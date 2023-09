9 món ăn ở Hội An khiến khách nước ngoài nhớ mãi

Bánh mì Hội An đã quá nổi tiếng trên thế giới, nhất là với những người theo dõi các hành trình ẩm thực của cố đầu bếp Anthony Bourdain. Ông từng giới thiệu bánh mì Hội An trong chương trình truyền hình "No Reservations" của mình và ví von bánh mì là “bản giao hưởng trong bánh mì kẹp”. Ảnh: Kylie Knott/SCMP