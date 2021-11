9 tháng lãi 38,6 tỷ đồng, công ty sản xuất đồ chơi gỗ cao cấp chào sàn HOSE

Giá tham chiếu 36.750 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20%. Với giá tham chiếu này, NHT đang được định giá hơn 566 tỷ đồng.



Trước khi niêm yết trên HoSE, cổ phiếu NHT đã giao dịch trên UpCOM từ ngày 01/12/2017 với số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch gần 5.5 triệu cp, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cp.

Giá chốt phiên giao dịch cuối cùng trên UPCOM vào 28/10 là 44.000 đồng/cổ phiếu-cao hơn 19,72% so với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên.

Vị thế hàng đầu về sản xuất đồ chơi gỗ cao cấp xuất khẩu

So sánh với các DN chế biến gỗ đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Upcom, thì NHT đứng thứ 2 về doanh thu, lợi nhuận năm 2020, EPS trên 4.000 đồng/cp

Tại ngày 26/5/2021, cổ đông lớn của NHT bao gồm ông Đoàn Hương Sơn (24,4%), ông Lê Duy Anh (13%), bà Trần Thị Thanh Hương (6,5%) và bà Bùi Thị Hiên (10%).

Nam Hoa có vốn điều lệ hơn 154 tỷ đồng, được biết đến là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cao cấp từ gỗ như đồ chơi cho trẻ em có tính giáo dục cao, sản phẩm trang trí, thiết bị đồ dùng nhà bếp,...

Cơ cấu doanh thu với tỷ trọng lớn từ sản phẩm đồ chơi trẻ em và nhóm đồ trang trí, có tăng trưởng 2 con số đều đặn hàng năm, nhờ lượng khách hàng quốc tế ổn định và hợp tác dài hạn.

Công ty tạo được sự khác biệt nhờ hệ thống quản trị sản xuất tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các quy tắc quản lý chất lượng khắt khe, đảm bảo việc sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất theo cam kết với khách hàng. Nhờ vậy, Nam Hoa đã chinh phục thành công các thị trường khó tính như Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Úc… bằng các sản phẩm của Nam Hoa Toys, Nam Hoa Décor, Nam Hoa Household.

Hiện Công ty tập trung sản xuất tại nhà máy Nam Hoa 2, tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP HCM, có diện tích hơn 18.000 m2,công suất tương đương 20 triệu USD/năm. NHT sẽ dành tập trung dành công suất nhà máy cho hoạt động sản xuất hàng decor, đồ chơi và gia dụng cao cấp.

Còn nhà máy Nam Hoa 1 ở quận 12, TP HCM có diện tích 8.000 m2, công suất tương đương 20 triệu usd/ năm đã được cho thuê với hợp đồng cho thuê tài sản ký giữa Công ty và Công ty TNHH Goldfinger ngày 25/11/2020, giá thuê 572 triệu đồng/tháng.

Nhằm mở rộng quy mô kinh doanh, xâm nhập vào thị trường nội thất tiềm năng, Nam Hoa đã mua chi phối 51% vốn tại CTCP sản xuất và thương mại Miền Quê (có vốn điều lệ gần 113 tỷ đồng).

9 tháng, doanh thu tăng trưởng 14%, dòng tiền kinh doanh dương

Kết thúc Quý 3/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 224,3 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ. Đây là kết quả khá khả quan so với tình hình sản xuất kinh doanh chung. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, công ty phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, khiến năng lực sản xuất bị giảm sút.

Luỹ kế 9 tháng, nhờ duy trì được hoạt động tốt trong nửa đầu năm, NHT đã đạt doanh thu thuần tăng trưởng 14%, ghi nhận 719,3 tỷ đồng. Do tốc độ tăng giá vốn hàng bán lớn hơn, nên lợi nhuận gộp chỉ nhỉnh hơn cùng kỳ, đạt 126,2 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp 17,5%, giảm so với 9 tháng năm 2020 là 19,4%.

Lợi nhuận sau thuế 36,8 tỷ đồng, giảm 25,6%. EPS 2.240 đồng. Điểm tích cực là dòng tiền kinh doanh của NHT tiếp tục ghi nhận con số dương 29,5 tỷ đồng.

Đây là kết quả đáng ghi nhận của NHT khi vẫn duy trì được hoạt động sản xuất bình thường, tăng trưởng được doanh thu trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ngành gỗ gặp khó khăn, thậm chí chỉ duy trì được 30-50% công suất; Nhiều DN quy mô nhỏ đã phải đóng vì không đảm bảo được dòng tiền (khách hàng chậm thanh toán, các chi phí tăng cao, không đủ nhân viên đảm bảo sản xuất…).

Tại thời điểm cuối quý 3/2021, tổng tài sản là 862,7 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 363,7 tỷ đồng tập trung phần lớn ở hoàng tồn kho hơn 240 tỷ đồng, tăng 20%, và khoản phải thu gần 97 tỷ đồng, giảm 12,6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho nguyên vật liệu tăng là do công ty nhận định giá nguyên vật liệu trên thế giới sẽ còn tiếp tục tăng nên đã nâng mức dự trữ nguyên vật liệu từ đáp ứng sản xuất trong 3 tháng lên 4-6 tháng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả 502 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn và dài hạn là 344 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 360,5 tỷ đồng.