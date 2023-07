9 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD sắp được rót vào một tỉnh miền Nam

Ngày 25/7, tỉnh Long An tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ban ngành, tỉnh thành.

Theo tỉnh Long An, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, tỉnh Long An đã tích cực lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua hơn 2 năm thực hiện, ngày 13/6/2023, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg.

Tỉnh Long An là địa phương thứ 10 trên cả nước và là địa phương đầu tiên của khu vực phía nam được phê duyệt quy hoạch, hướng tới mục tiêu đưa Long An sớm là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam.

Hội nghị đã công bố Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023). Theo Quyết định, phạm vi, ranh giới quy hoạch tỉnh Long An bao gồm phần lãnh thổ tỉnh Long An với tổng diện tích tự nhiên là 4.494,8km2.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, phấn đấu đưa tỉnh Long An trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị-công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long; kết nối chặt chẽ với TP. HCM và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Long An là trung tâm kết nối giữa miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, hành lang kinh tế Đông – Tây và hành lang kinh tế ven biển.

Do vậy, Long An hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh và bền vững là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

"Long An cần khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế. Khi có quy hoạch tốt thì mới có chương trình, dự án tốt, có chương trình, dự án tốt thì mới có nhà đầu tư tốt” Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, tỉnh Long An đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 với tổng vốn đăng ký khoảng 40.400 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD).

Trong đó, các dự án được chấp thuận đầu tư phải kể đến bao gồm: Dự án Suntory Pepsico Long An của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam với tổng vốn đầu tư 4.374 tỷ đồng (tương đương 185 triệu USD); Dự án Nam Thuận Logistics Park của Công ty TNHH MV-Pluto, với tổng vốn đăng ký 1.560 tỷ đồng (tương đương 66 triệu USD)...

Đáng chú ý, trong số 9 dự án được trao giấy phép đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất là Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại, du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức do Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark đầu tư, với tổng vốn đăng ký 16.891 tỷ đồng (tương đương 720 triệu USD).

Ngoài ra, Công ty TNHH Aeon Việt Nam đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Tân An, tại phường 6, thành phố Tân An với tổng vốn đăng ký 1.076 tỷ đồng (tương đương 45 triệu USD).