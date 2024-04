9 lý do khiến các nhà đầu tư “tranh nhau” rót tiền vào vàng bất chấp giá đang cao kỷ lục

Theo báo cáo mới nhất công bố hôm thứ Tư (10/4), lạm phát Mỹ tháng 3/2024 là 3,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn khoảng 0,3% so với tháng liền trước. Điều đó có nghĩa là lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và điều này vẫn có tác động bất lợi đến tài chính của nhiều người.

Nhưng vấn đề lạm phát không chỉ ảnh hưởng đến chi phí hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Lạm phát cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị khoản đầu tư của bạn, đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư đang tự hỏi nên làm gì lúc này để bảo vệ số tài sản mà họ đã kiếm được một cách khó khăn. Và tin tốt là việc thêm một số khoản đầu tư nhất định vào danh mục đầu tư có thể giúp nhà đầu tư bảo toàn tài sản của mình trước tác động của lạm phát.

Chẳng hạn như một tài sản có lịch sử hoạt động tốt trong thời kỳ lạm phát cao là vàng. Có một số lý do thuyết phục khiến nhà đầu tư cân nhắc thêm vàng vào danh sách đầu tư để giúp bảo vệ tiền của mình ngay bây giờ.

Dưới đây là 9 lý do nhà đầu tư có thể dành một phần tiền mua vàng khi lạm phát đang tăng trở lại:

1/ Vàng là một hàng rào chống lạm phát đã được chứng minh

Trong suốt lịch sử, vàng đã liên tục chứng tỏ khả năng giữ giá trị và thậm chí tăng giá trong thời kỳ lạm phát cao. Đó là do khiến vàng là một tài sản vật chất hữu hình, không bị xói mòn sức mua như tiền giấy.

Khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng do lạm phát, giá trị thực của tiền mặt mọi người đang nắm giữ có xu hướng giảm. Nhưng vàng, thứ không thể in ra như tiền giấy, vẫn giữ được giá trị nội tại của nó. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn duy trì tài sản của mình.

Vào cuối năm 2023, thị trường nhìn chung kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm. Nhưng những báo cáo công bố đầu năm 2024 không cho thấy điều đó, khi lạm phát của Mỹ tháng 2/2024 tăng 3,2% so với cùng kỳ, tiếp tục tăng tốc lên tăng 3,5% trong tháng 3/2024 so với cùng kỳ. Lúc này, không ai có thể chắc chắn lạm phát trong thời gian tới sẽ diễn biến ra sao.

Tìm hiểu thêm về cách thức đầu tư vàng có thể là bước đi đúng đắn cho danh mục đầu tư trong trường hợp này. Tương tự, thời điểm đầu tư cũng là mấu chốt đem lại kết quả như thế nào. Ví dụ, người nào quyết định đầu tư vào vàng vào khoảng thời gian tháng 2- đầu tháng 3/2024 thì nay đã kiếm được khoảng lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên, những điều này cũng phụ thuộc nhiều vào sự may mắn.

Đầu tư vào vàng có thể rất có ý nghĩa khi lạm phát đang tăng trở lại.

2/ Vàng giúp sự đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đa dạng hóa là nguyên tắc chính của đầu tư hợp lý vì nó giúp giảm bớt rủi ro và làm dịu đi sự biến động trong danh mục đầu tư. Và vàng là tài sản có mối tương quan thấp với nhiều loại tài sản truyền thống, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu. Điều này có nghĩa là trong trường hợp các khoản đầu tư khác đang phải đối mặt với sự suy thoái, vàng có thể đóng vai trò như một trợ lực ổn định và giúp bù đắp tổn thất.

Bằng cách phân bổ một phần danh mục đầu tư vào vàng có thể tạo ra một tổ hợp đầu tư đa dạng và linh hoạt hơn, được trang bị tốt hơn để vượt qua các điều kiện kinh tế khác nhau, bao gồm cả thời kỳ lạm phát cao. Và bằng cách đầu tư vào vàng ngay bây giờ, nhà đầu tư có thể thu được những lợi ích này vào thời điểm lạm phát tăng trở lại.

3/ Vàng là tài sản trú ẩn an toàn

Trong thời điểm kinh tế bất ổn và thị trường hỗn loạn, các nhà đầu tư thường đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Lý do là bởi vàng được nhiều người coi là một phương tiện lưu trữ giá trị đáng tin cậy, một đặc điểm ngày càng trở nên có giá trị khi các tài sản khác đang trải qua biến động hoặc suy thoái.

Và mặc dù hiện tại chúng ta không gặp nhiều biến động trên thị trường nhưng vàng vẫn có thể có ích. Rốt cuộc, có rất nhiều điều không chắc chắn về tương lai của môi trường lãi suất và trong thời kỳ lạm phát trên toàn cầu nhìn chung vẫn cao cao như thời kỳ chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, vị thế của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn vẫn khiến nó trở thành một khoản đầu tư được săn đón. Nhu cầu gia tăng này có thể đẩy giá vàng lên cao, như chúng ta đã thấy trong những tuần gần đây, mang đến cho các nhà đầu tư tiềm năng tăng giá trị nguồn vốn của mình.

4/ Vàng là nguồn tài nguyên hữu hạn

Không giống như các loại tệ fiat (loại tiền tệ không được hỗ trợ bởi bất kỳ loại hàng hóa nào như vàng hoặc bạc, thường được chính phủ chỉ định để đấu thầu hợp pháp) - có thể được các ngân hàng trung ương in vô tận, nguồn cung vàng bị hạn chế. Yếu tố khan hiếm này là một lý do khác khiến vàng có thể giữ giá trị trong thời kỳ lạm phát cao. Khi nhu cầu về vàng tăng lên, giá của nó có nhiều khả năng tăng theo vì nguồn cung vật chất không thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Bản chất hữu hạn này của vàng cũng khiến nó trở thành tài sản hữu hình và đáng tin cậy hơn so với tiền giấy.

5/ Vàng cung cấp quyền sở hữu vật chất

Một lợi thế độc đáo khác của việc đầu tư vào vàng là khả năng sở hữu tài sản vật chất. Không giống như cổ phiếu, trái phiếu hoặc nhiều công cụ tài chính khác, vàng có thể được giữ dưới dạng tiền vàng và thỏi vàng hoặc vàng sưu tầm và đồ trang sức. Quyền sở hữu vật chất này có thể mang lại cảm giác an toàn và kiểm soát cho các nhà đầu tư. Và bằng cách sở hữu vàng, nhà đầu tư có một tài sản hữu hình không chịu rủi ro như nhiều khoản đầu tư khác.

6/ Tính thanh khoản của vàng rất cao

Vàng có thị trường trên toàn thế giới và có nhu cầu ở nhiều khu vực khác nhau. Điều này có nghĩa là vàng có thể dễ dàng giao dịch, mua và bán bằng nhiều loại tiền tệ, khiến nó trở thành tài sản có tính thanh khoản cao.

7/ Nhu cầu mua vàng mạnh mẽ

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá vàng là nhu cầu về kim loại này. Trong những năm gần đây, nhu cầu vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Điều kiện kinh tế của các quốc gia này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vàng và ảnh hưởng đến giá kim loại này.

Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương cũng đang gia tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

8/ Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại

Tình trạng của nền kinh tế toàn cầu đóng một vai trò quan trọng đối với giá vàng. Nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại, các nhà đầu tư có thể tiếp tục dựa vào vàng và các kim loại quý khác để phòng ngừa những rủi ro này. Ngoài ra, sự biến động về lãi suất hoặc giá trị tiền tệ có thể ảnh hưởng đến giá vàng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm từ mức 3% năm 2023 xuống 2,9% năm 2024. Trong khi đó, OECD cũng dự kiến tăng mức tăng trưởng sẽ chậm lại từ 2,9% trong năm 2023 xuống 2,7% trong năm 2024.

9/ Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng nữa

Hầu hết các dự đoán đều cho rằng giá vàng sẽ tăng mạnh, thậm chí có thể đạt 3.000 USD hoặc 4.000 USD/ounce.

Một số chuyên gia, chẳng hạn như Juerg Kiener, giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư của Swiss Asia Capital, tin rằng giá vàng có thể tăng vọt lên 4.000 USD/ounce vào năm 2024. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng lãi suất tăng và lo ngại suy thoái kinh tế sẽ duy trì sự biến động của thị trường. Nhà đầu tư và chuyên gia tài chính nổi tiếng Robert Kiyosaki đã dự đoán giá vàng sẽ ở mức 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2024.

Kết luận

Khi lạm phát tiếp tục làm xói mòn giá trị của tiền mặt và các tài sản truyền thống khác, đầu tư vào vàng có thể là một chiến lược thận trọng để bảo vệ tài sản cho nhà đầu tư. Với thành tích đã được chứng minh là hàng rào chống lạm phát, lợi ích đa dạng hóa mà vàng mang lại, trạng thái trú ẩn an toàn và nguồn cung hữu hạn, vàng có thể là một sự bổ sung thông minh cho danh mục đầu tư đa dạng hóa. Tuy nhiên, như với bất kỳ quyết định tài chính nào trước khi đưa ra, hãy nhớ xem xét tất cả các yếu tố và đảm bảo đầu tư vào vàng trong khi lạm phát cao là bước đi đúng đắn cho bạn. Và nhìn chung, vàng có xu hướng tăng giá theo thời gian, nhưng trong lịch sử, hầu hết thời gian giá vàng đều ổn định.

Tham khảo: cbsnews