầu, “Mars in Hanoi” không chỉ là bữa tiệc âm nhạc mà còn là nơi giao thoa của nhiều phong cách nghệ thuật. Sự đầu tư bài bản từ dàn dựng sân khấu, lựa chọn nghệ sĩ đến thông điệp chương trình đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, giúp buổi trình diễn bùng nổ từ giây phút đầu tiên tới cuối cùng.

Hiên Hoàng, người đứng sau chuỗi chương trình “Dốc Mộng Mơ”, tiết lộ: "Không chỉ là những bài hit quen thuộc, điều đặc biệt nằm ở cách mà từng tiết mục được dàn dựng, kết hợp hiệu ứng nghệ thuật để nâng tầm cảm xúc của người xem. Đây sẽ là một đêm nhạc khó quên dành cho khán giả Hà Nội."